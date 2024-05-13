Сказать, что изменения потрясли большинство наших "политзнатоков", значит – ничего не сказать. Многие спешат с комментариями, но… зачем? ВВП умеет удивить, а цена прогнозам – дырявый грош.

Владимир Путин освободил 72-летнего Николая Патрушева от должности секретаря Совета Безопасности России. "Он продолжает работу, в ближайшие дни сообщим, где", – рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Под уважаемого Николая Платоновича, вероятно, создают что-то новое. Или – таки АП? Или – просто в пожизненные сенаторы?

На должность секретаря Совбеза президентским указом назначен 68-летний Сергей Шойгу. К тому же, он будет курировать работу Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству, которую вывели из подчинения МО.

Новым министром обороны станет 65-летний Андрей Белоусов, занимавший ранее пост первого вице-премьера. Воцерковлённый человек, безусловный государственник. Один из тех самых немногих (чего уж сейчас скрывать-то) высокопоставленных чиновников, сразу/100% выступивших за воссоединение Крыма с Россией в 2014-м году.

По словам Пескова, "сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества". Такая вот формулировка по горячим следам. "И поэтому естественно, что на нынешнем этапе президент принял решение, чтобы Министерство обороны возглавил гражданский человек — и это не просто гражданский человек, а человек, который возглавлял весьма успешно Министерство экономического развития России, который на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам, и также в предыдущем кабинете министров был первым заместителем председателя правительства. Министерство обороны должно быть абсолютно открытым для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности", – отметил Песков.

"Раз Президент такое решение принял, а Президент, я хочу напомнить, это Верховный Главнокомандующий. Значит, на сегодняшний день, на посту министра обороны нужен именно такой человек", – сказал РИА Новости председатель Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. "Экономист на посту министра обороны вполне оправдан, учитывая огромный вес ведомства в расходной части бюджета, и необходимости обеспечить максимально эффективное использование этих средств. <…> Ключевым направлением видится обеспечение технологического суверенитета и сосредоточение на наиболее актуальных программах, требующих долгосрочного финансирования, и здесь опыт руководства экономикой и прогностической работы нового министра будет востребован", – полагает ТГ-канал "Мейстер". Журналист Сергей Мардан: "Белоусов — это ключевой человек в российской экономике. Автор стратегии. То, что его фамилия была не слишком на слуху, это вполне обычное дело. Самые влиятельные люди России имеют низкий индекс упоминаемости". Политолог Сергей Карнаухов: "Блестящее и точное назначение А. Р. Белоусова в МО. Глубоко порядочный, умнейший государственник с глубоким и трепетным отношением к своему призванию. Верующий и жертвенный, простой и эффективный. В условиях, когда оборона уже выступает локомотивом социально-экономических трансформаций, Белоусов сможет здесь реализовать те потенциалы, которые может понять и воплотить в жизнь, только человек его масштаба. Всё получится! Это очень интересные изменения". Политолог Марат Баширов: "Тимур Иванов был расчисткой перед приходом Белоусова. Почему-то вам вспомнился Сердюков? Правильно. Но напишу попозже. <…> Белоусов — это связка с Мишустиным, вернее с бюджетом на ВПК. Эти месяцы показали сколько воровали и как мы не были готовы к СВО. Иллюзии были у всех (и у Президента), но только он мог принять решение о ревизии и оптимизации. Бюджет страны не резиновый. Когда ты воюешь с НАТО, то позволять себе терпеть неэффективность внутренних расходов МО недопустимо: все деньги, вкладываемые в ВПК, должны приносить реально — максимальный результат на фронте. Иначе каждый украденный рубль — это десятки погибших и сотни раненых бойцов".

"Белоусов с большим опытом как организатор экономики в нашей стране, несомненно, лучшая кандидатура для координации всех отраслей государства, для становления и развития оборонно-промышленного комплекса, для организации массового производства вооружений в первую очередь, в сфере беспилотных систем, информационных технологий, авиации и судостроения", – сказал RTVI председатель Комитета Госдумы РФ по вопросам собственности Сергей Гаврилов. Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев: "Самое долгожданное и одновременно неожиданное решение Президента. <…> Дождёмся оценок такой рокировки со стороны военных, но и так понятно, что армию ждёт волна перемен, надеемся — к лучшему". Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов: "Экономист во главе военного ведомства — это настолько неожиданно, насколько и ожидаемо. Война также имеет свою экономику, от экономической базы во многом зависит и успех боевых действий. Насколько важна материальная, ресурсная обеспеченность армии, мы хорошо видим с самого начала СВО. И министр обороны должен не только руководить боевыми манёврами, но и обеспечивать надёжный экономический тыл. Исключать здесь возможность сбоев, в том числе коррупционного характера. Поэтому в кандидатуре Андрея Белоусова есть своя логика. Ждём перемен!" Военкор Ирина Куксенкова: "Слава тебе Господи!"