А далее американское агентство добавило, что «это был первый в истории пилотируемый полет в космос» – "This marked the first ever crewed flight to space".

Вот так, легким движением руки американцы переписывают историю.

Когда-то, лет 60 назад, в США сделали документальный фильм "Астронавт, который опоздал на 23 дня". Фильм о том, что американцы с запуском человека в космос отстали от русских на 23 дня.

Юрий Гагарин в космическом корабле поднялся в космос и сделал один виток вокруг Земли 12 апреля 1961 года, а первый американец, Алан Шепард, пересёк границу космоса только 5 мая 1961 года.

Американская пресса стала писать, что в космической гонке США достигли паритета с СССР. Но разве это так? Давайте сравним.

Ракета «Восток» с Юрием Гагариным через несколько минут после старта достигла первой космической скорости – 7,9 км/c. При такой скорости корабль-спутник не падает на Землю, а вращается на орбите. Полёт длился 1 час 48 минут (108 минут).

Полёт Алана Шепарда длился 15 минут. Максимальная скорость, которую достиг космический аппарат – около 2 км/c. С такой скоростью капсула "Меркурий" не вышла на орбиту, а поднявшись вверх на 186 км, стала падать вниз. Примерно через 486 км она упала в Атлантический океан.

У американцев была всего лишь баллистическая ракета с закрепленной капсулой наверху. Астронавта к капсуле поднимали краном.

Ракета была лёгкой и небольшого размера. Под ракетой не было газоотводного канала. Ракета "Редстоун" стартовала с железной "табуретки".

Меркурий-Редстоун 3, старт 5 мая 1961 г.

А вот как выглядел стартовый стол и газоотводной канал "гагаринского старта", площадка №1 на Байконуре.

Сравнительные размеры ракет.

И траектории полётов. Синяя линия у побережья США – траектория полёта А.Шепарда.

Но главное отличие не в этом. Никакого реального полёта в космос в капсуле "Меркурий" Алан Шепард не осуществлял. И для такого вывода у нас есть веские причины.

Перед тем, как запустить в капсуле человека, США отправили в суборбитальный полёт (в стратосферу) шимпанзе Хэма. Это произошло 31 января 1961 года, весь полёт продолжался 16,5 минут.

После старта корабль начал слишком круто набирать траекторию, из-за чего перегрузка возросла до 17 g (на 5 g больше, чем ожидалось). При спуске перегрузка достигла 15 g (14,7 g).

Напомню, что для тренированного человека-лётчика смертельно опасной может быть 16-кратная перегрузка, перегрузку до 15 g человек может выдержать не более 3—5 секунд без потери сознания. Баллистический полёт опасен из-за сильнейших перегрузок.

Космический корабль с шимпанзе набрал скорость больше необходимой, перелетел на 205 км дальше запланированной точки приводнения. Вертолету военно-морского флота понадобилось почти два часа, чтобы отыскать капсулу в Атлантическом океане и поднять её на борт спасательного судна. Прибывшие вертолёты обнаружили, что капсула с шимпанзе лежит на боку и набирает воду.

Капсула с шимпанзе после приводнения.

Между тем, этот полёт был как раз очень важен для подтверждения пригодности системы «Меркурий−Редстоун» для начала пилотируемых полетов.

Тем временем Советский Союз запускает в космос Юрия Гагарина.

А у США одна авария следует за другой. Через 2 недели после исторического полёта Ю.Гагарина, 25 апреля 1961 года США запускают «Меркурий−Атлас-3» МА-3. После старта ракета-носитель не набрала даже 70 процентов мощности и не вышла на надлежащую траекторию. Оценив ситуацию как аварийную, сотрудник службы безопасности на 40-й секунде полета, когда ракета достигла высоты 5 км, выдал команду на самоподрыв.

Несмотря на очередную аварию, американцы через 10 дней, 5 мая 1961 года, в космический полёт отправляют Алана Шепарда.

Скорее всего, это был "альтернативный" полёт: ракета стартовала пустой, капсула упала в океан, а заключительный момент миссии "Меркурий" – подъём астронавта на тросе на борт вертолёта был отснят постановочно.

Все усилия фотографа в этот момент были направлены на то, чтобы отснять единственный кадр, как Алан Шепард висит на тросе над капсулой. Было отснято большое количество дублей, плёнки не жалели.

Параллельно другой фотограф снимал с другого вертолёта этот же самый момент и подъём капсулы.

То, что длилось несколько секунд, запечатлено с двух разных ракурсов, большим количеством кадров, а вот то, что было до этого события и продолжалось несколько минут, не зафиксировано вообще.

Мы не видели важного момента, как крючком цепляют капсулу, как астронавт открывает люк и как вылезает из капсулы. Как будто этих событий вообще не было.

Совершенно не понятно, как астронавт САМОСТОЯТЕЛЬНО вылез наружу после приводнения, если входной люк снаружи был закручен на 62 болта, и открутить их гаечным ключом изнутри было невозможно?

Капсула "Фридом-7" Шепарда с открытым входным люком.

Говорят, в горловине капсулы был второй люк, аварийный, где хранился запасной парашют. Якобы через него и выбрался наружу астронавт.

Астронавт в капсуле расположен ногами вверх.

Вот и Том Вулф, написавший по горячим следам книгу о полётах "Меркуриев" (по этой книге в США потом сняли фильм), сообщает то же самое: астронавт выбирался через горловину на верху капсулы.

Вертолет уже завис наверху, готовясь получить указания. Шепард делал все медленно, чтобы не напортачить, выбираясь из капсулы. Он открыл дверь наверху капсулы, горловину и выбрался наружу с помощью канатного устройства. (Том Вулф, Нужная вещь, "The right stuff")

Давайте же посмотрим, как выглядит этот отсек горловины с запасным парашютом. Дальний от нас отсек пуст – оттуда вышел основной парашют, а отсек запасного парашюта (бежевого цвета) чем-то сейчас заполнен.

Отсек для парашютов.

Вот якобы через этот отсек и выбирался наружу Шепард.

Но дело в том, что астронавт всё время (4 с половиной часа с момента ожидания старта и до приводнения) лежит в капсуле на спине, задрав ноги выше головы.

Расположение астронавта в капсуле.

Перед его лицом нависает приборная панель.

Приборная панель перед астронавтом.

Раз он лежит ногами вверх, ему нужно как-то повернуться ногами вниз, т.е развернуться – часть тела повернуть на 90 градусов, другую часть – на 180 градусов, чтобы встать и вытолкнуть герметично закрытый люк и запасной парашют. Но это совершенно нереально сделать в такой тесноте.

Алан Б. Шепард на лётном диване для заключительной проверки перед помещением в капсулу для своего полета Mercury-Redstone 3 (MR-3).

К тому же, чтобы добраться до аварийного люка, астронавт должен куда-то в сторону убрать приборную панель, которая висит над его головой, соединённую проводами (там 11 километров проводки).

А свободного места внутри нет. Отодвинуть панель просто некуда. К тому же я нигде не нашёл описания процесса, как открывался верхний люк, ведь он, как и входной люк, должен быть герметично задраен.

Мы считаем, что Алан Шепард через аварийный люк не пролезал и вообще никуда не летал.

Америке нужно было как-то ответить на полёт Юрия Гагарина, а не всё ещё было готово к реальному запуску человека в космос. Вот поэтому НАСА и пошло на имитацию полёта.

А теперь запуск пустой капсулы на 180 км вверх с падением в Атлантический океан НАСА пытается выдать за первый в мире пилотируемый полёт в космос.

Под давлением критики сутки спустя агентство НАСА всё-таки исправило текст в сети Х, добавив "U.S." – первый в США полёт.

Было так:

"This marked the first ever crewed flight to space". Стало:

"This marked the first ever U.S. crewed flight to space".

И внесло корректировку: "Мы обновили наш пост, чтобы отразить, что это был первый полет с экипажем из США."

Correction: We have updated our post to reflect that this was the first U.S. crewed flight.

Как говорится в известной истории – но осадочек остался. Попытка явной фальсификации была налицо.

Л.Коновалов

