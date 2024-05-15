Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии, Политика

Россия вернулась в Волчанск

85 1


Российская пехота зашла в Волчанск. К обеду 14 мая ВС РФ контролировали примерно 35-40% города. Его освобождение продолжается. Волчанск был сдан без боя осенью 2022 года во время отстулпления на севере Харьковской области. Сейчас наоборот, противник отступает, а ВС РФ освобождают населенные пункты и значительные территории.







Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9152153.html
Метки: война на украине, вс рф, Россия, Украина, Харьков
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Почему русские возвращаются в Россию в год по чайной ложке, а мигранты — едут миллионами
Новости России и Крыма. Сегодня 5 марта 2015
Как государство тайком от правительства вернуло себе контроль над Газпромом
Стешин и Коц: ДНР – это область России. Никакой Украиной здесь давным-давно не пахнет
Мальта – губерния России
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 31771 26997
    марина два часа назад

      https://t.me/vzglyad_ru/100230….ранен премьер министр Словакии Фицо, “Гаврилу” задержали..
      накануне:Против создания Государства Палестина на ГА ООН проголосовали – 9 стран – США, Израиль, Венгрия, Чехия, Аргентина, Науру, Палау, Папуа Новая Гвинея, Микронезия. “За” проголосовало 143 государства.

      “Науру, Палау, Папуа Новая Гвинея, Микронезия. ”

      “Спасибо, Микронезия!” (израильский политический мем).

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru