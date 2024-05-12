«Русь изначальная» или Родноверие по-советски
В 1980-х годах было снято сразу несколько отличных костюмно-исторических фильмов – дилогия о юном Петре (1980), «Россия молодая» (1981/1982), «Демидовы» (1983), «И на камнях растут деревья» (1985), «Михайло Ломоносов» (1986), «Василий Буслаев» (1982), те же «Гардемарины» (1987). Примечателен расклад – это либо Галантный век, либо – древняя Русь, то есть две эпохи становления.
Среди этих фильмов – «Русь изначальная» (1985) режиссёра Геннадия Васильева. Одноимённый роман Валентина Иванова – вещь спорная. Многие относят его к историческому фэнтази. Собственно, любое произведение о раннем Средневековье будет фантазийным, так как мы очень мало знаем о VI веке, даже с учётом научных данных.
Более-менее точно судить можно лишь о Византии, занимающей в повествовании особое место – это враг славянских племён, мечтающий подчинить их, прежде всего, социокультурно, при помощи веры во Христа. Напомню, что роман писался в эру Оттепели, когда Никита Хрущёв ополчился на христианскую религию со всем пылом своей необузданной натуры.
Интересно, что на этом фоне язычество почиталось чем-то более светлым. Моление силам родной природы – не это ли счастье для свободного человека? Такова логика повествования. Да, роман и его киновоплощение значительно отличаются друг от друга – и по логике, и по ряду событий. Даже многие реплики, что произносились в книге, «переданы» в сценарии другим персонажам.
Поэтому, чтобы не закцикливаться на сравнении текста и кадров, я буду говорить лишь о фильме. Перед нами – выдуманное Ивановым племя россичей – от реки Рось. Поскольку племя – фантазийное, то и височные кольца у него – от разных племён. Анея, героиня Людмилы Чурсиной, носит кольца ильменских словен, которые жили много севернее условных россичей. Напомню, что височные кольца женщин были опознавательным знаком племён.
…В центре повествования – судьба Ратибора (Владимир Антоник), сына военачальника Всеслава (Борис Невзоров) и той самой Анеи. Его парадоксальная любовь к погибшей хазарянке, ратные подвиги, женитьба на красавице Млаве (Елена Кондулайнен, ещё не изуродованная косметическими причудами), поход на Константинополь после того, как ромеи-византийцы отравили Всеслава.
В этом фильме – всё чётко. Гордый и свободный мир славян противопоставлен хазарской дикости и коварству ромеев. И это явлено не только через действие. Основное действующее лицо здесь даже не Ратибор, а сама земля, природа. Да, Русь, исходя из названия. Музыка Алексея Рыбникова дивно дополняет пейзаж. Ощущение полёта, ветра и необозримости.
Чувствуется дыхание языческих богов, покровителей неба и почвы. Вместе с тем, Византия показана весьма однобоко, а сложный, противоречивый Юстиниан, создавший один из величайших нормативно-правовых актов в истории – Corpus iuris civilis, выказан каким-то гнусно-трусливым, жестоким слизнем (гениальная игра Иннокентия Смоктуновского).
Его жена Феодора в исполнении Маргариты Тереховой – этакая пантера – коварная, умная, порочно-роскошная. От таких людей всего ожидать можно, особенно яда и нарушения договоров. Всё было сложнее, да и взаимоотношения Царьграда со славянами были всякими – от ненависти до союзов. Неслучайно крещение пришло именно оттуда.
Как и положено в СССР, христианство заявлено, как религия рабов да хозяев, а крючкотворства ромейских священников противопоставлены мудрости росского волхва. Да и монолог воина Всеслава насчёт предков был весьма эмоционален. Однако при всей своей односложности, этот фильм до сих пор великолепно смотрится – он сделан с любовью к России и её земле.
Галина Иванкина
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. В 1980-х годах было снято несколько хороших костюмно-исторических фильмов о становлении Руси и России, в том числе фильм "Русь изначальная" режиссера Геннадия Васильева по роману Валентина Иванова.
2. Роман Иванова относят к историческому фэнтези, так как о раннем Средневековье известно мало. В фильме вымышленное племя россичей противопоставлено хазарам и Византии (ромеям).
3. В фильме прославляется языческий мир славян, их гордость и свобода. Византия же показана односторонне, как коварная и жестокая.
4. Христианство представлено как религия рабов и хозяев, в противовес мудрости славянских волхвов.
5. Несмотря на некоторую упрощенность, фильм сделан с любовью к России и ее природе, великолепно смотрится благодаря прекрасным пейзажам и музыке Рыбникова.
Вывод: Фильм "Русь изначальная" идеализирует языческий мир древних славян и противопоставляет его Византии и христианству, прославляя свободу, гордость и единение с природой русского народа. Несмотря на некоторую тенденциозность, он производит сильное эмоциональное впечатление благодаря красоте съемок и музыки.
Я так понимаю, после слов: Ратибор, сын Всеслава; статью можно дальше не читать?
Чем больше хохлов с кацапами перебьют друг друга, тем больше узбеков приедет восстанавливать Киевскую Русь.
Если смешать одиноких хохлух с узбеками, то получатся польские евреи.