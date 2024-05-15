«Ошибаться можно, врать нельзя»: Первые громкие заявления Андрея Белоусова на посту министра обороны
Видео – http://council.gov.ru/
Комментарий редакции
Из выступления Андрея Белоусова можно выделить следующие основные тезисы:
1. Приоритетом для Минобороны является обеспечение успеха специальной военной операции – поставки вооружений, боеприпасов, техники, средств защиты для военнослужащих.
2. Необходимо упреждающее внедрение новых технологий и методов ведения боевых действий.
3. Важными задачами являются комплектование вооруженных сил, в том числе по контракту, развитие военного образования, социальная защита военнослужащих (денежное довольствие, жилье, медобслуживание).
4. Требуется усиление контроля за расходами на гособоронзаказ, особенно в вопросах ценообразования, и на инвестиционные проекты.
5. Необходимо обеспечить интеграцию военной экономики в общую экономику страны, тесное взаимодействие Минобороны с гражданскими ведомствами.
6. Цель – сделать военную экономику открытой к инновациям, использовать цифровые технологии, задействовать потенциал участников СВО.
7. Ключевая задача – достижение целей СВО с минимальными потерями.
Вывод: В выступлении А.Белоусов обозначил приоритетные направления своей работы как министра обороны – обеспечение успеха СВО, развитие военных технологий, укрепление потенциала вооруженных сил, оптимизация военных расходов и интеграция военной экономики в гражданскую с опорой на инновации.
Врать Пастухи Будут Всегда!
Иначе Стадо Потеряет Стимул Выполнять их Задуманное!
Далеко Ходить не Надо!!!
Посмотрите Ваши и “врагов” Ваших Передачи из Зомбоящика!
И Пообщайтесь Напрямую с Теми кто, Там Участвует!
Особо Комично Смотреть Здесь ,На _ПриблудПолитиканов_ Трусливо Не Участвуя в Событиях но, о Которых,Рассуждая типа, Имеют Свое “ВЕРНОЕ” Мнение…
Одно Интересно ОНИ ВРУТ ИЛИ ОШИБАЯСЬ,ЗАБЛУЖДАЮТСЯ!?!?
ЗОМБИ-Клоуны)))))
Себе Хоть,Этот Вопрос Задайте?
https://www.youtube.com/watch?v=MVWjMVvX8ic
Черномырдин вероятно кумир у Игореши –но еще не достиг конечно такого искусства в речи ,вояджер пробует .но там не получается…https://salatau.livejournal.com/11320993.html