Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Все готово и все готовы к бою за Харьков которого не будет.
Окопы пропахли молодежным украинским духом
С донецкого направления не перебрасывают.
И стратегический резерв не распечатывают.
За счёт распасовки имеющихся+мобиков хотят выйти.
Затягивают время грамотно.
Время скорее поджимают, а растягивают оставшиеся резервы. Однако и лондонские тоже в эту игру охотно играют, иначе не было бы столько репортажей с фронта, что вот-вот все посыплется.
Вопрос только, кто реально может гарантировать Белому дому, что посыплется или наоборот нет, чтобы выторговать уступки. И кого Белый дом может в ответ зажать, а до кого уже не дотянется
И лондонские, и кремлевские шантажируют коллективного байдена крахом ВСУ и Б/У в целом.
Резкое ужесточение контроля над генералитетом в связи со сменой руководства МО, включая внутренних контролеров МО с гарантией посадки любого генерала в случае самодеятельности — показывает амерским контролерам, что Кремль может удержать ситуацию под контролем даже в случае намеренного обвала фронта со стороны Сырского, то есть его лондонских кураторов. Однако отдать прямой приказ отступать Сырский и тем более Зеленский не могут, это не считалось бы крахом политики Белого дома
Поэтому Блинкина и прислали озвучить, что любое решение Киева “будет поддержано”, то есть сохранение видимой управляемости в Киеве при сдержанности России будет объявлено перемогой, согласованной с Госдепом
НРАВИТСЯ
Блинкин от имени коллективного байдена заранее подложил соломки, перевел все стрелки на Киев — мол, что ни решите — это будет ваша ответственность, не Байдена. А мы, мол, делаем все что можем, ищем пэтриоты по всему глобусу Б/У, давим на европейцев, чтобы отдали последние ЗРК
тогда во всем будут виноваты Зе, Сырский и их лондонские и европейские друзья
единственный вариант для лондонских шантажировать Белый дом — создать обвальную ситуацию на фронте, провоцирующую панику в Харькове с колоннами беженцев, разрушенными жилыми домами и т.д.
для такой провокации нужно заманить ВС РФ на дистанцию прямого выстрела из арты или РСЗО того же типа, что есть у самих ВСУ, чтобы затем самим сотворить кровавый кошмар в городе обстрелами с севера от линии соприкосновения
для этого и по Белгороду бьют, чтобы потом представить свою провокацию как ответную месть
так что ура-патриоты неизвестно какой страны типа подоляки(Юра из СУм ,чей же???) зря радуются такому приближению фронта к Харькову
но есть шанс, что используя созданную Сырским ситуацию, наши пойдут не на Харьков, а на Купянск и Чугуев, оставят Харьков в стороне.
п.с..Такер же просил Путина помочь байдену и США ,ВВП старается.но там куча всяких неоконов ,хабадников ,саксов -меж собой не поделят никак тело украины и логистику…