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БМД-4М в штатной комплектации

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БМД-4М в штатной комплектации.
Новые реалии требуют новых решений.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9156535.html
Метки: бронетехника, Россия
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 12401 9609
    chu сегодня в 09:06

      Все готово и все готовы к бою за Харьков которого не будет.
      Окопы пропахли молодежным украинским духом

      • 31777 27003
        маринаchu сегодня в 09:55

          С донецкого направления не перебрасывают.

          И стратегический резерв не распечатывают.

          За счёт распасовки имеющихся+мобиков хотят выйти.

          Затягивают время грамотно.

          Время скорее поджимают, а растягивают оставшиеся резервы. Однако и лондонские тоже в эту игру охотно играют, иначе не было бы столько репортажей с фронта, что вот-вот все посыплется.

          Вопрос только, кто реально может гарантировать Белому дому, что посыплется или наоборот нет, чтобы выторговать уступки. И кого Белый дом может в ответ зажать, а до кого уже не дотянется

          И лондонские, и кремлевские шантажируют коллективного байдена крахом ВСУ и Б/У в целом.

          Резкое ужесточение контроля над генералитетом в связи со сменой руководства МО, включая внутренних контролеров МО с гарантией посадки любого генерала в случае самодеятельности — показывает амерским контролерам, что Кремль может удержать ситуацию под контролем даже в случае намеренного обвала фронта со стороны Сырского, то есть его лондонских кураторов. Однако отдать прямой приказ отступать Сырский и тем более Зеленский не могут, это не считалось бы крахом политики Белого дома

          Поэтому Блинкина и прислали озвучить, что любое решение Киева “будет поддержано”, то есть сохранение видимой управляемости в Киеве при сдержанности России будет объявлено перемогой, согласованной с Госдепом

          НРАВИТСЯ

          Блинкин от имени коллективного байдена заранее подложил соломки, перевел все стрелки на Киев — мол, что ни решите — это будет ваша ответственность, не Байдена. А мы, мол, делаем все что можем, ищем пэтриоты по всему глобусу Б/У, давим на европейцев, чтобы отдали последние ЗРК

          тогда во всем будут виноваты Зе, Сырский и их лондонские и европейские друзья

          единственный вариант для лондонских шантажировать Белый дом — создать обвальную ситуацию на фронте, провоцирующую панику в Харькове с колоннами беженцев, разрушенными жилыми домами и т.д.

          для такой провокации нужно заманить ВС РФ на дистанцию прямого выстрела из арты или РСЗО того же типа, что есть у самих ВСУ, чтобы затем самим сотворить кровавый кошмар в городе обстрелами с севера от линии соприкосновения

          для этого и по Белгороду бьют, чтобы потом представить свою провокацию как ответную месть

          так что ура-патриоты неизвестно какой страны типа подоляки(Юра из СУм ,чей же???) зря радуются такому приближению фронта к Харькову

          но есть шанс, что используя созданную Сырским ситуацию, наши пойдут не на Харьков, а на Купянск и Чугуев, оставят Харьков в стороне.
          п.с..Такер же просил Путина помочь байдену и США ,ВВП старается.но там куча всяких неоконов ,хабадников ,саксов -меж собой не поделят никак тело украины и логистику…

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