Вторая часть фильма Аркадия Мамонтова "Главный противник".

Как ЦРУ пытается вербовать россиян? Эксклюзивные интервью с тем, кто согласился сотрудничать с американской разведкой, а теперь отбывает наказание за государственную измену…

"Главный противник" - документальный проект, в котором рассказывает об истории создания и деятельности – Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Зачем Соединенным Штатам в конце Второй мировой войны, когда только-только человечество справилось с самой страшной «чумой ХХ века» – фашизмом, понадобилось создавать новую структуру для слежки и контроля за ситуацией во всем мире, и в первую очередь – за ситуацией в Советском Союзе и странах коммунистической идеологии? О тайных, скрытых от взора мировой общественности деталях настоящей войны ЦРУ против СССР, а потом и против России – в эксклюзивном историческом расследовании.

Комментарий редакции

В данном выпуске освещаются следующие основные темы:

1. Деятельность ЦРУ и других американских спецслужб по ведению разведывательной и подрывной деятельности против России и СССР:

- Использование программы "Троянский конь" для распространения дезинформации и подрыва авторитета советской власти

- Вербовка агентов, в том числе российских граждан

- Организация и финансирование "цветных революций" на постсоветском пространстве

- Использование новых технологий, включая искусственный интеллект, для манипуляций

2. Противодействие советских/российских спецслужб деятельности ЦРУ:

- Разоблачение агентов ЦРУ

- Контрразведывательные операции против американских дипломатов

- Противодействие "цветным революциям" на постсоветском пространстве

3. События на Украине и роль ЦРУ в их развитии:

- Финансирование и поддержка украинских националистических движений

- Организация государственного переворота на Украине в 2014 году

- Использование Украины как инструмента против России

Вывод: Выпуск посвящен долгой и непрекращающейся "тайной войне" между спецслужбами США и России/СССР, в которой каждая сторона использует различные методы и средства для достижения своих целей. Особое внимание уделяется роли ЦРУ в организации "цветных революций" и подрывной деятельности на постсоветском пространстве, а также противодействию этому со стороны российских спецслужб.