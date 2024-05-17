▫️ С 11 по 17 мая Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 28 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего ВСУ, а также цеха по производству и места хранения безэкипажных катеров и ударных БпЛА.

Также поражались пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников.

▫️ В течение недели подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и продолжают продвижение в глубину обороны противника.

Нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ, четырёх бригад теробороны и 15-го пограничного отряда Украины в районах населенных пунктов Веселое, Волчанск, Дергачи, Нескучное, Красное и Липцы Харьковской области. Отражена 21 контратака штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Старица Харьковской области.

Потери противника составили до 1175 военнослужащих, 10 танков, 14 боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 13 боевых машин РСЗО, в том числе шесть боевых машин РСЗО «Vampire» чешского производства, 26 орудий полевой артиллерии, а также пять боевых машин ЗРК «Бук» и «Стрела-10».

▫️ Подразделения «Западной» группировки войск продолжали занимать более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям восемнадцати бригад противника в районах населенных пунктов Артемовка, Макеевка Луганской Народной Республики, Кисловка, Синьковка Харьковской области, Ямполовка, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики.

Отразили 37 контратак штурмовых групп восьми бригад ВСУ, а также двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов: Червоная Диброва, Новоегоровка, Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики, Берестовое, Кисловка и Ольшана Харьковской области.

Потери противника составили до 960 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 24 автомобиля, четыре боевые машины РСЗО «Град» и «Верба», 25 орудий полевой артиллерии, из которых пять производства США. Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск в ходе ведения активных боевых действий продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике шести штурмовых, десяти механизированных бригад и семи бригад теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Антоновка, Георгиевка, Григоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Парасковиевка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Отразили девять контратак штурмовых подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Раздоловка, Красное, Спорное и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Противник за неделю потерял до 3725 военнослужащих, восемь танков, в том числе пять «Leopard-2А1» производства ФРГ, 13 боевых бронированных машин, 55 автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», 47 орудий полевой артиллерии, из которых 22 иностранного производства.

Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Буковель-AD», две станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и 16 полевых складов боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Керамик Донецкой Народной Республики, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 14-ти бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Карловка и Розовка Донецкой Народной Республики.

Отразили 59 контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Архангельское, Семеновка, Очеретино, Соловьево, Новгородское, Уманское, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 2475 военнослужащих, четыре танка, в том числе один «Abrams» производства США, 20 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, боевую машину РСЗО RAK-SA-12 производства Хорватии.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 23 орудия полевой артиллерии, из которых пять САУ «Paladin» и три гаубицы М777 производства США.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям трёх бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Великая Новоселка, Водяное, Владимировка Донецкой Народной Республики, Червоное и Дорожнянка Запорожской области.

Отразили две контратаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 965 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 28 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град» и две боевые машины ЗРК «Стрела-10».

В ходе контрбатарейной борьбы поражены 20 орудий полевой артиллерии, из которых четыре польские САУ «Krab» и четыре гаубицы М777 производства США.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Работино Запорожской области, а также нанесено поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны, а также трёх бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Орехов, Вербовое, Нестерянка, Малая Токмачка Запорожской области, Никополь, Капуловка Днепропетровской области, Золотая Балка и Ивановка Херсонской области.

Противник потерял до 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, боевую машину РСЗО «Vampire» чешского производства, 35 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 гаубиц М777 производства США, а также самоходную огневую установку ЗРК «Бук».

▫️ Ракетными войсками, артиллерией и БпЛА группировок войск за неделю уничтожены четыре вертолета Ми-24 на вертолетной площадке, а также 40 безэкипажных катеров на складе хранения.

Кроме того, поражены: дивизион ЗРК «Patriot» производства США на боевой позиции, склады боеприпасов, горючего и авиационная техника на стоянках пяти военных аэродромов.

▫️ Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито: шесть самолетов МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины, 31 оперативно-тактическая ракета ATACAMS производства США и «Точка-У», 31 управляемая авиабомба «Hammer» производства Франции, 15 противорадиолокационных ракет HARM производства США, 199 реактивных снарядов HIMARS, «Vampire», «Град» и «Ольха», а также 329 БпЛА.

Только за последние сутки над территорией Крыма и черноморского побережья Краснодарского края сбито 123 украинских БпЛА самолетного типа.

Силами Черноморского флота за прошедшие сутки в акватории Черного моря уничтожено 25 украинских безэкипажных катеров.

▫️ В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из которых 48 – в зоне ответственности группировки войск «Север».

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24234 беспилотных летательных аппарата, 522 зенитных ракетных комплекса, 16058 танков и других боевых бронированных машин, 1303 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9635 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21763 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России