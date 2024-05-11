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И к нам на фронт. Фильм-концерт (1984)

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О творческом содружестве композитора Василия Соловьева-Седого и поэта Алексея Фатьянова. В исполнении Ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа под управлением Николая Кунаева звучат песни о Великой Отечественной войне.

ТО Экран 1984
Автор сценария – Мирослава Свердлова
Режиссер – Юрий Сааков
Оператор – Николай Москвитин

#ИКНамНаФронт #ПесниОВойне

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VouaxwwPPZE
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