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Путешествия со смыслом

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Путешествия со смыслом – это уникальный проект, сочетающий в себе хорошее общение, познавательный комфортный туризм и саморазвитие под руководством профессионалов высокого уровня. Лучший способ провести отпуск культурно, интересно и с пользой!
6+

Благодарим Михаила Картавенко за монтаж видео (телеграмм: @Mihail_Kaa)
Руслан Перевозчиков: предприниматель, тренер личностного саморазвития, православный психолог.
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Вы можете помочь деятельности Александра Усанина, переведя пожертвование на его карту 2200 3005 1939 8091

Комментарий редакции

Основные темы этого выпуска:

1. Путешествия со смыслом – уникальный проект, объединяющий отдых и саморазвитие. Это могут быть как пешие походы, так и лакшери-туры в пятизвездочных отелях или паломнические поездки.

2. Преимущества и особенности путешествий со смыслом:
   – Здоровая атмосфера без алкоголя, сигарет, с вегетарианским питанием
   – Возможность открыть для себя новые знания и получить опыт
   – Улучшение отношений между родителями и детьми во время совместных походов
   – Профессиональная видеосъемка для сохранения воспоминаний

3. Расписание ближайших путешествий:
   – Июнь: поездка в Абхазию, мужской ретрит "Сила рода"
   – Июнь: паломничество на Валаам
   – Июль: пешие походы по Кавказским горам, ретрит на Красной Поляне
   – Сентябрь: двухнедельный тур в Непал и Гималаи
   – Осень: повторение тура "Загадочная Индия"

Вывод: Проект "Путешествия со смыслом" предлагает уникальную возможность совместить приятный отдых с саморазвитием и оздоровлением в дружественной атмосфере. Это может быть интересно людям, ищущим новые впечатления, знания и желающим улучшить отношения с близкими.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gz9DoU0ur8M
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12367 9575
    chu 48 мин. назад

      Я тоже хочу на Валаам. Но чтобы было путешествие со смыслом, то нужны хорошие трусы. Я не люблю этот обтягивающий эластан. Я не люблю труселя где либо в одной калышине все хранится либо в другой. Я люблю просто хлопок с бамбуком без эластана но чтобы был кармашек для матни. Чтобы хлопок был плотный. Таких трусов очень мало.
      Без этого смысла путешествовать нет.

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