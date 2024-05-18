Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» в результате активных действий освобожден населенный пункт Старица Харьковской области и продолжено продвижение в глубину обороны противника.

Нанесено поражение живой силе и технике 106-й, 113-й, 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ветеренарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области.

За сутки отражены четыре контратаки штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Тихое и Воланск Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 122 мм боевая машина РСЗО «Град», 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики.



Отразили контратаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 152 мм гаубицы Д-20 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 105-й, 111-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Новый Донецкой Народной Республики.

Противник потерял более 690 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

В ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица «Мста-Б», 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30, а также 100 мм противотанковая пушка «Рапира».

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерьской, 24-й, 100-й механизированных бригад ВСУ и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Семеновка, Майорск, Калиново и Новгородское Донецкой Народной Республики.

Отразили пять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 47-й, 110-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нетайлово, Уманское, Архангельское и Соловьево Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ и пять автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм орудие «Гиацинт-Б», 152 мм гаубица Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

За сутки отражены четыре контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка и Новомайорское Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, 155 мм гаубицу М198 производства США, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка Херсонской области и Работино Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два танка и три автомобиля.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: четыре 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм буксируемая гаубица FН-70 производства Великобритании и 152 мм гаубица «Мста-Б».

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ, а также склад хранения безэкипажных катеров.

Нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 134-х районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбито 37 беспилотных летательных аппаратов, оперативно-тактическая ракета «Точка-У», а также 21 реактивный снаряд HIMARS производства США, «Vampire» чешского производства и «Ольха».

В западной части Черного моря и на реке Днепр в прошедшие сутки уничтожены два быстроходных безэкипажных катера ВСУ.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 601 самолет, 274 вертолета, 24271 беспилотный летательный аппарат, 522 зенитных ракетных комплекса, 16074 танка и других боевых бронированных машин, 1304 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9664 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21783 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России