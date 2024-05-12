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Фактически надо говорить не о новом правительстве, а о переназначении старого правительства

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Изменения (не считая силового блока) точечные:

Мантуров – первый вице-премьер, но отстегнули Белоусова (видимо, займётся АСИ)

в Минпромторге – Антон Алиханов (перспективный управленец, интересное решение, посмотрим, как сработает)

в вице-премьеры повысили Д.Патрушева – вместо Абрамченко (спорное решение, но понятно, что это преданный президенту человек)

в Минэнерго – губернатор Цивилёв (толковый управленец, инициативный, посмотрим, как сработает в непростой отрасли)

в Минспорте вместо невнятного Матыцина – перспективный Дегтярёв (надеюсь, он встряхнёт наш спорт)

Расстраивает сохранение постов всего социального блока – Голиковой, Кравцова, Любимовой, Мурашко. Там очень много проблем, и мало надежд, что они могут их решить.

Вот, пожалуй, и всё. Стабильность с большой буквы С.

https://t.me/russkiy_malchik/1573

Поясню достаточно пессимистичную реакцию на состав правительства. Дело не в том, что в нём мало изменений. Для меня это как раз не важный критерий.

Кадровая смена как таковая ничего не значит, всегда важна конкретика – кого меняют и на кого. Нередко смена приводит к ухудшению госуправления. Это только марионеточные режимы могут легко менять министров, так как от них ничего не зависит.

Проблема в другом – что социальный блок правительства, который полностью остался прежним, явно не соответствует вызовам и проблемам, которые появились в том числе при их участии. Депопуляция при наплыве мигрантов, которая ставит народ перед угрозой вымирания, коммерциализация медицины и образования, которая снижает уровень кадров, несправедливый рынок труда, в котором курьер зарабатывает больше молодого учёного – всё это надо решать незамедлительно.

Но кто это будет делать? Голикова? Кравцов? Мурашко? Но они даже не видят этих проблем, не озвучивают их и рисуют Путину красивые отчёты по выполнению нацпроектов.

По отчётам Кравцова современная школа переживает нравственное возрождение, а на самом деле – учителя, ученики и родители очень недовольны происходящим в школах. В отчёте Голиковой нацпроект "демография" реализован на 99% – но у нас вымирают целые регионы ЦФО. Передо мной пример деревни в Липецкой области, где с 2010 года население упало с 500 до менее 300 человек. Это где-то учитывается в отчётах Голиковой? Та же история с Мурашко и его епархией – в медицине катастрофически не хватает грамотных специалистов, да и они все только за деньги.

Подытоживая: да, стабильность кадров имеет положительное значение для госуправления, но ещё важнее – своевременное решение социальных проблем. Ведь именно от внутренней политики зависят наши успехи в СВО и на международной арене.

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Произошли незначительные изменения в составе правительства, за исключением силового блока.
2. Назначения Алиханова, Цивилева и Дегтярева на министерские посты рассматриваются как перспективные решения.
3. Сохранение постов социального блока (Голиковой, Кравцова, Любимовой, Мурашко) вызывает разочарование из-за многочисленных проблем в этих сферах.
4. Автор критикует социальный блок правительства за неспособность решать острые проблемы, такие как депопуляция, коммерциализация образования и медицины, несправедливость на рынке труда.
5. Отчеты министров расходятся с реальной ситуацией в социальной сфере, они не видят или не озвучивают существующие проблемы.

Вывод:
Хотя стабильность кадров важна для государственного управления, гораздо важнее своевременное решение социальных проблем. Сохранение прежнего состава социального блока правительства вызывает сомнения в способности этих министров эффективно решать накопившиеся проблемы в своих сферах ответственности. Успехи во внутренней политике и решение социальных вопросов имеют решающее значение для достижения успехов в специальной военной операции и на международной арене.

Источник: https://t.me/russkiy_malchik/1575
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 1570 1274
    Valeriy Bondarik два часа назад

      ,,,pPpRRRivet,,,

      …а НА полит-МАНЕЖЕ – всё ТЕЖЕ…

      …вот “ЗА-ЭТО” и…”ГОЛОСОВАЛИ”…
      …вот “РАДИ-ЭТОГО” – И – “переизбирали”,,,
      …вот “ДЛЯ-ЭТОГО” – “паТРИОтизмом” И “окормляли”,,, :-(
      _________________________________________________

      * С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 12-5-24.

      2
      2
      • 27720 25778
        жора шаповValeriy Bondarik час назад

          Бг-г-г. Валер, а есть шютка поприкольней.
          На инаугурацию не явилось много ослов (послов). Есть такое мероприятие, как вручение верительных грамот новому (избранному) Президенту РФ, чем подтверждается статус страны и осла (посла) в другой стране. В РФ в т.ч.
          Посмотрим на цырк.

      • 2148 2056
        Сан Саныч 52 мин. назад

          Очень незаметно усиливается один боярский род.

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