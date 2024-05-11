Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.

Нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Глубокое, Нескучное и Красное Харьковской области.

Потери противника за сутки составили до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Кроме того, уничтожены: боевая машина реактивной системы залпового огня «Vampire» производства Чехии, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», четыре 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубица Д-30 и две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук».

Взяты в плен 34 украинских военнослужащих.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 66-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны, 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Макеевка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики.

Отразили контратаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области.

Противник потерял за сутки до 300 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Верба», две 152 мм гаубицы «Мста-Б» и две 122 мм гаубицы Д-30.

Уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 92-й десантно-штурмовой, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка и Красное ДНР.

Отражены четыре контратаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ, 114-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка и Победа Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 550 военнослужащих, четыре танка, из них три «Leopard» производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США и шесть автомобилей.

В ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица М198 производства США, три 155 мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 152 мм гаубица «Мста-Б», две 152 мм гаубицы Д-20 и четыре 122 мм САУ «Гвоздика».

Кроме того, уничтожены три полевых склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Керамик Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Вишневое, Карловка и Розовка Донецкой Народной Республики.

Отражены 10 контратак подразделений 92-й десантно-штурмовой, 68-й егерской, 142-й, 143-й пехотных, 23-й, 24-й, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Семеновка, Соловьево, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли за сутки до 390 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» и 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две 152 мм гаубицы «Мста-Б» и 152 мм гаубица Д-20.

▫️Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны, 3-й, 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Вербовое Запорожской области, Золотая Балка и Ивановка Херсонской области.

Отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» и 155 мм гаубицу М777 производства США, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», семь 122 мм гаубиц Д-30 и самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук».

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, цех производства ударных беспилотных летательных аппаратов, дивизион зенитного ракетного комплекса производства США «Patriot» на боевой позиции, а также живая сила и военная техника ВСУ в 133-х районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбито 46 украинских беспилотных летательных аппаратов, оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, восемь управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 43 реактивных снаряда HIMARS производства США, «Vampire» чешского производства и «Ольха».

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23951 беспилотный летательный аппарат, 515 зенитных ракетных комплексов, 15981 танк и других боевых бронированных машин, 1286 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9494 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21600 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России