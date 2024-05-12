Поэзия. Николай Заболоцкий (1974)
О творчестве поэта в этой передаче расскажут те, кто хорошо знал и дружил с поэтом – писатель В.Каверин, поэт Б.Слуцкий, кинорежиссер С.Герасимов и литературовед И.Андроников.
Николай Заболоцкий является ярким представителем русской поэзии с неповторимым индивидуальным стилем. Строки его стихов пропитаны философским смыслом и глубокой пронзительной лирикой.
Главная редакция литературно-драматических программ 1974
Автор сценария – Борис Слуцкий
Режиссер – Лев Елагин
Оператор – И. Волынец
#поэзия #НиколайЗаболоцкий
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