Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Творчество

КНДР испытала новую тяжелую РСЗО

59 0


КНДР испытала новую тяжелую РСЗО

"В обновленную РСЗО с высокой маневренностью и способностью к массированному удару внедрена комплексная система автоматического управления огнем, а она будет заменять нынешние вооружения КНА в период с 2024 по 2026 год.
8 запущенных снарядов точно поразили точечную цель. Через это наглядно продемонстрированы преимущество и разрушительную мощь обновленной 240-мм РСЗО и ее управляемых снарядов.
Уважаемый товарищ Ким Чен Ын обсудил пути для дальнейшего форсирования оборонно-экономической работы, нацеленной на увеличение производства технически обновленной РСЗО и ее управляемых снарядов на высшем уровне,, а также были определил важные задачи и ориентиры..
Вскоре в повышении боеспособности артиллерии нашей армии произойдут важные перемены."











Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9147589.html
Метки: ким чен ын, кндр, рсзо, северная корея, фотографии
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Малышка Кима: чем грозит миру появление у КНДР новой ядерной бомбы (ФОТО)
Социалистические бомбы КНДР и правильные, демократические бомбы...
Новости Украины и Новороссии 27 мая 2017
НЕОБХОДИМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – КАК ЕГО ФУНДАМЕНТ И ОСНОВА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НОВОЙ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru