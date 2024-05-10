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С.В. Савельев – Шарик в канавке

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Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Жизненный путь человека можно представить как движение шарика по эпигенетическому ландшафту, где многие мелкие факторы влияют на крупные события.

2. Существуют различные варианты развития событий, и то, по какому пути пойдет шарик (человек), зависит от его особенностей (личности, мышления).

3. Часто люди действуют по "обезьяньему", лимбическому принципу, не задумываясь, а не по рассудочному, человеческому.

4. Незначительные воздействия в нужный момент могут серьезно изменить траекторию жизни человека.

5. Для того, чтобы целенаправленно влиять на события, нужно обладать "произвольным мышлением" и понимать, куда "подложить пенку".

Вывод:
В лекции проводится аналогия между жизненным путем человека и движением шарика по сложному ландшафту. Подчеркивается важность мелких факторов и индивидуальных особенностей человека в определении его судьбы. Лектор утверждает, что незначительные целенаправленные воздействия в нужный момент могут кардинально изменить жизненную траекторию. Для осуществления таких воздействий необходимо развитое "произвольное мышление".

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MXf81BmWy7E
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 27710 25768
    жора шапов 8 мин. назад

      Воздействие на “свободу воли” и “свободу выбора” разных корректирующих факторов на жизненном Пути индивидуума.
      Вот только имеют ли они , “свобода воли” и “свобода выбора” безграничное количество степеней свободы ?

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