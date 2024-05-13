Большой резонанс вызвало ток-шоу Roundtable («Круглый стол») английского телеканала TRT World с участием российского посла в Британии Андрея Келина (на фото). Самого посла, по понятным причинам (как бы чего не вышло!), в студию не пригласили, но телеведущий Энд Брейди заранее взял у него интервью и запустил в эфир.

Посол напомнил зрителям, зачем, собственно, вводились санкции, и указал на их плачевный результат. На этом горячую тему можно было бы и не продолжать, чтобы не нервировать население. Ведь простые британцы каждый день на себе испытывают издержки санкционной борьбы с Россией. За помощь «незалежной» миллионам английских домохозяйств приходится платить ростом стоимости жизни (дорожают продукты, электричество, проезд в общественном транспорте, жилье, услуги населению и т.д.).

Но шоу надо продолжать. Авторитетных экономистов для того и позвали на передачу Энда Брейди, чтобы они с цифрами и фактами в руках смогли опровергнуть заявление официального представителя России и в очередной раз опорочить подсанкционную страну. Но… всё пошло не по плану.

Вики Прайс, главный советник экономического центра бизнес-исследований (экс-глава государственной экономической службы) должна была объяснить, что такое «военная экономика» по-российски и как она работает. В представлении собеседницы «военная экономика» «подразумевает, что большой процент бюджета тратится на производство оружия. Либо на обучение военному делу». То есть, «по сути, вы берете много денег, которые вы могли бы потратить на какие-то другие проекты в обществе, социальные проекты, и вы тратите всё это на военные нужды». Вики Прайс пыталась убедить аудиторию, что это неправильно, потому что наносит ущерб, но потом вдруг вспомнила про другую часть бюджета, благодаря которой «несмотря на все санкции, Россия как-то приспосабливается». Несмотря на введённые ограничения на продажу газа и нефти, российские бизнесмены «нашли покупателей в Китае, в Турции, в Индии и продают им…». Вики Прайс не могла отрицать очевидные вещи и тем самым подтвердила, что санкции не сломили российскую экономику, а, наоборот, дали ей шанс на успешное развитие.

Тогда ведущий обратился к присутствовавшему в студии Ричарду Сакве, профессору политологии, изучающему феномен России в Европе, и попросил его ответить на вопрос: «Неужели Путин добивается успеха с этой военной экономикой?». Саква признал, что в России сейчас идёт «перегрев» «военной экономики», но реально это обеспечивает её рост. Потом профессор и вовсе забыл о тормозах и заявил, что «…Россия как-то вырулила, смогла подстроиться под всю эту сложную ситуацию. И я даже не могу сказать, что у них военная экономика. <…> Я бы сказал, что и гражданская экономика у них работает. Это всё равно экономика полного цикла…».

Если называть вещи своими именами, то выходит, что уважаемый английский профессор признал, что российская оборонная промышленность и явилась тем локомотивом, который обеспечивает рост смежных отраслей, а они ускоряют движение всей экономики.

Но завершить на такой оптимистичной ноте ведущий шоу, естественно не мог. Ведь тогда в завершение разговора надо было признать, что доля расходов российского бюджета по статье «Национальная оборона», как записано в законе о бюджете на ближайшую трёхлетку, будет постепенно снижаться (с 6% ВВП в 2024 году до 3,7% к 2026 году). А значит, роль локомотива оборонка начнёт уступать другим, мирным отраслям экономики, в которых полным ходом сегодня идёт импортозамещение. Однако о технологическом и производственном суверенитете, обретаемом Россией под давлением санкций, видные западные ученые предпочитают не говорить.

Продолжением темы разговора, начатого в британской телестудии, можно считать статью лауреата Нобелевской премии по экономике, профессора Колумбийского университета Джозеф Э. Стиглица под заголовком «Где в глобальном управлении что-то пошло не так – и как это исправить», опубликованную в американском журнале FP (Foreign Policy). Но о ней участники дискуссии предпочли умолчать. Стиглиц пишет: «Глобальное управление, которое так и не было по-настоящему налажено, в последнее время переживает особенно трудные времена». Обещание, что «либерализация приведёт к более быстрому росту, от которого выиграют все, так и не сбылось». В соответствии с доктринами, которые преобладали более четырёх десятилетий, утверждает учёный, экономический рост фактически замедлился в большинстве развитых стран. Вопреки утверждениям теоретиков рыночной экономики Хайека и Фридмана, пишет профессор, «свободные и ничем не ограниченные рынки не ведут к продуктивности и благосостоянию общества; и это должно быть очевидно всем…».

Нобелевский лауреат задаётся вопросом: так по какому же пути движется глобальное управление? И даёт неутешительный ответ: «В отсутствие правил действует закон джунглей». Соединенные Штаты при этом утратят кооперацию, то есть в целом проиграют.

Причину бед, охвативших западный мир, учёный объясняет довольно просто: «Все верят в систему, основанную на правилах, но все хотят устанавливать правила, и им не нравится, когда правила работают против них, говоря, что они посягают на их суверенитет и свободу». Отсюда вывод: система правил, возникшая на почве «глобальной экономической архитектуры», основанной «на неолиберализме, должна быть фундаментально переосмыслена».

Стиглиц советует правителям США «отказаться от системы, основанной на корпоративных правилах, и вместо этого поработать над созданием свода хотя бы основных формул, которые отражали бы общие интересы, стремление к выработке справедливых и щедрых по отношению к бедным глобальных соглашений».

Если учесть, что Вашингтон уже теряет поддержку по ряду глобальных вопросов, то корабль международных правил может вернуться на правильный курс – с помощью Глобального Юга, отмечается в статье.

Предостережения ведущих учёных никак не дойдут до правящих элит, которые предпочитают здравому смыслу воинственную риторику и никак не поймут, что сами угодили в санкционную яму, которую рыли для России. Урсула фон дер Ляйен не устаёт повторять: «Сейчас время для решимости, а не для умиротворения». Её крылатая фраза – «Санкции сохранятся, пока экономика РФ «не будет разорвана» – вызывает раздражение даже у её коллег по Еврокомиссии. Есть ли смысл усиливать давление на Россию, когда это бумерангом бьёт по тем, кто выдумывает рестрикции? Заместитель председателя Еврокомиссии (еврокомиссар по вопросам энергии) Марош Шефчович на пресс-конференции, посвященной итогам неформальной встречи министров энергетики ЕС, признал, что «расходы Евросоюза на импорт газа в три-четыре раза превышают соответствующие траты США и Китая». Это, по его словам, подрывает конкурентоспособность европейской промышленности на мировом рынке. Марош Шефчович считает, что Европа переживает «чрезвычайно сложные времена», но ничего конструктивного не предлагает. Запад тешит себя надеждой обыграть Россию, хотя получается наоборот: Россия обыгрывает Запад, – и это признают всё больше здравомыслящих людей по всему миру.

Вот уже полтора года действует эмбарго стран Евросоюза на российскую нефть, перевозимую по морю, и вдобавок к этому, напомним, G7 установила потолок цен в надежде сократить поступления в бюджет России от экспорта нефти. За этими ограничениями последовали гигантское давление США на страны ОПЕК+, для перевозок нашей нефти запретили предоставлять танкеры, западные компании отказывались оказывать страховые услуги. Но вопреки всем запретам никакой катастрофы не случилось. Президент РФ «разрулил» ситуацию одним указом, наложив запрет на продажу российской нефти странам, поддержавшим введение потолка цен. Американцы рассчитывали на то, что Россия не сможет перевозить нефть без использования судов западных компаний, и услуг страхования от западных структур. В итоге подсанкционная страна будет вынуждена подчиниться воле гегемона. Цены на нефть упадут, и тогда, инфляция, захлестнувшая западный мир, начнёт отступать. Но не тут-то было. ОПЕК+ не только не подчинился США, но и на своём заседании пошёл навстречу России и решил сократить добычу нефти на рекордные 2 000 000 баррелей в сутки! Саудиты не только сами поддержали Россию, но и убедили все страны нефтяного Альянса придержать у себя «чёрное золото».

Нефтяные санкции привели к тому, что у России появился свой «теневой флот», и западные перевозчики оказались не у дел. Не понадобились и европейские страховые компании. У нас быстро создали свои перестраховочные компании с государственным участием, и российская нефть добралась до мировых рынков. Её стали перепродавать по завышенной цене. Тогда Джо Байден решил в одиночку противостоять ОПЕК+ и начал наводнять рынок нефтью из государственных загашников (по миллиону баррелей в сутки). В итоге продали больше 200 млн баррелей. Израсходовав больше трети стратегического запаса США, Джо не получил ровным счётом ничего.

Цены на российскую нефть после полугодового ралли вернулись к норме и стали снова регулярным источником для пополнения бюджета. Как пишет Блумберг, сегодня Запад полностью теряет контроль над нефтяными поставками российской нефти.

Международная группа клубов страховых компаний P&I заявляет, что более 800 судов, которые ранее находились под контролем западных стран, «мигрировали в так называемый теневой флот». Международные страховщики, теряющие огромные прибыли обеспокоены, что «этот процесс идёт по нарастающей». Если американцы не перестанут «кошмарить» перевозчиков, то они и дальше будут уходить в тень. Из заявления союза страховщиков P&I следует, что чем больше коллективный Запад будет вторичные санкции против судов и компаний, обслуживающих морские перевозки российской нефти, тем «больше судов и связанных с ними услуг будут участвовать в параллельной торговле».

Но самое печальное для тех, кто заставляет мир жить по своим правилам, что теперь всё чаще обращаются к теневому флоту для перевозок и страхования не только российские трейдеры. Обходные схемы осваивают всё больше самых крупных поставщиков и покупателей нефти, в том числе Иран и Венесуэла. А цена на российскую нефть, даже после отката от пиковых апрельских значений, остаётся на 25% выше установленного потолка. Объёмы продаж также на максимуме. Выходит, что санкции обрушили не российский бюджет, а рынок, который контролировали страны коллективного Запада, оставив ни с чем страховщиков и перевозчиков нефти. И это только один наглядный пример того, куда могут завести мир США и их сателлиты, заигравшиеся в свои санкции.

После того, как ЕС объявил об открытом противостоянии с Россией, европейцы начали ощутимо беднеть. Местные производители столкнулись с потерей конкурентоспособности на мировых рынках из-за высоких цен на электричество и энергетическое сырье, а также со снижением спроса в самой Европе.

Недальновидная политика властей привела к падению налоговых сборов, что повлекло за собой снижение социальных благ, о котором раньше никто и помыслить не мог. Дело дошло до того, что из-за антироссийских санкций и расходов на помощь Украине в странах Европы начали заканчиваться деньги на пенсии и социальные пособия. Дефицит бюджета сопровождается высоким уровнем госдолга стран ЕС. Так, например, во Франции, второй по величине экономике ЕС, госдолг уже приблизился к 111% ВВП, превысив все допустимые значения. «Успешный банкир» Эмманюэль Макрон, получивший в своё время прозвище «финансового Моцарта», так обложил население и бизнес самыми разнообразными налогами, что французы теперь называют свою страну «экономической тюрьмой». Парижане грустно шутят, что осталось только вести сбор на осадки, воздух и солнечный свет. Нехватка средств на платежи пенсионерам и другим нуждающимся в социальной защите уже ощутили даже в ФРГ – ведущей экономике ЕС. Ещё больше усугубляет положение этой некогда благополучной европейской страны серьёзное падение доверия и интереса к немецким долговым облигациям, от которых избавляются инвесторы, разочарованные в политике канцлера Олафа Шольца.

Внезапно начали сокращать социальные расходы и в благополучной Финляндии, которая заметно обнищала после вступления в НАТО. В Бельгии на ближайшие четыре года приготовились урезать выплаты малоимущим на сумму, превышающую 5% ВВП. Гигантские сокращения социальных программ грядут и в Италии, где дефицит бюджета достиг 7,2% ВВП.

Уставшая от помощи Украине и санкций Европа с особой надеждой ждёт июньские выборы в Европарламент, после которых, по прогнозу аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR), значительно увеличится количество мест, занимаемых крайне правыми силами. Может тогда под давлением оппозиционных партий русофобски настроенным политикам придётся поумерить санкционный пыл.

Специально для «Столетия»

Иван Полетаев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Антироссийские санкции нанесли серьезный удар по экономике Запада, а не по России, как планировалось.

2. Российская экономика смогла приспособиться к санкциям и найти новые рынки сбыта, например, в Китае, Турции и Индии.

3. Попытки Запада ограничить экспорт российской нефти провалились из-за создания Россией "теневого флота" и своей перестраховочной системы.

4. Санкции привели к росту цен на энергоресурсы и потере конкурентоспособности европейской промышленности.

5. В странах ЕС наблюдается нехватка средств на социальные выплаты и растущий государственный долг из-за расходов на помощь Украине.

6. Ожидается рост влияния правых и евроскептических партий на выборах в Европарламент в июне 2024 года.

Вывод: несмотря на масштабные санкции, российская экономика смогла адаптироваться, в то время как экономики стран Запада серьезно пострадали от собственных ограничительных мер. Антироссийская политика подрывает социальное благосостояние и конкурентоспособность западных стран.