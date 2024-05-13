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1966-1994. Анри Дорион в Ереване

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1958-1987. Анри Дорион в Ленинграде
1966. Анри Дорион в Закавказье
1966-1978. Анри Дорион в Суздале и других местах
1970-е. Анри Дорион в Москве
1990-е. Анри Дорион в Казахстане

1966. Площадь Ленина (2)
1966. Площадь Ленина

1966. Площадь Ленина (3).jpg

1966. Площадь Ленина (4).jpg

1966. Площадь Ленина.jpg

1966. Площадь Ленина. Памятник Ленину.jpg
1966. Площадь Ленина. Памятник Ленину

1966. Проспект Азатутян.jpg
1966. Проспект Азатутян

1966. Улица Алабяна.jpg
1966. Улица Алабяна

1966. Улица Асканаза Мравяна. Ереванский государственный университет.jpg
1966. Улица Асканаза Мравяна. Ереванский государственный университет

1966. Центральный рынок.jpg
1966. Центральный рынок

1968. Памятник жертвам геноцида.jpg
1968. Памятник жертвам геноцида

1966. Матенадаран.jpg
1966. Матенадаран

1974. Площадь Ленина.jpg
1974. Площадь Ленина

1974. Цицернакаберд.jpg
1974. Цицернакаберд

1990. Без подписи.jpg
1990. Без подписи

1990. Блошиный рынок «Вернисаж» на улице Республики (2).jpg
1990. Блошиный рынок «Вернисаж» на улице Республики

1990. Блошиный рынок «Вернисаж» на улице Республики.jpg

1990. Вид на гору Арарат.jpg

1990. Торговцы коврами.jpg
1990. Торговцы коврами

1990. Уличная торговля.jpg
1990. Уличная торговля

1990. Каскад.jpg
1990. Каскад

1990. Музей истории Армении..jpg
1990. Музей истории Армении

1990. Музей истории Армении.jpg

1990. Музей Мартироса Сарьяна.jpg
1990. Музей Мартироса Сарьяна

1990. Музей Сергея Параджанова.jpg
1990. Музей Сергея Параджанова

1990. Площадь Республики (2).jpg
1990. Площадь Республики

1990. Площадь Республики.jpg

1990. Проспект Месропа Маштоца.jpg
1990. Проспект Месропа Маштоца

1990. Улица Арама.jpg
1990. Улица Арама

1990. Улица Асканаза Мравяна. Ереванский государственный университет.jpg
1990. Улица Асканаза Мравяна. Ереванский государственный университет

1992. Площадь Республики. Дом Правительства.jpg
1992. Площадь Республики. Дом Правительства

1994. Площадь Республики.jpg
1994. Площадь Республики
Источник: https://humus.livejournal.com/9717933.html
Метки: армения, ереван, история, Россия, фото
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