Комментарий редакции

Нефтехимия нашего стола. Жижаhttps://boosty.to/historipi/posts/bc3c9cd5-b6ed-4a46-a5af-7be2a8fd4246?share=post_linkhttps://su90.ru/vegoil.htmlhttps://www.cookingoilmillmachine.com/news/industrynews/how_much_sunflower_oil_get_from_sunflower_seeds_300.html

Основные тезисы лекции:

1. Сливочное масло является очень полезным и важным продуктом для здоровья человека. Оно полезно для мозга, легких, желудка и всего организма.

2. В начале XX века люди жарили еду преимущественно на сливочном масле, используя два основных вида – русское топленое сливочное масло и нетопленое чухонское (финское) сливочное масло.

3. В последние 25 лет людям целенаправленно внушали, что жарить на сливочном масле вредно, и вместо этого нужно использовать рафинированные растительные масла.

4. Поваренная книга 1912 года свидетельствует, что хорошие хозяйки предпочитали жарить всё на сливочном масле, несмотря на его "капризность".

5. Существовали попытки продвигать другие виды масел/жиров, такие как французское масло из свиного сала или комбинированный фритюр, но они не прижились.

6. Автор утверждает, что продвижение рафинированных растительных масел для жарки было сделано специально обученными людьми якобы для заботы о здоровье людей.

Вывод:

Лекция призывает задуматься о естественности и пользе традиционного сливочного масла для жарки в противовес агрессивному продвижению современных рафинированных растительных масел, которые выдаются за более здоровую альтернативу, но на самом деле могут быть вредными.

Дополнительный вывод:

На основе современных научных данных, некоторые утверждения лекции являются спорными или неточными:

1. Польза сливочного масла для здоровья признается учеными, но в умеренных количествах. Избыток насыщенных жиров увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

2. Для жарки при высоких температурах сливочное масло не рекомендуется из-за его низкой температуры задымления и возможности образования вредных соединений.

3. Рафинированные растительные масла (оливковое, подсолнечное, рапсовое и др.) считаются более подходящими для жарки благодаря более высокой температуре задымления.

4. Вывод о том, что продвижение растительных масел было частью намеренной кампании, не подтверждается научными данными. Смена рекомендаций связана с развитием знаний о составе жиров и их влияния на здоровье.

5. Современные рекомендации сводятся к сбалансированному употреблению разных видов жиров – как растительных, так и животных, но с ограничением доли насыщенных жиров.

Таким образом, хотя лекция и затрагивает важную тему питания, ее основной посыл о целенаправленном обмане и пропаганде растительных масел преувеличен и не соответствует современному научному консенсусу по здоровому питанию. Сбалансированный рацион важнее, чем абсолютизация одного вида жиров.