Запад лжёт: Был ли настоящим „первый в истории США” полёт в космос?
Американская пропаганда пробила очередное дно своими космическими фальсификациями. Если верить недавнему сообщению НАСА, первым человеком в космосе был американец Алан Шепард, а вовсе не Юрий Гагарин.
В воскресенье, 5 мая 2024 года, Космический центр NASA имени Линдона Джонсона опубликовал в твиттере (сеть Х) пост об астронавте Алане Шепарде, который 63 года назад совершил полёт в космос.
В посте NASA говорится, что Алан Шепард вошел в историю, отправившись в космос в качестве пилота миссии «Меркурий-Редстоун-3».
А далее американское агентство добавило, что «это был первый в истории пилотируемый полет в космос» – "This marked the first ever crewed flight to space".
Вот перевод этого поста на русский язык.
Вот так, легким движением руки американцы переписывают историю.
Когда-то, лет 60 назад, в США сделали документальный фильм "Астронавт, который опоздал на 23 дня". Фильм о том, что американцы с запуском человека в космос отстали от русских на 23 дня.
Юрий Гагарин в космическом корабле поднялся в космос и сделал один виток вокруг Земли 12 апреля 1961 года, а первый американец, Алан Шепард, пересёк границу космоса только 5 мая 1961 года.
Американская пресса стала писать, что в космической гонке США достигли паритета с СССР. Но разве это так? Давайте сравним.
Ракета «Восток» с Юрием Гагариным через несколько минут после старта достигла первой космической скорости – 7,9 км/c. При такой скорости корабль-спутник не падает на Землю, а вращается на орбите. Полёт длился 1 час 48 минут (108 минут).
Полёт Алана Шепарда длился 15 минут. Максимальная скорость, которую достиг космический аппарат – около 2 км/c. С такой скоростью капсула "Меркурий" не вышла на орбиту, а поднявшись вверх на 186 км, стала падать вниз. Примерно через 486 км она упала в Атлантический океан.
У американцев была всего лишь баллистическая ракета с закрепленной капсулой наверху. Астронавта к капсуле поднимали краном.
Ракета была лёгкой и небольшого размера. Под ракетой не было газоотводного канала. Ракета "Редстоун" стартовала с железной "табуретки".
Меркурий-Редстоун 3, старт 5 мая 1961 г.
А вот как выглядел стартовый стол и газоотводной канал "гагаринского старта", площадка №1 на Байконуре.
Сравнительные размеры ракет.
И траектории полётов. Синяя линия у побережья США – траектория полёта А.Шепарда.
Но главное отличие не в этом. Никакого реального полёта в космос в капсуле "Меркурий" Алан Шепард не осуществлял. И для такого вывода у нас есть веские причины.
Перед тем, как запустить в капсуле человека, США отправили в суборбитальный полёт (в стратосферу) шимпанзе Хэма. Это произошло 31 января 1961 года, весь полёт продолжался 16,5 минут.
После старта корабль начал слишком круто набирать траекторию, из-за чего перегрузка возросла до 17 g (на 5 g больше, чем ожидалось). При спуске перегрузка достигла 15 g (14,7 g).
Напомню, что для тренированного человека-лётчика смертельно опасной может быть 16-кратная перегрузка, перегрузку до 15 g человек может выдержать не более 3—5 секунд без потери сознания. Баллистический полёт опасен из-за сильнейших перегрузок.
Космический корабль с шимпанзе набрал скорость больше необходимой, перелетел на 205 км дальше запланированной точки приводнения. Вертолету военно-морского флота понадобилось почти два часа, чтобы отыскать капсулу в Атлантическом океане и поднять её на борт спасательного судна. Прибывшие вертолёты обнаружили, что капсула с шимпанзе лежит на боку и набирает воду.
Капсула с шимпанзе после приводнения.
Между тем, этот полёт был как раз очень важен для подтверждения пригодности системы «Меркурий−Редстоун» для начала пилотируемых полетов.
Тем временем Советский Союз запускает в космос Юрия Гагарина.
А у США одна авария следует за другой. Через 2 недели после исторического полёта Ю.Гагарина, 25 апреля 1961 года США запускают «Меркурий−Атлас-3» МА-3. После старта ракета-носитель не набрала даже 70 процентов мощности и не вышла на надлежащую траекторию. Оценив ситуацию как аварийную, сотрудник службы безопасности на 40-й секунде полета, когда ракета достигла высоты 5 км, выдал команду на самоподрыв.
Несмотря на очередную аварию, американцы через 10 дней, 5 мая 1961 года, в космический полёт отправляют Алана Шепарда.
Скорее всего, это был "альтернативный" полёт: ракета стартовала пустой, капсула упала в океан, а заключительный момент миссии "Меркурий" – подъём астронавта на тросе на борт вертолёта был отснят постановочно.
Все усилия фотографа в этот момент были направлены на то, чтобы отснять единственный кадр, как Алан Шепард висит на тросе над капсулой. Было отснято большое количество дублей, плёнки не жалели.
Параллельно другой фотограф снимал с другого вертолёта этот же самый момент и подъём капсулы.
То, что длилось несколько секунд, запечатлено с двух разных ракурсов, большим количеством кадров, а вот то, что было до этого события и продолжалось несколько минут, не зафиксировано вообще.
Мы не видели важного момента, как крючком цепляют капсулу, как астронавт открывает люк и как вылезает из капсулы. Как будто этих событий вообще не было.
Совершенно не понятно, как астронавт САМОСТОЯТЕЛЬНО вылез наружу после приводнения, если входной люк снаружи был закручен на 62 болта, и открутить их гаечным ключом изнутри было невозможно?
Капсула "Фридом-7" Шепарда с открытым входным люком.
Говорят, в горловине капсулы был второй люк, аварийный, где хранился запасной парашют. Якобы через него и выбрался наружу астронавт.
Астронавт в капсуле расположен ногами вверх.
Вот и Том Вулф, написавший по горячим следам книгу о полётах "Меркуриев" (по этой книге в США потом сняли фильм), сообщает то же самое: астронавт выбирался через горловину на верху капсулы.
Вертолет уже завис наверху, готовясь получить указания. Шепард делал все медленно, чтобы не напортачить, выбираясь из капсулы. Он открыл дверь наверху капсулы, горловину и выбрался наружу с помощью канатного устройства. (Том Вулф, Нужная вещь, "The right stuff")
Давайте же посмотрим, как выглядит этот отсек горловины с запасным парашютом. Дальний от нас отсек пуст – оттуда вышел основной парашют, а отсек запасного парашюта (бежевого цвета) чем-то сейчас заполнен.
Отсек для парашютов.
Вот якобы через этот отсек и выбирался наружу Шепард.
Но дело в том, что астронавт всё время (4 с половиной часа с момента ожидания старта и до приводнения) лежит в капсуле на спине, задрав ноги выше головы.
Расположение астронавта в капсуле.
Перед его лицом нависает приборная панель.
Приборная панель перед астронавтом.
Раз он лежит ногами вверх, ему нужно как-то повернуться ногами вниз, т.е развернуться – часть тела повернуть на 90 градусов, другую часть – на 180 градусов, чтобы встать и вытолкнуть герметично закрытый люк и запасной парашют. Но это совершенно нереально сделать в такой тесноте.
Алан Б. Шепард на лётном диване для заключительной проверки перед помещением в капсулу для своего полета Mercury-Redstone 3 (MR-3).
К тому же, чтобы добраться до аварийного люка, астронавт должен куда-то в сторону убрать приборную панель, которая висит над его головой, соединённую проводами (там 11 километров проводки).
А свободного места внутри нет. Отодвинуть панель просто некуда. К тому же я нигде не нашёл описания процесса, как открывался верхний люк, ведь он, как и входной люк, должен быть герметично задраен.
Мы считаем, что Алан Шепард через аварийный люк не пролезал и вообще никуда не летал.
Америке нужно было как-то ответить на полёт Юрия Гагарина, а не всё ещё было готово к реальному запуску человека в космос. Вот поэтому НАСА и пошло на имитацию полёта.
А теперь запуск пустой капсулы на 180 км вверх с падением в Атлантический океан НАСА пытается выдать за первый в мире пилотируемый полёт в космос.
Под давлением критики сутки спустя агентство НАСА всё-таки исправило текст в сети Х, добавив "U.S." – первый в США полёт.
Было так:
"This marked the first ever crewed flight to space". Стало:
"This marked the first ever U.S. crewed flight to space".
И внесло корректировку: "Мы обновили наш пост, чтобы отразить, что это был первый полет с экипажем из США."
Correction: We have updated our post to reflect that this was the first U.S. crewed flight.
Как говорится в известной истории – но осадочек остался. Попытка явной фальсификации была налицо.
Комментарий редакции
1. НАСА заявило, что полет Алана Шепарда в 1961 году был первым в истории пилотируемым полетом в космос, переписывая историю и опережая полет Юрия Гагарина.2. Полет Шепарда длился всего 15 минут, его капсула не вышла на орбиту и упала в Атлантический океан после небольшого подъема.
3. В статье утверждается, что полет Шепарда был имитацией, а не настоящим полетом в космос по нескольким причинам:
– Малые размеры и мощность ракеты по сравнению с советской для полета Гагарина.
– Перегрузки в предыдущем беспилотном полете были смертельными для человека.
– Невозможность астронавту самостоятельно выбраться из тесной капсулы через верхний люк после приводнения.
– Отсутствие видеозаписи выхода Шепарда из капсулы, только фото момента подъема на трос.
Вывод: Автор статьи считает, что НАСА намеренно исказило историю, попытавшись выдать суборбитальный полет Шепарда за первый в истории пилотируемый космический полет, чтобы ответить на достижение СССР с полетом Гагарина. По мнению автора, полет Шепарда был лишь инсценировкой из-за технической неготовности США к настоящему пилотируемому полету на тот момент.
Интересно, а что в запрещённой сети НАСА написала 12 апреля? А, вот:
HumanSpaceFlight, we celebrate the stellar feats of the past and look to the future. The era of human spaceflight began today in 1961 when Yuri Gagarin became the first person in space.
https://sputnikglobe.com/20240412/nasa-says-gagarins-historic-spaceflight-began-human-exploration-of-universe-1117895063.html
Да, две буковки US забыли добавить.
Тоже проверял данную инфу,звездёж,причём не случайный,а умышленный.Товаищи разжигают,надо бы отправить их на”Колыму”,но кто ж их отправит?
Что характерно, никто не сомневался в достоверности полёта Гагарина, хоть и факт запуска “Востока” в космос предварительно не освещался в СМИ, ввиду обеспечения секретности полета. А опубликованные позже кадры были сняты не в день полета, а позднее и для кинохроники Гагарин повторил все, что делал при реальном запуске.
А ещё мне нравится наброс, что японцы не помнят кто устроил Хиросиму и Нагасаки.
https://m.youtube.com/watch?v=r5-Xo-e_Qb0&pp=ygUk0LHQvtGB0L7QvdC-0LPQuNC5INCz0Y3QvSDQstC30YDRi9Cy
Пока ещё помнят,но предпочитают помалкивать.
Никакого “Yuri Gagarin” в сообщении не было:
“63 years ago, Alan Shepherd made history when he launched to space as the pilot of the Mercury-Redstone 3 mission. This marked the first ever crewed flight to space.
Today, we are just a day away from NASA’s Boeing Crew Flight Test (CFT) launching to the
@Space_Station
. This mission will be Boeing’s first crewed Starliner spacecraft mission.”
https://checkyourfact.com/2024/05/07/fact-check-nasa-claim-alan-shepherd-first-pilot-crewed-flight/
https://archive.ph/eHPv4
А причём тут пост от 5 мая и Юрий Гагарин? Я грю, было поздравление от НАСы 12 апреля, в котором отражена роль Гагарина, как первого человека в космосе. Что поделать с тем, что американцы считают, что ихний Шеппард – первый космический пилот? Полёт Востока происходил в автоматическом режиме, а америкос во время своего баллистического полёта успел чего-то там поманеврировать на ручном управлении. Вот они и зацепились.
Понятно, маневрировал значит. Как говорится, дьявол кроется в мелочах. Странно тогда, почему добавили приписку U.S. под давлением общественности, Гагарин же вроде как не маневрировал.