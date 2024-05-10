Путешествия со смыслом – это уникальный проект, сочетающий в себе хорошее общение, познавательный комфортный туризм и саморазвитие под руководством профессионалов высокого уровня. Лучший способ провести отпуск культурно, интересно и с пользой!6+

Благодарим Михаила Картавенко за монтаж видео (телеграмм: @Mihail_Kaa)

Руслан Перевозчиков: предприниматель, тренер личностного саморазвития, православный психолог.

Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books

Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

Вы можете помочь деятельности Александра Усанина, переведя пожертвование на его карту 2200 3005 1939 8091

Комментарий редакции

Основные темы этого выпуска:

1. Путешествия со смыслом – уникальный проект, объединяющий отдых и саморазвитие. Это могут быть как пешие походы, так и лакшери-туры в пятизвездочных отелях или паломнические поездки.

2. Преимущества и особенности путешествий со смыслом:

– Здоровая атмосфера без алкоголя, сигарет, с вегетарианским питанием

– Возможность открыть для себя новые знания и получить опыт

– Улучшение отношений между родителями и детьми во время совместных походов

– Профессиональная видеосъемка для сохранения воспоминаний

3. Расписание ближайших путешествий:

– Июнь: поездка в Абхазию, мужской ретрит "Сила рода"

– Июнь: паломничество на Валаам

– Июль: пешие походы по Кавказским горам, ретрит на Красной Поляне

– Сентябрь: двухнедельный тур в Непал и Гималаи

– Осень: повторение тура "Загадочная Индия"

Вывод: Проект "Путешествия со смыслом" предлагает уникальную возможность совместить приятный отдых с саморазвитием и оздоровлением в дружественной атмосфере. Это может быть интересно людям, ищущим новые впечатления, знания и желающим улучшить отношения с близкими.