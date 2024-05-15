Комментарий редакции

В новой беседе с кандидатом исторических наук Александром Кибовским раскрываются новые факты об известной фигуре пушкинского времени – Петре Яковлевиче Чаадаеве#цифроваяистория #егоряковлев #чаадаев #александркибовскийци

Основные тезисы лекции:

1. Пётр Яковлевич Чаадаев не был выпускником Московского университета, как ранее считалось. Он обучался там некоторое время, но не получил официального статуса студента и не окончил университет.

2. Год рождения Чаадаева, скорее всего, 1794, а не 1793, как указывалось ранее. В прошении о военной службе он немного приписал себе возраст.

3. Отец Чаадаева, Яков Петрович, не участвовал в русско-шведской войне и не получал орден Св. Георгия, как ошибочно утверждалось ранее.

4. В ходе Бородинского сражения во время Отечественной войны 1812 года Семёновский полк, где служили братья Чаадаевы, не участвовал напрямую в боевых действиях и не бросал гранаты, как романтизировано в некоторых произведениях.

5. Награждение братьев Чаадаевых офицерскими чинами после Бородина было несколько необычным и вызывает вопросы о мотивах этого решения.

6. Павел Пущин, командир роты, куда был определён Пётр Чаадаев, не оставил в своём дневнике упоминаний о нём, что представляет историографическую загадку.

7. Стихотворение Пушкина "К портрету Чаадаева" не было написано к конкретному портрету, достоверного портрета Чаадаева в гусарском мундире не существует.

8. Известный "гусарский портрет" Чаадаева – результат позднейшей мистификации, портрет переписывался с другого оригинала.

9. Исследователь А.М. Горман занимался многочисленными мистификациями при атрибуции портретов.

10. Чаадаев был модником и, вероятно, не носил усов, что противоречит распространенному изображению.

11. Выяснение имени злоумышленника, сфабриковавшего "гусарский портрет", является открытым вопросом.

Вывод:

Главный вывод лекции заключается в том, что распространенные представления о молодых годах и начале военной службы Петра Яковлевича Чаадаева нуждаются в серьезной ревизии на основе архивных документов. Многие факты его биографии, включая год рождения, опыт в Московском университете, участие в Бородинской битве, а также награждение офицерским чином, оказываются существенно иными, чем принято считать.

Лектор показывает, как романтизированные литературные образы и устоявшиеся мифы могут расходиться с исторической реальностью. Используя архивные источники, он развенчивает ряд распространенных заблуждений и представляет более достоверную картину жизни Чаадаева в молодые годы.

Таким образом, лекция призывает критически переосмыслить устоявшиеся представления о знаменитых исторических личностях на основе тщательного исследования первоисточников. Только так можно очистить факты от наслоений мифов и романтических домыслов и восстановить подлинную историческую реальность.