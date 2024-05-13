Восемь петербуржцев погибли только за один день в результате аварий, спровоцированных в городе водителями-мигрантами. Черным днем календаря стало для жителей Петербурга 10 мая. Рейсовый автобус вместе с пассажирами упал в центре города с Поцелуевого моста в реку Мойку. Несмотря на подоспевшую помощь, семь человек погибли, захлебнувшись в воде.

Водитель, который, казалось бы, как капитан на судне, должен был спасаться последним, покинул автобус первым. Он находится сейчас в больнице под стражей. Им оказался 44-летний выходец из Таджикистана Рахматшох Курбонов, которого уже допросили следователи в рамках заведенного уголовного дела по части 5 статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Не выложенной в сеть видеозаписи хорошо видно, что при повороте на мост с набережной Адмиралтейского канала автобус, двигавшийся с большой скоростью, ее не снизил, а буквально вылетел на встречную полосу, смел двигавшуюся навстречу машину каршеринга и, разбив перила, рухнул в Мойку, где мгновенно ушел под воду.

Первыми на помощь бросились прохожие. Настоящими героями оказались дагестанцы-строители, которые направлялись на пятничную молитву, — Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов. Они выбежали из машины и, не раздумывая, прыгнули воду, чтобы спасать людей.

«Дагестанцы, бросившиеся спасать людей из затонувшего автобуса — Вы — настоящие Герои! Молодцы!!! Спасибо Вам и низкий поклон!» — горячо благодарят их в социальных сетях петербуржцы. Но они были не одни. Вслед за дагестанцами в ледяную воду Мойки стали прыгать и другие прохожие, пытавшиеся помочь.

Спасатели подоспели через семь минут после того, как автобус ушел под воду. Как выяснилось, маршрут обслуживает частная компания ООО «Такси». По словам перевозчика, авария произошла «на пятом часу работы», а накануне водитель отработал 12-часовую смену, из которой 8 часов были линейные, режим труда и отдыха якобы соблюдался. Правоохранители начали проверку работы этого перевозчика.

Но 10 мая трагедией на Поцелуевом мосту несчастья для петербуржцев не закончились. В тот же день пьяный мигрант, уроженец Узбекистана, на огромной скорости устроил другое серьезное ДТП в центре города. Инцидент произошел на Литейном проспекте, где водитель, игнорируя сигналы и грубо нарушая правила дорожного движения, двигался на высокой скорости. В результате его автомобиль столкнулся с Kia Sorento, в котором находились три человека: водитель и два пассажира. Один из пассажиров скончался в больнице вследствие полученных травм, а другой получил ранения средней степени тяжести. Спровоцировавший столкновение водитель-мигрант после попытался скрыться с места ДТП, но его удалось задержать.

И такое происходит постоянно. В январе водитель-мигрант из Узбекистана во время движения уснул за рулём и снёс автобусную остановку, пострадали пять человек.

События 10 мая вызвали шок у жителей Петербурга. Они несут цветы к месту трагедии на Мойке, а сеть переполнена словами благодарности в адрес дагестанцев и других жителей города, которые смело бросились с моста в холодную воду, пытаясь спасти пассажиров.

Однако вместе с тем, социальные сети буквально гудят негодованием по поводу того, что происходит на дорогах Петербурга. Ведь жители города уже давно возмущаются тем, что среди водителей общественного транспорта работает большое количество мигрантов, к которым у горожан множество претензий. Петербуржцы обвиняют компании-перевозчики и городские власти в том, что для управления общественным транспортом привлекают плохо подготовленных водителей, которые постоянно нарушают правила, разговаривают по телефону, превышают скорость, резко тормозят, отчего люди в салоне падают. Вот всего лишь несколько откликов из многих, которые появились на портале интернет-газеты «Фонтанка» после трагедии у Поцелуевого моста:

— Очень часто вижу, как во время движения водители разговаривают по телефону! Едут на большой скорости, тормозят резко!!! Такое впечатление, что водителям этих автобусов безразлично, что испытывают пассажиры, находящиеся в салоне! Полностью отсутствует культура вождения! Люди мучаются. В автобусах душно, всю зиму стекла грязные! Необходимо обеспечить Санкт-Петербург нормальным безопасным транспортом! И профессиональными водителями с достойной оплатой и условиями труда!

— Вот пример поведения иностранных специалистов!

— Хорошо провели транспортную реформу.

— Это с какой скоростью надо было перемещаться?!

— Какой ужас! Качество этих автобусов ниже некуда и за рулем не пойми кто!

— Все к этому шло, дело времени…

— Видел из машины, как водители автобусов кладут телефон на руль и смотрят кино.

— Может, после этого случая отберут права у всех приезжих с ближнего зарубежья и лицензии! Сколько можно терпеть этот беспредел?!

Есть вопросы и к перевозчику. Роковой автобус, как уже упоминалось, принадлежит компании «Такси». Это самая маленькая транспортная компания из четырёх, допущенных в Петербурге к автобусным пассажироперевозкам после недавней транспортной реформы. Как сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, с 2022 года компания штрафовалась 23 раза на общую сумму 3,6 млн рублей. При этом, как отмечают СМИ, прибыль у фирмы немалая — более 600 млн рублей в год.

Тем не менее в минувшем октябре именно эта компания выиграла все тендеры на пассажироперевозки на четыре года, выделенные правительством Санкт-Петербурга специально для малых предприятий. Сумма тендеров превысила 3,7 млрд рублей. По информации СМИ, она может действовать в интересах крупнейшего транспортного холдинга Петербурга «Питеравто». Основным совладельцем холдинга с мая 2021 года является миллиардер Леонид Бондаренко, ему же принадлежит 25% завода «Волгабас», автобусами именно этой марки оснащаются подконтрольные Бондаренко перевозчики. Автобус этой же марки из автопарка «Такси» упал в Мойку.

В Петербурге именно «Питеравто» известно скандалами с участием водителей-мигрантов. Стоит особо отметить, что компания целенаправленно ведёт набор именно приезжих специалистов и придерживается этой стратегии не первый год. По сути, работает на мигрантов.

В 2012 году крупнейшие перевозчики, включая «Питеравто», пожаловались властям города на нехватку водителей, в связи с чем потребовали повысить стоимость перевозок и увеличить квоту на мигрантов сразу на 5 тысяч человек. В ответ Комитет по труду и занятости населения Администрации Петербурга направил на предприятия более 70 кандидатов россиян на должность водителей, но им в приёме на работу отказали.

На тот момент в «Питеравто» уже насчитывалось 1200 водителей-мигрантов, в целом по Петербургу их численность превышала 12 тысяч. При этом в 2013 году, когда всех водителей-мигрантов обязали сдавать на права в России, с этим смогли справиться не более 70%.

В Петербурге после недавней транспортной реформы мигрантам пришлось проходить переаттестацию, которая оказалась слишком для них сложна. Оказалось, что многие попросту не знают русского языка. Это признал и председатель совета «Узбекской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга» Равшанбек Курбанов.

Проблемы начались, главным образом, после того, как водительское удостоверение российского образца стало обязательным. При этом глава диаспоры не стал пояснять, почему мигранты настолько плохо знают русский язык, хотя по закону должны сдавать по нему экзамены.

Впрочем, все это не мешает водителям-мигрантам вести себя по-хамски. Так, в феврале водитель-мигрант угрожал в Петербурге расправой пассажиру, который потребовал от него перестать смотреть сериалы во время движения по телефону: «Э, ещё раз скажешь мне это, врежу…». Инцидент произошёл на маршруте №41, его компания «Такси», та самая, автобус которой упал в Мойку.

Что касается водителя автобуса, который упал с моста в реку, то ему приказали выйти в рейс после 20-часовой смены. Жена Рахматшоха Курбонова рассказала журналистам: «Муж пришёл с работы в два ночи, возил людей с пяти утра. В половину восьмого его разбудили и приказали срочно выходить на рейс». Если это правда, то сажать нужно работодателя тоже, отмечают СМИ.

Пассажиры автобуса, рассказали, что водитель во время движения нервничал, говорил с кем-то по видеосвязи, автобус он вёл резко. Люди делали ему замечания, но он просто не отвечал, совсем не реагировал на них.

Следствие должно установить, кто конкретно виноват в трагедии на Мойке: водитель, компания, которая нарушила нормативы его работы, или же речь идет о технической неисправности транспортного средства. Однако уже сейчас ясно, что привлекать к работе водителями на общественном транспорте должны только высокопрофессиональных людей, а многие мигранты такими навыками не обладают. Особенно те, что приехали из сельской местности и вообще не способны водить машины в больших городах. Однако алчные предприниматели в погоне за прибылью на такое не обращают внимания. А потому в некоторых регионах России уже запретили для мигрантов этот вид деятельности. Как видно, пора такое сделать и во всей России, чтобы обеспечить безопасность на транспорте для наших граждан.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, выступая в минувшую пятницу на заседании в Госдуме, предложил вообще запретить мигрантам работать в общественном транспорте после трагического ДТП с автобусом в Петербурге.

«Не могу не сказать, сердце кровью обливается, сегодня в моем родном городе Петербурге произошло страшное ЧП: автобус пассажирский упал в Мойку. Водитель — представитель одной из среднеазиатских стран. Гражданин России», — сказал Миронов. — Такое ощущение, что надо наводить порядок. И в этой связи наше предложение — и мы уже внесли законопроект — запретить в общественном транспорте работать мигрантам, в школах, системе образования».

Миронов привел в пример Объединенные Арабские Эмираты, где мигранты работают по системе «кафала», или вахтовым методом: «Приехали, отработали — до свидания. Ни гражданства, никаких вам преференций, ничего».

«Когда нам говорят, что без мигрантов ничего не получится, — да все получится, адекватные деньги надо платить», — заметил Миронов.

Тем временем в регионах России местные власти уже принимают меры сами. Так с 1 января 2024 года мигрантам запрещено работать в сфере общественного транспорта в Тульской, Челябинской, Курганской, Калужской, Магаданской, Калининградской, Тюменской областях, Краснодарском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Запреты вызваны именно регулярными авариями и хамским поведением водителей-мигрантов.

Специально для «Столетия»

Николай Петров

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В Санкт-Петербурге произошли две крупные аварии с участием водителей-мигрантов в один день – 10 мая 2024 года, что привело к гибели 8 человек.

2. Во время трагедии на Поцелуевом мосту, когда автобус упал в реку Мойку, настоящими героями стали дагестанцы, которые бросились спасать людей из воды.

3. Жители Петербурга уже давно критикуют большое количество водителей-мигрантов в общественном транспорте, поведение которых часто представляет опасность.

4. Компания-перевозчик "Такси", автобус которой упал в Мойку, уже штрафовалась множество раз, но при этом продолжает работать и выигрывать тендеры.

5. Транспортный холдинг "Питеравто" целенаправленно нанимает водителей-мигрантов, несмотря на нехватку российских кадров.

6. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект о запрете мигрантам работать в общественном транспорте после трагедии в Петербурге.

7. Уже в ряде регионов России мигрантам запрещено работать водителями общественного транспорта из-за регулярных аварий.

Вывод:

Участившиеся трагические случаи с участием водителей-мигрантов общественного транспорта в России вызывают широкое общественное негодование и требования ужесточить контроль над привлечением иностранных граждан к таким видам работ из соображений безопасности россиян.

Дополнительный вывод:

Проблема заключается не в самих мигрантах, а в алчности бизнеса, который стремится максимально сэкономить на рабочей силе, нанимая дешевых водителей-мигрантов и эксплуатируя их по максимуму, игнорируя нормы труда и отдыха. Компании, вроде упомянутой в статье "Такси", продолжают выигрывать тендеры, несмотря на многочисленные штрафы за нарушения, а крупные холдинги, такие как "Питеравто", целенаправленно привлекают мигрантов, отказываясь от местных кадров.

Для решения проблемы необходимо ужесточить контроль и штрафовать бизнес за нарушение трудового законодательства в отношении водителей. Компаниям следует устанавливать достойный уровень оплаты труда, что позволит привлечь местное население. Если у бизнеса нет средств на это, государству стоит рассмотреть возможность субсидирования данной сферы. Еще один вариант – сделать общественный транспорт государственным, а не частным, что позволит обеспечить соблюдение всех норм и стандартов безопасности без повышения стоимости проезда для рядовых граждан.

Главное, что проблема носит системный характер и требует комплексного подхода, направленного на исправление ситуации в интересах всего общества, а не только бизнеса, стремящегося к максимальной прибыли любой ценой.