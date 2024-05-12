1964. Анри Дорион в Киеве
1958-1987. Анри Дорион в Ленинграде
1966. Анри Дорион в Закавказье
1966-1978. Анри Дорион в Суздале и других местах
1970-е. Анри Дорион в Москве
1990-е. Анри Дорион в Казахстане
1966-1994. Анри Дорион в Ереване
01. Киев. Крещатик
02. Киев. Крещатик
03. Киев. Вид на Крещатик с улицы Ленина
04. Киев. Памятник князю Владимиру
05. Киев. Площадь Богдана Хмельницкого
06. Киев. Здание Киевского обкома КПСС
07. Киев. Гостиница Москва
08. Троицкая надвратная церковь
09. Киев. Троицкая надвратная церковь
10. Киев. Колокольня Софийского собора
11. Киев. Трапезный храм Преподобных Антония и Феодосия
12. Киев. Андреевская церковь
13. Киев. Главный вход на Выставку передового опыта в народном хозяйстве УССР
14. Киев. Выставка передового опыта в народном хозяйстве УССР