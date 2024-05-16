Существует очень интересный процесс, когда большой начальник меняет работу, при этом не так и важно, повышение / понижение или движение по горизонтали, важен именно переход, переезд на новое место. Если посмотреть на крупные международные корпорации, то среди руководства сплошь владельцы, их родственники и доверенные лица, такова человеческая природа, ничего удивительного в этом нет. У нас с этим проще, но многие схожие черты проявлены, в силу отсутствия закрытых элитных школ и династий. От человека требуется чтобы не врал своим, не воровал у своих и был профессионалом. Именно в такой последовательности и часто до третьего просто не доходят, пусть хотя бы не врёт и не крысит.

Вам может казаться, что вот вы то как раз и соответствуете всем трем критериям для высокой должности, а вас не зовут, ну так привлеките внимание, выбейтесь из серой массы, докажите, что достойны доверия. Представление индивида о себе и других о нём сильно различается, но вместо того, чтобы стать ярким, большинство уверены, что их и так заметят и они достойны большего. Социальный интеллект надо развивать, не превращаясь при этом в «чего изволите», не боясь менять точку приложения сил, если по моральным качествам вас не устраивает.

Кадровый состав вокруг большого руководителя кристаллизуется годами, там не только команда, но и разные полезные люди, включая пристроенных по просьбе различных советников и специалистов по связям с теми, кто их рекомендовал. После перехода на новое место, всё окружение оказывается не у дел, так как вновь пришедший не может им доверять, у него есть своя команда, он не является носителем договорённостей и т.д. Большая часть этих людей не нужны ни на старом, ни на новом месте, они в итоге пойдут на выход.

Вся эта толпа жаждет перебраться вслед за своим старым начальником, но не всё так просто, количество мест при нём очень ограничено. Он получает замечательный шанс сбросить весь, переставший работать балласт без последствий и нарушений договорённостей. С собой забирают действительно нужных и полезных, ключевые позиции всегда оговариваются при согласии на ротацию. Всем остальным обещают «обязательно» позвать, как появится возможность, в логике HR-ов: «Мы вам обязательно перезвоним». Именно для сброса подобного балласта и нужно периодически ротировать руководителей, чтобы обросший их мох не мешал двигаться и развиваться.

Происходящие кадровые изменения очень ограничены, но даже они многое меняют, ведь при этом сдвигаются границы полезности, сотрудники перестают проходить по категории «заменить очень дорого / сложно», они все дружно идут под ротацию. Кто поумнее, в предчувствии изменений резко меняют линию поведения, очень неприятно в каком-нибудь вопросе нарваться на такого офицера, которому в ближайшее время грядёт повышение и который начинает идти по всей букве закона, а на любые привычные попытки упрощения, поднимает шум. Вдруг это проверка, а исправить времени не будет.

Кто ещё умнее, всегда ведут себя ниже медианы, не перегибая палку и не привлекая внимание. Речь не о коррупции, а о вольностях и снижении формализма. Для примера, если по статусу у вас есть неформальные лимиты представительских расходов, не нужно выбирать их до копейки, будьте скромнее. Если у вас есть возможность назначить помощников / советников, не надо ставить туда своих родственников и т.д. Подобные привычки очень помогают не оказаться за линией дозволенного при очередном крутом вираже.

Тимуру Иванову, Юрию Кузнецову и др. грозит именно нарушение этих правил, они перестали быть незаменимыми, границы ранее сдвинулись и они оказались вне зоны дозволенного, очень сильно за границей. Большие погоны и кабинеты не обязательно означают глубокий ум и предвидение. Всем были предупреждения, но многие не поняли и теперь это их проблемы.

К текущим вопросам. Происшедшие назначения в АП РФ логичны, конфигурацию и балансы серьезно менять не стали, немного сместив акценты. Кураторы, контролёры и потенциальные сменщики определены в роли относительно молодых заместителей и помощников. Для Н.П. Патрушева это назначение промежуточное, формальная позиция, пока не освободится основная, которая уже определена и все в курсе, но изменения пройдут позже. Обычная практика. Все больше похоже на смену спикера Совета Федерации после завершения процедур.

И, да, смена поколений во власти сдвигается, т.е. у всяких инфоцыган, прохиндеев и мелких воришек есть еще 1-1,5 года чтобы сделать из «богатых буратин» будущих «министров» на своих платных курсах, вот интересно, а кто-нибудь из назначенных у них ранее учился…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. При смене руководителей происходит обновление их окружения и команды.

2. Ротация кадров необходима для обновления и развития системы, сброса балласта.

3. При смене руководителей происходит сдвиг границ дозволенного поведения для сотрудников.

4. Умные сотрудники ведут себя скромнее и осторожнее, не привлекая излишнего внимания.

5. Недавние назначения в АП РФ соответствуют логике ротации и подготовки смены руководства.

6. Назначение Патрушева носит временный характер, впереди более серьезные перестановки.

7. Происходит смена поколений во власти, что создает возможности для различных "инфоцыган".

Вывод:

Статья описывает обычную практику ротации и обновления кадров на высоких руководящих постах. Это необходимо для развития системы и сброса балласта в виде неэффективных сотрудников. Процесс сопровождается сдвигом границ дозволенного поведения и созданием условий для смены поколений во власти. Недавние назначения в АП РФ соответствуют этой логике и предваряют более масштабные перестановки в будущем.