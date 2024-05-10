Время идет с нами в строю (1984)
Великая Отечественная война в фотографиях и стихах. Пронзительные по достоверности фотографии военного времени и стихи известных поэтов как лучший комментарий к подвигу победившего народа.
Стихи читает Рогволд Суховерко, песни звучат за кадром в исполнении Владимира Доронина и Валерия Зубкова.
ТО Экран 1984
Автор сценария – Александр Тимофеевский
Режиссер – Владимир Фенченко
Оператор – Евгений Анисимов
#поэзия #ВремяИдетСНамиВСтрою
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