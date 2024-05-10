Путешествия со смыслом
Путешествия со смыслом – это уникальный проект, сочетающий в себе хорошее общение, познавательный комфортный туризм и саморазвитие под руководством профессионалов высокого уровня. Лучший способ провести отпуск культурно, интересно и с пользой!
6+
Благодарим Михаила Картавенко за монтаж видео (телеграмм: @Mihail_Kaa)
Руслан Перевозчиков: предприниматель, тренер личностного саморазвития, православный психолог.
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Вы можете помочь деятельности Александра Усанина, переведя пожертвование на его карту 2200 3005 1939 8091
Комментарий редакции
Основные темы этого выпуска:
1. Путешествия со смыслом – уникальный проект, объединяющий отдых и саморазвитие. Это могут быть как пешие походы, так и лакшери-туры в пятизвездочных отелях или паломнические поездки.
2. Преимущества и особенности путешествий со смыслом:
– Здоровая атмосфера без алкоголя, сигарет, с вегетарианским питанием
– Возможность открыть для себя новые знания и получить опыт
– Улучшение отношений между родителями и детьми во время совместных походов
– Профессиональная видеосъемка для сохранения воспоминаний
3. Расписание ближайших путешествий:
– Июнь: поездка в Абхазию, мужской ретрит "Сила рода"
– Июнь: паломничество на Валаам
– Июль: пешие походы по Кавказским горам, ретрит на Красной Поляне
– Сентябрь: двухнедельный тур в Непал и Гималаи
– Осень: повторение тура "Загадочная Индия"
Вывод: Проект "Путешествия со смыслом" предлагает уникальную возможность совместить приятный отдых с саморазвитием и оздоровлением в дружественной атмосфере. Это может быть интересно людям, ищущим новые впечатления, знания и желающим улучшить отношения с близкими.
Я тоже хочу на Валаам. Но чтобы было путешествие со смыслом, то нужны хорошие трусы. Я не люблю этот обтягивающий эластан. Я не люблю труселя где либо в одной калышине все хранится либо в другой. Я люблю просто хлопок с бамбуком без эластана но чтобы был кармашек для матни. Чтобы хлопок был плотный. Таких трусов очень мало.
Без этого смысла путешествовать нет.