Выступление Агнии Барто (1972)
Литературная композиция. Агния Барто читает свои стихи: “Я расту”, “Голос Артека”, “Думают ли звери” и другие. Артисты Центрального детского театра читают стихи А.Барто: “На заставе”, “Телефон”, “Сильное кино” и другие.
Главная редакция программ для детей 1972
Режиссер – Галина Орлова
Оператор – Григорий Халфин
Оператор – Милан Терещенко
Актер – Роберт Чумак
Актер – Юрий Лученко
Актер – Петр Подъяпольский
Актер – Галина Суворова
Актер – Джемма Осмоловская
Актер – Наталья Оленева
Актер – Миша Защипин
Актер – Николай Каширин
Актер – Татьяна Шатилова
Актер – Галина Марченко
#АгнияБарто #поэзия
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