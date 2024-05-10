Девятое мая, или Праздник трёх побед
Лаборатория «ТОЧКА СБОРКИ»
Что являлось главным фактором победы в Великой отечественной войне? Почему в первую мировую войну не удалось добиться таких успехов? Символ Победы. Пятая колонна и Путиловский завод. В чем заключалась пагубность идеологии либерализма для России в начале XX века? Почему издержки первой мировой войны больше всего легли на Россию? Успех на военном поле 1916 года. В чем различие ситуаций, в которых находились Российская империя перед первой мировой войной и Советский Союз перед второй мировой войной? Почему в первом случае успеха нет, а во втором есть?
Гость программы:
Валентин Катасонов, профессор, доктор экономических наук, Председатель Русского экономического общества имени Сергея Фёдоровича Шарапова.
Ведущий:
Александр Пастухов, координатор Проекта ЭРА, экономист-кибернетик
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Причины поражения России в Первой мировой войне – экономическая и военная неподготовленность, деятельность "пятой колонны" внутри страны, либеральные настроения элит.
2. Советский Союз одержал победу во Второй мировой войне благодаря зачистке "пятой колонны", военно-экономической мобилизации и сплоченности народа.
3. Современная Россия опять сталкивается с проблемой "пятой колонны" в лице олигархов, чьи активы находятся за рубежом.
4. Для победы в нынешней гибридной войне России нужно осознать себя частью русской православной цивилизации и сплотиться вокруг традиционных ценностей.
Вывод: поражения и победы России в войнах во многом определялись внутренним единством/разобщенностью общества, деятельностью враждебных сил внутри страны и приверженностью/отходом от традиционных духовно-нравственных ценностей русской цивилизации.