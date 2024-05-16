Сергей Антонов. Царский двугривенный
Сергей Антонов. Царский двугривенный
В аудиокниге Сергея Антонова «Царский двугривенный» повесть, в которой нашли отражение переломные годы в жизни нашей страны: нэп, коллективизация, индустриализация.
На фоне этих преобразований автор с большим психологическим мастерством воссоздает атмосферу тех дней, быт и характер людей.
Время звучания: 08:49:52
Издательство: Нигде не купишь
Аудиокнигу Сергея Антонова «Царский двугривенный» читает: Сергей Кирсанов
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