Без путеводителя легко заблудиться
В этом видео мы разберём высказывание преподобного Иоанна Лествичника о важности духовного руководства. Мы попробуем понять, чем отличается духовный путь под началом опытного наставника от самостоятельных поисков истины.
Почему же наставник прав если чужой опыт не всегда подходит ?
Потому-что он не от себя говорит, а то, что ему свыше велено передать для человека.
“И я сам, убогий Серафим, не свое им говорю, но то, что Господь изволит мне открыть для назидания их”. – https://eshatologia.org/biblioteka/materiali/beseda-serafima-sarovskogo-s-motovilovim-o-tseli-hristianskoj-zhizni
Ты не представляешь уважаемый Павел что сейчас сказал.