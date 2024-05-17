Главная » Видео, Мировоззрение, Наука, Творчество

С.В. Савельев – Любовь к обману

15 0

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. До 1840-х годов клеточная теория отсутствовала в науке из-за недостатка знаний о строении организмов.

2. В аристократических кругах микроскопы использовались для развлечения и рассматривания насекомых.

3. Открытие клеточного строения растений и животных было сделано благодаря работе ученых Шванна и Шлейдена.

4. Шлейден в своей книге "За одного грави зави" критикует псевдонаучные представления и суеверия того времени.

5. Распространены были суеверия о влиянии фаз Луны на посадки, здоровье и другие процессы.

6. Астрологи делали ложные предсказания, включая предсказания конца света.

7. Французская академия наук проверяла и опровергала многие суеверия, но люди продолжали им верить.

8. Современные псевдонаучные идеи, такие как мистика и астрология, являются возвратом к заблуждениям прошлого.

9. Лекция призывает быть критичными и не доверять откровенному обману и псевдонауке.

Вывод: Лекция подчеркивает важность научного метода и критического мышления в противовес распространенным в прошлом и настоящем суевериям и псевдонаучным идеям. Она показывает, как открытия в науке разрушают устоявшиеся заблуждения, но в то же время человеческий разум склонен верить в псевдонауку и мистику. Лектор призывает не доверять обману и псевдонауке, таким как астрология и предсказания, а полагаться на научные знания и критическое мышление.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1tpKnkZOUME
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Остановите Савельева!
Допустимы ли угрозы и склоки между патриотами?
Допустимы ли угрозы и склоки между патриотами?
В чем тупость современного подхода к искусственному интеллекту

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru