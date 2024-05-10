1945. Европа в мае
01. Рядовой Михаил Макаров смотрит на разрушенное здание Рейхстага в Берлине.
02. Стильные женщины возвращаются на ипподром Лоншан после его открытия 20 мая, две недели назад после окончания Второй мировой войны
03. 8 мая ликующие лондонцы штурмуют автобусы и такси на площади Пикадилли после объявления о победе союзников над Германией
04. Арест нацистских коллаборационистов в Копенгагене, Дания, май
05. Арест датских женщин-коллаборационисток в Копенгагене, май
06. Бывшие французские военнопленные, политические заключенные, а так же граждане, угнанные в Германию в качестве подневольных рабочих, возвращаются домой по дороге к западу от Берлина. 8 мая
07. Итальянские партизаны захватывают в плен военнослужащих Люфтваффе в Милане, май
08. Парижские избиратели в кабине для голосования 13 мая 1945 года во время муниципальных выборов в Париже. Первые выборы с участием женщин
09. Советский солдат, контролирующий движение на улице Берлина
10. На снимке, сделанном 5 мая 1945 года, виден понтонный мост Красной Армии через реку Эльба в Торгау, где произошла встреча советских и американских войск
11. В Харлеме есть памятник восьми героям, которые были жестоко убиты 7 марта 1945 года в убежище на Дрифе. Население постоянно возлагает свежие цветы, май
12. Двое британских солдат охраняют Александра Пиорковского, бывшего коменданта концентрационного лагеря Дахау, в деревне Вестертимке недалеко от Бремена, 25 мая
13. Американские солдаты, нагруженные рюкзаками и сумками с вещами, поднимаются по трапу, чтобы сесть на военный корабль и отправиться обратно в Америку из доков Саутгемптона, 25 мая
14. Молодая немка проходит мимо эксгумированных тел людей, убитых эсэсовцами недалеко от Намеринга. Это было сделано, чтобы горожане могли видеть работу своих нацистских лидеров. 17 мая
5. Толпа собралась, чтобы отпраздновать День Победы, ожидая увидеть королевскую семью на балконе Букингемского дворца в Вестминстере, Лондон, 8 мая
16. Солдаты Третьей пехотной дивизии Седьмой армии США осматривают захваченные и поврежденные самолеты Люфтваффе, в том числе одномоторные истребители Focke Wulf 190 и Messerschmitt Bf 109, двухмоторный транспортный Junkers Ju52, Messerschmitt Bf 108 Taifun и реактивный истребитель Messerschmitt Me 262 и другие. Обломки самолета 14 мая на аэродроме Люфтваффе Бад-Айблинг недалеко от Мюнхена, Бавария
17. Эти женщины и дети были освобождены, когда концлагерь Ламбах в Австрии был захвачен 71-й пехотной дивизией. Уровень смертности в лагере, в основном от голода, составлял от 200 до 300 человек в день. 7 мая
18. Немецкие мирные жители из Нойнбурга в Баварии присутствуют на панихиде по 161 заключенному, чьи тела были найдены в неглубоких могилах недалеко от их города, 12 мая
19. Офицер наблюдает, как немецкие женщины разбирают завалы, готовясь к прибытию первых британских войск (7-й танковой дивизии), во время их марша по Берлину
20. Советская Армия в освобожденной Праге в мае