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Военный парад в Верхней Пышме. 09.05.2024

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Как обычно крутой военный парад ретро-техники в Верхней Пышме.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9146562.html
Метки: 9 мая, бронетехника, верхняя пышма, Видео, день победы, парады, праздники, танки
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