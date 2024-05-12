В 1980-х годах было снято сразу несколько отличных костюмно-исторических фильмов – дилогия о юном Петре (1980), «Россия молодая» (1981/1982), «Демидовы» (1983), «И на камнях растут деревья» (1985), «Михайло Ломоносов» (1986), «Василий Буслаев» (1982), те же «Гардемарины» (1987). Примечателен расклад – это либо Галантный век, либо – древняя Русь, то есть две эпохи становления.

Среди этих фильмов – «Русь изначальная» (1985) режиссёра Геннадия Васильева. Одноимённый роман Валентина Иванова – вещь спорная. Многие относят его к историческому фэнтази. Собственно, любое произведение о раннем Средневековье будет фантазийным, так как мы очень мало знаем о VI веке, даже с учётом научных данных.

Более-менее точно судить можно лишь о Византии, занимающей в повествовании особое место – это враг славянских племён, мечтающий подчинить их, прежде всего, социокультурно, при помощи веры во Христа. Напомню, что роман писался в эру Оттепели, когда Никита Хрущёв ополчился на христианскую религию со всем пылом своей необузданной натуры.

Интересно, что на этом фоне язычество почиталось чем-то более светлым. Моление силам родной природы – не это ли счастье для свободного человека? Такова логика повествования. Да, роман и его киновоплощение значительно отличаются друг от друга – и по логике, и по ряду событий. Даже многие реплики, что произносились в книге, «переданы» в сценарии другим персонажам.

Поэтому, чтобы не закцикливаться на сравнении текста и кадров, я буду говорить лишь о фильме. Перед нами – выдуманное Ивановым племя россичей – от реки Рось. Поскольку племя – фантазийное, то и височные кольца у него – от разных племён. Анея, героиня Людмилы Чурсиной, носит кольца ильменских словен, которые жили много севернее условных россичей. Напомню, что височные кольца женщин были опознавательным знаком племён.

…В центре повествования – судьба Ратибора (Владимир Антоник), сына военачальника Всеслава (Борис Невзоров) и той самой Анеи. Его парадоксальная любовь к погибшей хазарянке, ратные подвиги, женитьба на красавице Млаве (Елена Кондулайнен, ещё не изуродованная косметическими причудами), поход на Константинополь после того, как ромеи-византийцы отравили Всеслава.

В этом фильме – всё чётко. Гордый и свободный мир славян противопоставлен хазарской дикости и коварству ромеев. И это явлено не только через действие. Основное действующее лицо здесь даже не Ратибор, а сама земля, природа. Да, Русь, исходя из названия. Музыка Алексея Рыбникова дивно дополняет пейзаж. Ощущение полёта, ветра и необозримости.

Чувствуется дыхание языческих богов, покровителей неба и почвы. Вместе с тем, Византия показана весьма однобоко, а сложный, противоречивый Юстиниан, создавший один из величайших нормативно-правовых актов в истории – Corpus iuris civilis, выказан каким-то гнусно-трусливым, жестоким слизнем (гениальная игра Иннокентия Смоктуновского).

Его жена Феодора в исполнении Маргариты Тереховой – этакая пантера – коварная, умная, порочно-роскошная. От таких людей всего ожидать можно, особенно яда и нарушения договоров. Всё было сложнее, да и взаимоотношения Царьграда со славянами были всякими – от ненависти до союзов. Неслучайно крещение пришло именно оттуда.

Как и положено в СССР, христианство заявлено, как религия рабов да хозяев, а крючкотворства ромейских священников противопоставлены мудрости росского волхва. Да и монолог воина Всеслава насчёт предков был весьма эмоционален. Однако при всей своей односложности, этот фильм до сих пор великолепно смотрится – он сделан с любовью к России и её земле.