С.В. Савельев – Шарик в канавке
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Жизненный путь человека можно представить как движение шарика по эпигенетическому ландшафту, где многие мелкие факторы влияют на крупные события.
2. Существуют различные варианты развития событий, и то, по какому пути пойдет шарик (человек), зависит от его особенностей (личности, мышления).
3. Часто люди действуют по "обезьяньему", лимбическому принципу, не задумываясь, а не по рассудочному, человеческому.
4. Незначительные воздействия в нужный момент могут серьезно изменить траекторию жизни человека.
5. Для того, чтобы целенаправленно влиять на события, нужно обладать "произвольным мышлением" и понимать, куда "подложить пенку".
Вывод:
В лекции проводится аналогия между жизненным путем человека и движением шарика по сложному ландшафту. Подчеркивается важность мелких факторов и индивидуальных особенностей человека в определении его судьбы. Лектор утверждает, что незначительные целенаправленные воздействия в нужный момент могут кардинально изменить жизненную траекторию. Для осуществления таких воздействий необходимо развитое "произвольное мышление".
Воздействие на “свободу воли” и “свободу выбора” разных корректирующих факторов на жизненном Пути индивидуума.
Вот только имеют ли они , “свобода воли” и “свобода выбора” безграничное количество степеней свободы ?