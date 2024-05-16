Что предшествовало началу холодной войны? Антигитлеровская коалиция. Что из себя представляли союзники? Потери на западном и восточном фронтах. Имитация боевых действий во второй мировой войне на западном фронте.Суть Тегеранской и Бреттон-Вудской конференций. Как и почему убили Франклина Рузвельта? Почему Рузвельт не позволил бы начаться процессу, который вошёл в историю как холодная война? Был ли возможен шанс на конвергенцию двух систем в сторону социализма в конце 40-х годов? Планы Мангертау и Даллеса о послевоенном устройстве Германии.

Гость программы:

Валентин Катасонов, профессор, доктор экономических наук, Председатель Русского экономического общества имени Сергея Фёдоровича Шарапова.

Ведущий:

Александр Пастухов, координатор Проекта ЭРА, экономист-кибернетик

Комментарий редакции

Основные темы беседы:

1. Холодная война, ее предпосылки и начало. Рассматриваются различные версии о том, когда начался этот период напряженности между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции. Особое внимание уделяется роли таких фигур, как Сталин, Рузвельт, Черчилль.

2. Вторая мировая война: открытие Второго фронта, роль СССР в победе над нацистской Германией, потери сторон на разных фронтах. Обсуждается возможность сепаратных переговоров США с нацистами.

3. Убийство Рузвельта и предположения о причинах. Рассматривается версия о его убийстве из-за нежелания поддержать создание государства Израиль.

4. Роль финансистов США (Моргентау, Гарри Уайт) в послевоенном устройстве мира. План Моргентау по демилитаризации Германии.

Вывод: беседа охватывает широкий круг исторических событий, связанных с завершающим этапом Второй мировой войны и началом периода холодной войны между бывшими союзниками. Акцентируется внимание на разногласиях внутри антигитлеровской коалиции, а также роли отдельных личностей и финансовых групп в определении послевоенного мироустройства.