1966-1994. Анри Дорион в Ереване
1958-1987. Анри Дорион в Ленинграде
1966. Анри Дорион в Закавказье
1966-1978. Анри Дорион в Суздале и других местах
1970-е. Анри Дорион в Москве
1990-е. Анри Дорион в Казахстане
1966. Площадь Ленина
1966. Площадь Ленина. Памятник Ленину
1966. Проспект Азатутян
1966. Улица Алабяна
1966. Улица Асканаза Мравяна. Ереванский государственный университет
1966. Центральный рынок
1968. Памятник жертвам геноцида
1966. Матенадаран
1974. Площадь Ленина
1974. Цицернакаберд
1990. Без подписи
1990. Блошиный рынок «Вернисаж» на улице Республики
1990. Торговцы коврами
1990. Уличная торговля
1990. Каскад
1990. Музей истории Армении
1990. Музей Мартироса Сарьяна
1990. Музей Сергея Параджанова
1990. Площадь Республики
1990. Проспект Месропа Маштоца
1990. Улица Арама
1990. Улица Асканаза Мравяна. Ереванский государственный университет
1992. Площадь Республики. Дом Правительства
1994. Площадь Республики