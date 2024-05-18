Начало истории человечества обоими ногами исходит из мифов. Лишь с какого то довольно неопределенного момента начинается хронологическое повествование. Тем не менее именно та, доисторическая эпоха, эпоха мифов, титанов и богов породила нашу современную историю. И как бы мы этому не сопротивлялись – абсолютно всё что мы сейчас делаем – это отголоски того туманного времени.. Кто построил пирамиды? зачем? почему в библии про них ни одного упоминания? кто и зачем создал людей? Где кости и скелеты титанов если они вообще существовали? Почему вообще люди ходят на двух ногах? И какой конфликт богов идет до сих пор? кому из богов мы НА САМОМ ДЕЛЕ поклоняемся? и почему…Вот небольшой список вопросов, на который попробуем найти ответ в этом фильме.

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00:00 Начало

02:14 Хранители

12:36 Планы богов

19:47 Ватикан

25:23 Славянские письмена

28:36 Титаномахач

35:14 Где кости титанов?

41:42 Чужой среди своих

55:05 Пирамиды

01:03:59 Прометей

01:08:26 Бонус-трек

Лекция Склярова, подводящая итоги поисков доказательств ДВЦ https://youtu.be/4SDknt2vsGA?si=ber99gLUVSCsohrj

Лекция профессора Сипарова https://youtu.be/46A_pgdAzTw?si=CVVqX9iMhSkCVmU_

#эпоханедоверия #титаны #боги #мифы #предыстория #пирамиды

Комментарий редакции

Основные тезисы выпуска:

1. После резкого падения давления атмосферы на Земле выжили только мелкие животные и люди. Остались только следы высокоразвитых цивилизаций прошлого.

2. Первой считается цивилизация шумеров ("хранителей"), имевшая знания о богах и передававшая эти знания другим народам.

3. Упоминается война богов (титанов и олимпийцев), в результате которой титаны были низвергнуты в Тартар под землю.

4. Обсуждается связь библейского Яхве и древнегреческого Прометея, который давал людям знания. Высказывается предположение, что Яхве пытался наладить связь с подземными анклавами титанов.

5. Пирамиды, согласно предположениям, работали как антенны для связи с подземными цивилизациями.

6. В Ватикане располагаются огромные катакомбы, возможно, ведущие к подземным цивилизациям. Символика католицизма связана с Прометеем.

Вывод: В выпуске представлена гипотеза, согласно которой после некой катастрофы, связанной с падением атмосферного давления, высокоразвитые цивилизации прошлого были вынуждены уйти под землю. Существующие мифы, религии и артефакты связаны с попытками наладить связь с этими подземными цивилизациями, которые обладали передовыми знаниями и технологиями.