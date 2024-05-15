Белоусов и стоящие за ним спецслужбы против бизнесменов в погонах. Николай Сорокин
В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Комментарий редакции
Основные тезисы из беседы:
1. Назначение нового министра обороны РФ Андрея Беллаусова вместо Шойгу, арест ряда высокопоставленных военных по обвинению в коррупции и неэффективном расходовании средств.
2. Обсуждение трех возможных версий происходящего наступления РФ на Харьковском направлении: создание буферной зоны, отвлекающий маневр для освобождения Донбасса или начало генерального наступления по нескольким направлениям.
3. Указание на четыре возможных главных направления наступления РФ: северное (Харьков, Сумы, Чернигов), западное (Днепропетровск), юго-западное (Запорожье, Кировоград) и южное (Херсон, Николаев, Одесса).
4. Предположение, что происходящее может быть началом генерального наступления по крайней мере по двум направлениям с целью демилитаризации и денацификации всей территории Украины.
5. Ожидание более определенных признаков масштабного наступления в ближайшие недели.
Вывод:
В беседе обсуждаются кадровые перестановки в российском военном руководстве, предположительно связанные с неэффективностью управления и коррупцией. Рассматриваются различные версии целей текущего наступления РФ на Харьковском направлении, наиболее вероятным вариантом называется начало генерального наступления по нескольким направлениям для полной демилитаризации и денацификации всей территории Украины. Окончательные выводы о масштабе операции предполагается сделать в ближайшие недели по мере развития событий.
Сейчас будет искусственно делаться недовольство в низах. Сделают затруднительную работу волонтеров по обеспечению войск. Или уменьшат боевые выплаты. Слава Богу что нет возможности понаделать участников боевых действий среди своих нужных людей.
Нет .не бойся ,твой будет получать свое ,наоборот ,именно Белоусова ,как спасителя представляют внизу и сами готовы экономить и показывают как..Ведь Запад сразу сказал -Белоусов -это увеличение производительности войны ,которая надолго.после перемирия все равно пойдут.А то ,что этих пощипали -замов ,так обнаглели ,навиду с женками ,любовницами ,десятки бентли ..А крестный сынШойгу- Воробьев (по его словам )-там 30человек арестовали -высших чиновников подмосковья -которые “обслуживали армию”Но почуяв деньги (почти 7%от ВВП )вернули активы Фридман и Авен !!!даже ,один Лисин (металл ,возглавляет список) не переписывает пока ,но Белоусов давно про металлургию говорит ,что много берут,либо как Челябинского с Макфой лишат ,либо отдаст..Хотя ,ты по нашим судишь,если батя кого-то ругает за расточительство .значит завтра повысятся цены для населения..
“новому министру обороны Андрею Белоусову уже пошли первые просьбы.
Особняком здесь стоит Захар Прилепин, который призвал Белоусова осуществить наконец ротацию мобилизованных в 2022 году бойцов. Прилепин:
“300 тыс. человек, которые попали под мобилизацию в 2022 году, находятся на фронте почти два года. Это не просто перебор, это унижение самых ответственных и честных детей России, взваливших на себя непомерную ношу. У нас есть кем заменить этих людей. Мы обязаны их заменить. Война надолго!”
п.с.на кого -узбеки тогда займут все места рабочие..
Прилепин даже предложил кем их заменить – “теми, кто унижают жён и матерей мобилизованных в соцсетях”.-говорила же ,что как и соловьев ловит хайп и деньги,место левых пусто..
А вот военкор Александр Коц рассказал, что ждут от Белоусова на фроне в плане воен обеспечения:
“Как от экономиста от него в первую очередь ждут понимания как минимум того, что прогресс рождается в атмосфере здоровой конкуренции, а не монополизации производства одного изделия при существовании аналогов. Нужно давать всем эффективным производителям равные возможности и господдержку. От дронов до систем РЭБ”.
И далее конкретно по пунктам:
дешевле потратить деньги на разработку новых и производство уже зарекомендовавших себя средств защиты для техники, чем делать эту технику с нуля;
дешевле обеспечить каждого бойца портативными детекторами дронов и подавителями, чем выплачивать 3 миллиона за ранение и 5 миллионов – за гибель;
дешевле в промышленных масштабах поставить в армию роботизированные эвакуационные тележки. Лучше выплатить 3 миллиона за ранение, чем 5 миллионов за гибель вовремя не эвакуированного с передовой бойца;
дешевле создать в тылу мобильные группы по охоте на ударные беспилотники, чем ликвидировать последствия от их ударов.
п.с. короче ,справедливый ,не вор,предан(отец РЕМ былсоветником Косыгина),воцерковлен братом в Владимирской области в 2008году -умеет доложить правду ,а не желаемое -см.видео..https://rutube.ru/video/db9eb17fba7bdfb751451900a263ef17/..
Патрушев -кораблестроение,Дюмин ВПК,Госсовет ,и основной клиент в команде -Ковальчук -Контроль и Учет всех и вся ..медиа их тоже..
п.п.с забыла -хотели замены культуры?7-не смешите –хватит вам и Шамана с Соловьевым..
https://www.youtube.com/watch?v=2BguRQyDQRI