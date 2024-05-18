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Три главные задачи Белоусова на посту министра обороны. Константин Сивков

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Зачем на самом деле Путин выбрал Белоусова? В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Основные темы беседы:

1. Отставка Сергея Шойгу с поста министра обороны и назначение на эту должность Андрея Белоусова.

2. Роль "пятой колонны" в России и необходимость ее искоренения, особенно в вооруженных силах.

3. Задачи Белоусова в качестве нового министра обороны: борьба с коррупцией, повышение эффективности использования ресурсов, внедрение новейших вооружений.

4. Разделение оперативного командования (президент, Генштаб) и административного управления Вооруженными силами (министр обороны).

5. Возможность использования армии как инструмента для решения задачи уничтожения "пятой колонны".

В целом, беседа была сосредоточена на анализе назначения Белоусова министром обороны как человека, не связанного с силовыми структурами, и его потенциальной роли в борьбе с коррупцией и "пятой колонной" в российской армии.

Источник: https://rutube.ru/video/589c375adbd66806f1cebb9ae26f271d/
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