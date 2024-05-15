Россия вернулась в Волчанск
Российская пехота зашла в Волчанск. К обеду 14 мая ВС РФ контролировали примерно 35-40% города. Его освобождение продолжается. Волчанск был сдан без боя осенью 2022 года во время отстулпления на севере Харьковской области. Сейчас наоборот, противник отступает, а ВС РФ освобождают населенные пункты и значительные территории.
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накануне:Против создания Государства Палестина на ГА ООН проголосовали – 9 стран – США, Израиль, Венгрия, Чехия, Аргентина, Науру, Палау, Папуа Новая Гвинея, Микронезия. “За” проголосовало 143 государства.
“Науру, Палау, Папуа Новая Гвинея, Микронезия. ”
“Спасибо, Микронезия!” (израильский политический мем).