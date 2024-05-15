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«Ошибаться можно, врать нельзя»: Первые громкие заявления Андрея Белоусова на посту министра обороны

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Видео – http://council.gov.ru/

Комментарий редакции

Из выступления Андрея Белоусова можно выделить следующие основные тезисы:

1. Приоритетом для Минобороны является обеспечение успеха специальной военной операции – поставки вооружений, боеприпасов, техники, средств защиты для военнослужащих.

2. Необходимо упреждающее внедрение новых технологий и методов ведения боевых действий.

3. Важными задачами являются комплектование вооруженных сил, в том числе по контракту, развитие военного образования, социальная защита военнослужащих (денежное довольствие, жилье, медобслуживание).

4. Требуется усиление контроля за расходами на гособоронзаказ, особенно в вопросах ценообразования, и на инвестиционные проекты.

5. Необходимо обеспечить интеграцию военной экономики в общую экономику страны, тесное взаимодействие Минобороны с гражданскими ведомствами.

6. Цель – сделать военную экономику открытой к инновациям, использовать цифровые технологии, задействовать потенциал участников СВО.

7. Ключевая задача – достижение целей СВО с минимальными потерями.

Вывод: В выступлении А.Белоусов обозначил приоритетные направления своей работы как министра обороны – обеспечение успеха СВО, развитие военных технологий, укрепление потенциала вооруженных сил, оптимизация военных расходов и интеграция военной экономики в гражданскую с опорой на инновации.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fOCkvgnzwyU
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