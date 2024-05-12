Фактически надо говорить не о новом правительстве, а о переназначении старого правительства
Изменения (не считая силового блока) точечные:
Мантуров – первый вице-премьер, но отстегнули Белоусова (видимо, займётся АСИ)
в Минпромторге – Антон Алиханов (перспективный управленец, интересное решение, посмотрим, как сработает)
в вице-премьеры повысили Д.Патрушева – вместо Абрамченко (спорное решение, но понятно, что это преданный президенту человек)
в Минэнерго – губернатор Цивилёв (толковый управленец, инициативный, посмотрим, как сработает в непростой отрасли)
в Минспорте вместо невнятного Матыцина – перспективный Дегтярёв (надеюсь, он встряхнёт наш спорт)
Расстраивает сохранение постов всего социального блока – Голиковой, Кравцова, Любимовой, Мурашко. Там очень много проблем, и мало надежд, что они могут их решить.
Вот, пожалуй, и всё. Стабильность с большой буквы С.
https://t.me/russkiy_malchik/1573
Поясню достаточно пессимистичную реакцию на состав правительства. Дело не в том, что в нём мало изменений. Для меня это как раз не важный критерий.
Кадровая смена как таковая ничего не значит, всегда важна конкретика – кого меняют и на кого. Нередко смена приводит к ухудшению госуправления. Это только марионеточные режимы могут легко менять министров, так как от них ничего не зависит.
Проблема в другом – что социальный блок правительства, который полностью остался прежним, явно не соответствует вызовам и проблемам, которые появились в том числе при их участии. Депопуляция при наплыве мигрантов, которая ставит народ перед угрозой вымирания, коммерциализация медицины и образования, которая снижает уровень кадров, несправедливый рынок труда, в котором курьер зарабатывает больше молодого учёного – всё это надо решать незамедлительно.
Но кто это будет делать? Голикова? Кравцов? Мурашко? Но они даже не видят этих проблем, не озвучивают их и рисуют Путину красивые отчёты по выполнению нацпроектов.
По отчётам Кравцова современная школа переживает нравственное возрождение, а на самом деле – учителя, ученики и родители очень недовольны происходящим в школах. В отчёте Голиковой нацпроект "демография" реализован на 99% – но у нас вымирают целые регионы ЦФО. Передо мной пример деревни в Липецкой области, где с 2010 года население упало с 500 до менее 300 человек. Это где-то учитывается в отчётах Голиковой? Та же история с Мурашко и его епархией – в медицине катастрофически не хватает грамотных специалистов, да и они все только за деньги.
Подытоживая: да, стабильность кадров имеет положительное значение для госуправления, но ещё важнее – своевременное решение социальных проблем. Ведь именно от внутренней политики зависят наши успехи в СВО и на международной арене.
РМ
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Произошли незначительные изменения в составе правительства, за исключением силового блока.
2. Назначения Алиханова, Цивилева и Дегтярева на министерские посты рассматриваются как перспективные решения.
3. Сохранение постов социального блока (Голиковой, Кравцова, Любимовой, Мурашко) вызывает разочарование из-за многочисленных проблем в этих сферах.
4. Автор критикует социальный блок правительства за неспособность решать острые проблемы, такие как депопуляция, коммерциализация образования и медицины, несправедливость на рынке труда.
5. Отчеты министров расходятся с реальной ситуацией в социальной сфере, они не видят или не озвучивают существующие проблемы.
Вывод:
Хотя стабильность кадров важна для государственного управления, гораздо важнее своевременное решение социальных проблем. Сохранение прежнего состава социального блока правительства вызывает сомнения в способности этих министров эффективно решать накопившиеся проблемы в своих сферах ответственности. Успехи во внутренней политике и решение социальных вопросов имеют решающее значение для достижения успехов в специальной военной операции и на международной арене.
,,,pPpRRRivet,,,
…а НА полит-МАНЕЖЕ – всё ТЕЖЕ…
…вот “ЗА-ЭТО” и…”ГОЛОСОВАЛИ”…
…вот “РАДИ-ЭТОГО” – И – “переизбирали”,,,
…вот “ДЛЯ-ЭТОГО” – “паТРИОтизмом” И “окормляли”,,, :-(
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* С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 12-5-24.
Бг-г-г. Валер, а есть шютка поприкольней.
На инаугурацию не явилось много ослов (послов). Есть такое мероприятие, как вручение верительных грамот новому (избранному) Президенту РФ, чем подтверждается статус страны и осла (посла) в другой стране. В РФ в т.ч.
Посмотрим на цырк.
Очень незаметно усиливается один боярский род.
Госдума сыграет в “плохой-хороший”. Для видимости.