И к нам на фронт. Фильм-концерт (1984)
О творческом содружестве композитора Василия Соловьева-Седого и поэта Алексея Фатьянова. В исполнении Ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа под управлением Николая Кунаева звучат песни о Великой Отечественной войне.
ТО Экран 1984
Автор сценария – Мирослава Свердлова
Режиссер – Юрий Сааков
Оператор – Николай Москвитин
#ИКНамНаФронт #ПесниОВойне
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