Ведущая эфира – Александра Троцкая. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

- Почему горят Абрамсы?

- Секретная переписка правительства США с производителем Абрамсов. Что не так с их танками.

- Краткая история развития танковой брони, в фирменном стиле Андрея Масаловича

- Кумулятивные снаряды от "Макаровский колпачков" до наших дней.

- Что говорят зарубежные бродячие СМИ о выставке трофейной техники в московском Парке Победы.

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Обсуждение военной техники, представленной на выставке в Москве, в частности американского танка Абрамс. Ведущий детально рассказывает об истории развития брони и различных видов снарядов.

2. Критика британских СМИ, которые назвали российскую военную технику "инопланетной" для русских. Ведущий иронизирует над этим утверждением.

3. Описание внутренней переписки между американцами и представителями стран НАТО, где они жалуются на недостатки танка Абрамс и другой техники.

4. Рассказ о "бронемонстре" – примитивном украинском бронированном транспортере, сваренном из обычных металлических листов.

5. Обсуждение трудностей с организацией быстрого производства и доставки нужной техники на фронт в России из-за бюрократических проволочек.

6. Выражение надежды, что с приходом нового руководства процессы ускорятся, как это было в 1942 году во времена ВОВ.

Вывод: В беседе критикуется современная западная военная техника, высмеивается пропаганда в СМИ. Подчеркивается необходимость более эффективной организации производства и доставки необходимого оборудования на фронт в России, вспоминаются достижения советских времен в этой области.