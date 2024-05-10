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Историко-научный лекторий «Цифровая история» в Минске 18–19 мая 2024 года.

Подробная программа – https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2858277/

В гостях Егор Яковлев – историк, публицист, блогер и наш большой друг. В День Победы – большой разговор о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Лица Победы: от летчика Николая Гастелло и партизанки Зои Космодемьянской до скромной сотрудницы ленинградского зоопарка Евдокии Дашиной, спасавшей животных от голода в период блокады Ленинграда.

Какова роль Сталина и советской элиты в Победе над Германией? Откуда растут ноги у мифа о том, что наш народ одержал Победу вопреки Сталину? Самое страшное оружие Гитлера и нацистской Германии – не танки и автоматы, а расовая теория. О генезисе расовых теорий в США.

Великая Отечественная Война – идеологическая схватка. Почему коммунизм победил нацизм? Почему коммунизм близок русскому человеку? Почему Гитлер боялся советских комиссаров? Правда ли, что в конце войны он признал превосходство Красной Армии над Вермахтом?

Таймкоды:

00:00 Стартуем в студии Meta LIVE

00:35 Новое интервью ко Дню Победы – в гостях Егор Яковлев

01:37 Тема встречи – Великая Победа

02:28 «За русский народ!» Победный тост Сталина

05:55 Нацистская Германия – серьезный противник

09:53 План «Барбаросса» и параллели со вторжением Наполеона 1812 года

14:34 СССР успел воспитать поколение советских людей перед войной

18:22 О подвиге защитников Брестской крепости узнали только после войны

20:40 Оборона Ленинграда – военный и гражданский подвиг

23:53 США проводили политику скрытого расизма, Германия – открытого

28:28 Расовая теория Третьего Рейха

30:42 Русская (и советская) культура всегда была интернациональной

35:23 Если бы победила Германия

41:59 Это была война народов и идеологий

45:02 Цели Финляндии в войне против СССР

48:26 О захватнической политике Румынии и других союзников «Оси»

51:32 США в роли союзника СССР – подвиг советской дипломатии

58:10 О других успехах отечественной дипломатии в годы войны

1:00:28 Пакт Молотова-Риббентропа – тактический ход СССР, вызванный срывом «Антанты-2»

1:05:03 Договор о ненападении предотвратил вступление Японии в войну против СССР

1:06:15 Великобритания вынуждена пойти на союз с СССР. Отставка Чемберлена

1:07:12 Роль Иосифа Сталина в годы Великой Отечественной войны

1:12:00 «Вождь народов» умел подбирать кадры

1:15:15 СССР не уходил от темы геноцида советского народа

1:22:39 Геноцид славян отличался от геноцида евреев

1:24:15 О спасении узников гетто в селе Ильино

1:31:58 О человечности на войне и Юрии Никулине

1:34:07 Финал интервью. С Днём Победы!

1:34:49 Заставка

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Советский Союз был готов к войне не только в промышленном, но и в моральном смысле – выросло поколение, которое считало СССР своей Родиной и готово было за нее умирать.

2. Нацисты рассматривали русских как "низшую расу" и планировали их частичное уничтожение и порабощение на оккупированных территориях. План "Голод" предполагал гибель от голода 20-30 млн человек в нечерноземных регионах СССР.

3. Советский народ проявил массовый героизм и подвиг с самого начала войны – защитники Брестской крепости, блокадного Ленинграда и др. Это было сопротивление нацистской расовой теории и планам уничтожения.

4. Война была противостоянием не только немцев и русских, но и нацизма и коммунизма как идеологий. В нацистской коалиции кроме немцев были финны, испанцы и др.

5. Если бы СССР проиграл, его территория была бы поделена между Германией и ее союзниками, а население подверглось бы геноциду и порабощению в духе нацистской расовой теории.

6. Советский Союз не уходил от темы геноцида своего народа нацистами, но юридический термин "геноцид" утвердился лишь в 1948 году после принятия конвенции ООН. До этого использовался термин "преступления против человечности".

7. Советская дипломатия добилась успехов в привлечении США на свою сторону в войне, несмотря на симпатии многих американцев к нацистам до войны.

8. Пакт Молотова-Риббентропа рассматривается как тактический ход в условиях невозможности заключить союз с Англией и Францией против Германии.

4. Советская элита, несмотря на репрессии, консолидировалась вокруг Сталина и сыграла важную роль в Победе.

9. Роль Сталина как политического лидера и Верховного Главнокомандующего была решающей для достижения Великой Победы.

10. Необходимо помнить о многочисленных неизвестных подвигах советских людей на войне, проявивших героизм и человечность в тяжелейших условиях.

Вывод: в беседе обсуждается подвиг советского народа в противостоянии нацистской агрессии.