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Девятое мая, или Праздник трёх побед

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Лаборатория «ТОЧКА СБОРКИ»

Что являлось главным фактором победы в Великой отечественной войне? Почему в первую мировую войну не удалось добиться таких успехов? Символ Победы. Пятая колонна и Путиловский завод. В чем заключалась пагубность идеологии либерализма для России в начале XX века? Почему издержки первой мировой войны больше всего легли на Россию? Успех на военном поле 1916 года. В чем различие ситуаций, в которых находились Российская империя перед первой мировой войной и Советский Союз перед второй мировой войной? Почему в первом случае успеха нет, а во втором есть?

Гость программы:
Валентин Катасонов, профессор, доктор экономических наук, Председатель Русского экономического общества имени Сергея Фёдоровича Шарапова.

Ведущий:
Александр Пастухов, координатор Проекта ЭРА, экономист-кибернетик

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Причины поражения России в Первой мировой войне – экономическая и военная неподготовленность, деятельность "пятой колонны" внутри страны, либеральные настроения элит.

2. Советский Союз одержал победу во Второй мировой войне благодаря зачистке "пятой колонны", военно-экономической мобилизации и сплоченности народа.

3. Современная Россия опять сталкивается с проблемой "пятой колонны" в лице олигархов, чьи активы находятся за рубежом.

4. Для победы в нынешней гибридной войне России нужно осознать себя частью русской православной цивилизации и сплотиться вокруг традиционных ценностей.

Вывод: поражения и победы России в войнах во многом определялись внутренним единством/разобщенностью общества, деятельностью враждебных сил внутри страны и приверженностью/отходом от традиционных духовно-нравственных ценностей русской цивилизации.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d_s4T7hADXo
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