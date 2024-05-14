Вопросами пространства не так давно успешно занималась Проза ру, один из авторов смог сказать по делу - это Олег Алексеевич Шарышев (Немного о пространстве). В полемике с автором Виктором Катющиком Олег создает тезисы пространства…

Пространство не может существовать само по себе. Пространство не самотворяще, зависимо от предметов. Пространство не только объём, но и линия, и точка, и плоскость (Шарышев). Я бы добавил, что в бытовом смысле пространство, это математическая величина – длинна, площадь и объём.

Далее Олег пишет, что понятие беспредельного пространства и понятие бесконечности, масло масляное. В философском понимании происхождения пространства Олегу нравится идея появления у исходной системы новой оси симметрии. Шарышев утверждает, что пространство создаётся массой и её движением. Пространство есть полнота, оно отрицает пустоту в принципе (Шарышев). В полемике с автором Владимиром Леоновичем Олег Шарышев сказал – криволинейным может быть движение, а не пространство. Пространство и время это формы движения. Пространство нашей вселенной является трёхмерным и создаётся движущейся массой. Как пространство, так и время суть производные материи.

Шарыщев сделал философский, верный, на мой взгляд, отчёт о пространстве. Я зашёл на эту горку с другой стороны. Начнём с точки сингулярности. Где нет ничего, там и точки нет, т.е. космический вакуум не пустота, а математический объём ещё не пространство. Вселенная появляется из точки, ладно, пусть, но не в виде планет и звёзд, а в виде разряженной плазмы, и потом из неё появляются предметы. Изначально плазма новой вселенной находится в движении, и она разряжена. Закон гравитации появляется позже, вначале появляется объём события вселенной и движение этого объёма, т.к. весь он движется. Масштаб события и есть пространство. Это изначальное движение не есть традиционное движение планет вокруг звёзд, под действием сил гравитации, а вращение протозвездного вихря, где разряжённые стенки играют роль условного центра, вокруг которой вращается вихрь. Т.е. обычно нас прижимает к массе карусели с её внутренней стороны. Но нас или любое тело прижимает центробежная сила и к внешней по отношению к солнцу стороне земли из-за того, что мы движемся по орбите вокруг солнца с огромной скоростью. Если мы на земле начнём двигаться с первой космической скоростью по любой траектории, то сила тяготения для нас исчезнет. Иными словами сила гравитации имеет инерционный характер, звёзды это сгустки инерции галактического вихря, пустоты между звёздами заполнены свойствами вихря.

Пространство свойство события солнечной системы или атома. Любая часть солнечной системы или оболочки атома несёт в себе свойства центра. Именно по ориентирам инертности природных вихрей мы определяем пространственные и временные характеристики системы инерции. Визуальные и силовые ориентиры служат для нас характеристиками объема события.

Существует материальная и информационная интерпретация событий. Так фотон, электрон, любая элементарная частица при рождении пробивают не только материальную среду, разрывая её новой фазой состояния материи, но занимают и информационное поле координатой своего появления. Чтобы определить координату фотона мы должны создать информационную систему, а не только регистратор импульса частицы. Мир материальный и мир информации, мировая симметрия существуют параллельно. Что-либо может возникнуть лишь по законам симметрии. И законы симметрии существуют до, во время и после явления материи, являясь в первом приближении чистой математикой.

Теперь в тему заголовка. Инерционные и оптические парадоксы описаны в популярной литературе. Пространства может быть много или может быть много эмоции. Современные боевики дают много пространства, фильмы 90-х давали качественные эмоции. Брат 2, - где ты Никита? Брат бегёт по Чикаго, а пиарит Мытищи. И эмоции зрителя и оптические, звуковые иллюзии, всё это виды симметрии. Есть традиционная топографическая симметрия (важная на войне и на охоте) и есть нетрадиционная - миражи например. Если кадровый импульс камеры наблюдения срывать дополнительным импульсом, то всё будет двоиться, четвериться. Можно другие предметы, помехи в камеру вставлять радиосигналом. Создавать отражающие радиосигналы поверхности. Можно, наконец, нарушать симметрию ландшафта световыми картинками, создавая ощущение хоррора, тогда оператор видеонаблюдения будет видеть местность и чувствовать ужас от увиденного одновременно. Присущая любому событию информационная составляющая может быть отредактирована не только в программе, но и при приёме сигнала даже на местности, в объеме события. Хотя моменты маскировки и имитации пространства подбираются практически, мы и теоретически должны понимать, что пространство имеет зеркальную природу.

Комментарий редакции

В начале статьи автор дает вполне научное и соответствующее современным представлениям описание природы пространства - его зависимость от материи, движения, его трехмерный характер в нашей Вселенной и т.д. Эти положения базируются на общей теории относительности и других фундаментальных физических концепциях.

Однако затем автор начинает высказывать более спекулятивные и сомнительные с научной точки зрения идеи о возможности редактировать пространство, менять его информационную составляющую, о множественности пространств и их "зеркальной" природе.

Примеры, которые он приводит об оптических иллюзиях, искажениях видеосигнала, помехах и т.д. - это всего лишь примеры искаженного восприятия пространства, а не изменения самой его природы.

Человек может воспринимать окружающие объекты и пространство неправильно из-за различных факторов - зрительных обманов, шумов в каналах передачи данных, вмешательства в видеосигналы и т.п. Но это не означает, что сами объективно существующие объекты и структура пространства-времени при этом реально изменяются.



Восприятие субъективно, а объективная реальность, описываемая фундаментальными законами физики, остается неизменной, независимо от нашего восприятия. Именно эту важную грань автор, кажется, не совсем уловил в своих размышлениях.

Такие рассуждения автора, вероятно, основываются на позициях субъективного идеализма в философии. С точки зрения этого мировоззрения, реальность есть лишь порождение сознания наблюдателя, его восприятия и представлений. Поэтому утверждения о возможности менять пространство по воле наблюдателя логически следуют из субъективно-идеалистических принципов.

Однако современная объективная наука отвергает такой подход и исходит из существования объективной реальности, не зависящей от сознания. Поэтому последние спекулятивные идеи автора о манипуляциях пространством противоречат материалистической научной парадигме.

В целом, начало статьи вполне научно обосновано, но ее последующие части скатываются в область субъективного идеализма и ненаучных умозрительных построений, требующих серьезных эмпирических подтверждений для принятия в рамках современного научного миропонимания.