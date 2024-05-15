Главная » Видео, Вооруженные силы, Политика

Белоусов и стоящие за ним спецслужбы против бизнесменов в погонах. Николай Сорокин

94 3

В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Основные тезисы из беседы:

1. Назначение нового министра обороны РФ Андрея Беллаусова вместо Шойгу, арест ряда высокопоставленных военных по обвинению в коррупции и неэффективном расходовании средств.

2. Обсуждение трех возможных версий происходящего наступления РФ на Харьковском направлении: создание буферной зоны, отвлекающий маневр для освобождения Донбасса или начало генерального наступления по нескольким направлениям.

3. Указание на четыре возможных главных направления наступления РФ: северное (Харьков, Сумы, Чернигов), западное (Днепропетровск), юго-западное (Запорожье, Кировоград) и южное (Херсон, Николаев, Одесса).

4. Предположение, что происходящее может быть началом генерального наступления по крайней мере по двум направлениям с целью демилитаризации и денацификации всей территории Украины.

5. Ожидание более определенных признаков масштабного наступления в ближайшие недели.

Вывод:
В беседе обсуждаются кадровые перестановки в российском военном руководстве, предположительно связанные с неэффективностью управления и коррупцией. Рассматриваются различные версии целей текущего наступления РФ на Харьковском направлении, наиболее вероятным вариантом называется начало генерального наступления по нескольким направлениям для полной демилитаризации и денацификации всей территории Украины. Окончательные выводы о масштабе операции предполагается сделать в ближайшие недели по мере развития событий.

Источник: https://rutube.ru/video/668c50c0caaf54f5e188e55eea5f37fb/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
К годовщине Великой Победы: дневник партизана Дзяковича — уникальный исторический документ
АРА – очаг контрреволюции
Интуиция — это дар Божий! Не пользоваться этим даром — преступление перед Создателем!
Новости Украины и Новороссии 09 января 2018
Сводки от ополчения Новороссии 31 января 2017
3 Комментария » Оставить комментарий
  • 12391 9599
    chu сегодня в 11:20

      Сейчас будет искусственно делаться недовольство в низах. Сделают затруднительную работу волонтеров по обеспечению войск. Или уменьшат боевые выплаты. Слава Богу что нет возможности понаделать участников боевых действий среди своих нужных людей.

      1
      1
      • 31771 26997
        маринаchu сегодня в 11:55

          Нет .не бойся ,твой будет получать свое ,наоборот ,именно Белоусова ,как спасителя представляют внизу и сами готовы экономить и показывают как..Ведь Запад сразу сказал -Белоусов -это увеличение производительности войны ,которая надолго.после перемирия все равно пойдут.А то ,что этих пощипали -замов ,так обнаглели ,навиду с женками ,любовницами ,десятки бентли ..А крестный сынШойгу- Воробьев (по его словам )-там 30человек арестовали -высших чиновников подмосковья -которые “обслуживали армию”Но почуяв деньги (почти 7%от ВВП )вернули активы Фридман и Авен !!!даже ,один Лисин (металл ,возглавляет список) не переписывает пока ,но Белоусов давно про металлургию говорит ,что много берут,либо как Челябинского с Макфой лишат ,либо отдаст..Хотя ,ты по нашим судишь,если батя кого-то ругает за расточительство .значит завтра повысятся цены для населения..
          “новому министру обороны Андрею Белоусову уже пошли первые просьбы.

          Особняком здесь стоит Захар Прилепин, который призвал Белоусова осуществить наконец ротацию мобилизованных в 2022 году бойцов. Прилепин:

          “300 тыс. человек, которые попали под мобилизацию в 2022 году, находятся на фронте почти два года. Это не просто перебор, это унижение самых ответственных и честных детей России, взваливших на себя непомерную ношу. У нас есть кем заменить этих людей. Мы обязаны их заменить. Война надолго!”
          п.с.на кого -узбеки тогда займут все места рабочие..

          Прилепин даже предложил кем их заменить – “теми, кто унижают жён и матерей мобилизованных в соцсетях”.-говорила же ,что как и соловьев ловит хайп и деньги,место левых пусто..

          А вот военкор Александр Коц рассказал, что ждут от Белоусова на фроне в плане воен обеспечения:

          “Как от экономиста от него в первую очередь ждут понимания как минимум того, что прогресс рождается в атмосфере здоровой конкуренции, а не монополизации производства одного изделия при существовании аналогов. Нужно давать всем эффективным производителям равные возможности и господдержку. От дронов до систем РЭБ”.

          И далее конкретно по пунктам:

          дешевле потратить деньги на разработку новых и производство уже зарекомендовавших себя средств защиты для техники, чем делать эту технику с нуля;
          дешевле обеспечить каждого бойца портативными детекторами дронов и подавителями, чем выплачивать 3 миллиона за ранение и 5 миллионов – за гибель;
          дешевле в промышленных масштабах поставить в армию роботизированные эвакуационные тележки. Лучше выплатить 3 миллиона за ранение, чем 5 миллионов за гибель вовремя не эвакуированного с передовой бойца;
          дешевле создать в тылу мобильные группы по охоте на ударные беспилотники, чем ликвидировать последствия от их ударов.

          п.с. короче ,справедливый ,не вор,предан(отец РЕМ былсоветником Косыгина),воцерковлен братом в Владимирской области в 2008году -умеет доложить правду ,а не желаемое -см.видео..https://rutube.ru/video/db9eb17fba7bdfb751451900a263ef17/..
          Патрушев -кораблестроение,Дюмин ВПК,Госсовет ,и основной клиент в команде -Ковальчук -Контроль и Учет всех и вся ..медиа их тоже..
          п.п.с забыла -хотели замены культуры?7-не смешите –хватит вам и Шамана с Соловьевым..

      • 31771 26997
        марина час назад

          https://www.youtube.com/watch?v=2BguRQyDQRI

        Оставить комментарий

        Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

        Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
        Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

        (Обязательно)

        Быстрый переход:

        Информация о сайте

        Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

        Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
        Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
        Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

        Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

        Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru