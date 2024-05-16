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Жестокое далеко: Алиса Селезнева и 100 лет тому вперед

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Комментарий редакции

Основные темы беседы:

1. Обсуждение советского фильма "Гостья из будущего" и книг Кира Булычева об Алисе Селезневой, их влияния и популярности в СССР.

2. Судьба актеров и создателей фильма после распада СССР, их творческий путь в 1990-е годы.

3. Изменение творчества Кира Булычева в 1990-е годы, ухудшение качества его поздних произведений про Алису.

4. Влияние социально-политических изменений в России на творчество деятелей культуры того времени.

5. Сравнение "Гостьи из будущего" с фильмом "Терминатор" и их восприятие в детстве.

Вывод:
Беседа затрагивает ностальгию по советской культуре и разочарование от ее трансформации в 1990-е годы под влиянием новых реалий. Особое внимание уделяется судьбам создателей популярных в СССР произведений, которые столкнулись с творческим кризисом и потерей идейной основы своих работ в постсоветский период. Сравнение "Гостьи из будущего" и "Терминатора" отражает контраст между советской и западной культурой того времени.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=A6k_D-Nvb4Y
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 164 160
    Джастин 39 мин. назад

      Когда-нибудь многонациональная держава споткнётся и будет очень нуждаться в поддержке Русских людей. А мы не придём – как это было в 91-году. Всем было наплевать, никто не боролся за сохранение СССР. Так будет и в этот раз.

      1
      1
    • 12399 9607
      chu 9 мин. назад

        Русские люди на этот раз придут на помощь Державе.
        Некоторые не придут как в 91-м.

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