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Поэзия. Николай Заболоцкий (1974)

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О творчестве поэта в этой передаче расскажут те, кто хорошо знал и дружил с поэтом – писатель В.Каверин, поэт Б.Слуцкий, кинорежиссер С.Герасимов и литературовед И.Андроников.

Николай Заболоцкий является ярким представителем русской поэзии с неповторимым индивидуальным стилем. Строки его стихов пропитаны философским смыслом и глубокой пронзительной лирикой.

Главная редакция литературно-драматических программ 1974
Автор сценария – Борис Слуцкий
Режиссер – Лев Елагин
Оператор – И. Волынец

#поэзия #НиколайЗаболоцкий

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=q3qVyaQWd4I
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