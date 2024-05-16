«Товарищи учёные! Не сумлевайтесь, милые!

Коль в ЦЕРНе что не сладится – ну, там, не тот эффект,

Мы враз туда завалимся – с кувалдами и пилами,

Денёчек там пошастаем, и выправим дефект!»

Прошу прощения за перефраз бессмертного произведения Владимира Семёныча, просто, всё нижеследующее при желании можно понимать в свете данного эпиграфа (что в переводе с интеллигентского означает «помидорами не сильно кидайтесь, плз.»)

…………

Не буду вдаваться в долгий экскурс «за Вселенную». Все и так «знают», что был Большой Взрыв. А то, в чём мы сейчас существуем, есть его отдаленные на 13,8 млрд. лет последствия. Одно из них – продолжающееся расширение Вселенной. Галактики продолжают разбегаться в стороны от Наблюдателя, и чем дальше от нас находятся, тем быстреt разбегаются. Именно такой взгляд на эволюцию Вселенной более-менее устаканился к концу 20 века, и тут как бы нет ничего непонятного. Ну, взорвалась и взорвалась. Теперь, ясен пень, разлетается.

Но, как известно, «лучшее - враг хорошего». Особо въедливые астрономы обнаружили один факт, который интерпретировать иначе, как «бег с ускорением», у «вселенских дарвинистов» не получилось. По их мнению, Вселенная не только ли разлетается во все стороны, но разлетается ещё и с ускорением – типа, что-то её продолжает разгонять.

Вдобавок, учёные запустили в космос телескоп «Дж. Уэбб» (на свою голову), и этот… как бы сказать помягче, «кусок отполированного бериллия» окончательно испортил им всю малину. Там, где «по-дарвину» должны были находиться ещё только пыль и туманности (на крайняк, редкие звёздочки), он показал наличие огромных галактик, концентрация которых из мусора, оставшегося от БВ, требовала никак не меньше пары миллиардов лет даже по самым оптимистичным подсчётам.

Получается, что каким-то образом Вселенная стала такой как сейчас, довольно быстро – стадия «собирания камней» прошла за считанные сотни миллионов лет, и с тех пор не сказать, чтоб сильно изменилась. Ну, примерно, как «кембрийский взрыв» на Земле. Не было-не было ничего, и вдруг раз! – и сразу стало «всего и много» (есть такая у дарвинистов гипотеза о биологическом разнообразии, тоже от безысходности – «раз, и всё» называется). Не удивлюсь, если какой-нибудь будущий «супер Уэбб» (с апертурой в километр) обнаружит то же самое уже в считанных тысячах лет от БВ.

Вангую заголовки жёлтой прессы: «Вселенная появилась сразу в готовом виде!» В истории подобные «зрады» случалось не единожды. Был случай, когда множественные следы ног доисторического человека, бегавшего 100 тыс. лет назад, были обнаружены вперемешку со следами динозавров, бегавших там же 70-ю миллионами лет раньше. Одна газетёнка выпустила тогда злорадную статью с едким заголовком «Следы ног на теории эволюции». Вот, что бы эти корреспондентишки делали без учёных? В ноги должны кланяться…

Но успокою. Из страха получить вопиюще антинаучный ответ, никто такой «Уэбб» финансировать не будет. Единственный «заинтересант» – Православная Церковь. Но она не потянет. А кто другой, если и посмеет, к нему придут люди с надписью FBI и обнаружат у него 1) уклонение от налогов, 2) финансирование терроризма и 3) попрание прав ЛГБТ (точнее, в обратном порядке). А на его могилке напишут «Он не любил BLM».

Однако, не буду пугать читателя угрозой «страшных знаний» – явим их прямо «здесь и сейчас», не выходя из интернета!

Изучение нашей «среды обитания» на расстояниях, измеряемых миллиардами световых лет, выявило ряд фактов, необъяснимых посредством выявленных же законов физики. В частности, движение тел в галактиках не хочет соответствовать закону тяготения, открытому всемирно известным богословом Исааком нашим Ньютоном, теологические труды которого до сих пор преподают в наших духовных семинариях. Опять же, гравитационное линзирование тоже оказалось слишком, уж, «линзированным». И, как говорилось выше, оказалось, что удаленные объекты удаляются быстрее, чем положено «по-Хабблу», что и было истолковано как этот-самый «разлёт с ускорением». А там, где фиксируется ускорение, обязательно должна быть сила, которая его производит.

А её нет… В смысле, неоткуда ей взяться. Получается, либо в законах физики что-то упущено, или в исходных данных чего-то не усмотрели…

Если говорить совсем коротко, Вселенная в том виде, как мы её сейчас наблюдаем, ни существовать такой не может, ни стать такой не могла.

Читать полностью по ссылке на источнике: https://aftershock.news/?q=node/1364159

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Автор предлагает рассмотреть физические явления не как проявление законов мироздания, а как эффект ограниченного человеческого восприятия.

2. Наша Вселенная была "взорвана" некими высшими существами, и мы воспринимаем ее как трехмерную, хотя на самом деле она имеет четвертое измерение, которое мы не можем воспринять.

3. Многие космологические явления, такие как ускоренное расширение Вселенной, темная материя и темная энергия, могут быть объяснены ограниченным трехмерным восприятием более сложной четырехмерной реальности.

4. Автор приводит гипотетические примеры странных эффектов, которые должны наблюдаться в рамках его теории, таких как замедление космических аппаратов, изменение внешнего вида удаляющихся объектов и невозможность баллистических перелетов к далеким галактикам.

5. В конце статьи автор намекает на разработку некой концепции, объясняющей природу пространства, времени, материи и других фундаментальных понятий с помощью принципа разделения реального и воспринимаемого.

Вывод:

Статья представляет собой гипотезу о том, что наше восприятие Вселенной может быть ограничено из-за недостаточных способностей восприятия более высокой (четырехмерной) реальности. Автор предлагает рассматривать многие наблюдаемые космологические явления как проекцию более сложной четырехмерной картины на наше трехмерное восприятие. В конце намекается на разработку более глобальной концепции, переосмысливающей фундаментальные понятия физики.

Расширенный вывод:

Автор пытается разрешить существующие несогласованности между наблюдениями и современными теориями, такими как необходимость ввести понятия темной материи и темной энергии для объяснения наблюдаемой динамики галактик и ускоренного расширения Вселенной.

В рамках предложенной концепции автор предлагает рассматривать темную материю не как гипотетическую форму материи, а как проявление объективно существующей, но не доступной нашему восприятию высшей реальности (предположительно, четырехмерной).

То есть вместо введения новых гипотетических сущностей для объяснения наблюдаемых эффектов, автор предлагает искать причины этих эффектов в ограниченности нашего восприятия более полной реальности.

Такой подход может рассматриваться как попытка разрешить имеющиеся противоречия, не отбрасывая накопленные наблюдения, а переосмысливая сами основы нашего понимания окружающей реальности.

Ключевая идея в том, что наши приборы не могут измерить высшие измерения реальности, но мы можем наблюдать их косвенные проявления, ошибочно интерпретируя их как темную материю, темную энергию и другие вводимые для согласования теории и наблюдений сущности.

Хотя эта концепция и выглядит достаточно радикальной, ее нельзя сбрасывать со счетов только из-за противоречия существующим представлениям. Если автору удастся построить строгую теорию, согласующуюся с наблюдениями и не вводящую произвольных сущностей, это может оказаться прорывом в нашем понимании Вселенной. Но согласованность с эмпирическими данными здесь имеет критически важное значение.