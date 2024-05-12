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1964. Анри Дорион в Киеве

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1958-1987. Анри Дорион в Ленинграде
1966. Анри Дорион в Закавказье
1966-1978. Анри Дорион в Суздале и других местах
1970-е. Анри Дорион в Москве
1990-е. Анри Дорион в Казахстане
1966-1994. Анри Дорион в Ереване

Киев. Крещатик
01. Киев. Крещатик

16. Киев. Крещатик.jpg
02. Киев. Крещатик

15. Киев. Вид на Крещатик с улицы Ленина.jpg
03. Киев. Вид на Крещатик с улицы Ленина

17. Киев. Памятник князю Владимиру.jpg
04. Киев. Памятник князю Владимиру

18. Киев. Площадь Богдана Хмельницкого.jpg
05. Киев. Площадь Богдана Хмельницкого

19. Киев. Здание Киевского обкома КПСС.jpg
06. Киев. Здание Киевского обкома КПСС

20. Киев. Гостиница Москва.jpg
07. Киев. Гостиница Москва

23. Троицкая надвратная церковь.jpg
08. Троицкая надвратная церковь

24. Киев. Троицкая надвратная церковь.jpg
09. Киев. Троицкая надвратная церковь

25. Киев. Колокольня Софийского собора.jpg
10. Киев. Колокольня Софийского собора

26. Киев. Трапезный храм Преподобных Антония и Феодосия.jpg
11. Киев. Трапезный храм Преподобных Антония и Феодосия

27. Киев. Андреевская церковь.jpg
12. Киев. Андреевская церковь

21. Киев. Главный вход на Выставку передового опыта в народном хозяйстве УССР.jpg
13. Киев. Главный вход на Выставку передового опыта в народном хозяйстве УССР

22. Киев. Выставка передового опыта в народном хозяйстве УССР.jpg
14. Киев. Выставка передового опыта в народном хозяйстве УССР

Киев. Выставка передового опыта в народном хозяйстве УССР.jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/9719732.html
Метки: история, Киев, Россия, фото
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