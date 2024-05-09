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С Днём Великой Победы, товарищи!

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9 мая 1945 года. Радиообращение Иосифа Сталина к народу:
"Товарищи! Соотечественники и соотечественницы! Наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побеждённой и объявила безоговорочную капитуляцию. 7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая представители немецкого главнокомандования в присутствии представителей Верховного Командования союзных войск и Верховного Главнокомандования советских войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось с 24 часов 9 мая. Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. Однако сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это — действительная капитуляция вооружённых сил Германии. Правда, одна группа немецких войск в районе Чехословакии всё ещё уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удастся привести её в чувство. Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончательного разгрома Германии, день великой Победы нашего народа над германским империализмом. Великие жертвы, принесённые нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряжённый труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, — не прошли даром и увенчались полной Победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за своё существование и свою независимость окончилась Победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между народами. Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться». Это было три года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться, — ход войны развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо противоположное тому, о чём бредили гитлеровцы. Германия разбита наголову. Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует Победу, хотя он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию. Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной Победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития. С Победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы! Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом! Слава нашему великому народу, народу-победителю! Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа!"

9 мая 1945 года. Проповедь Патриарха Московского и всея Руси Алексия I:
"Слава и благодарение Богу! Мир на земле Российской и, благодаря соединённым усилиям союзных правительств и воинств, — мир на землях многих… Бог посрамил дерзкие мечты злодеев и разбойников, и мы видим их теперь несущими грозное возмездие за свои злодеяния. Мы уверенно и терпеливо ждали этого радостного дня Господня, — дня, в который изрёк Господь праведный суд Свой над злейшими врагами человечества, — и Православная Русь, после беспримерных бранных подвигов, после неимоверного напряжения всех сил народа, вставшего как один человек на защиту Родины и не щадившего и самой жизни ради спасения Отечества, — ныне предстоит Господу сил в молитве, благодарно взывая к Самому Источнику побед и мира за Его небесную помощь в годину брани, за радость Победы и за дарование мира всему миру. Но только ли сознание радости несёт Победа? Она несёт также сознание обязанности, сознание долга, сознание ответственности за настоящее и будущее, сознание необходимости усилить труд, чтобы закрепить Победу, чтобы сделать её плодотворной, чтобы залечить раны, нанесённые войной. Много ещё предстоит нам трудного дела, но мы теперь можем дышать свободно и радостно приняться за труд, — тяжёлый, но созидательный. Если во время войны в непоколебимой вере в конечное торжество правого дела мы победоносно преодолели все трудности, все лишения, все тяготы на фронте и в тылу, то с какою же удвоенной силой мы примемся за воссоздание наших городов, из которых каждый — герой войны; наших дорогих и священных памятников, — всего того, что создала могучая воля и державная мощь нашего великого народа. С благоговением вспоминая подвиги нашего доблестного воинства и тех наших близких и родных, кто положил за наше счастье временную жизнь в надежде восприять вечную, — мы никогда не перестанем молиться о них и в этом будем черпать утешение в скорби о потере дорогих сердцу и укреплять свою веру в бесконечное милосердие Божие к ним, отошедшим в горний мир, и во всесильную помощь Божию нам, оставленным для продолжения земного подвига и для благоустроения жизни во всем мире. Да исправится же молитва наша, яко кадило пред Господом. Да пройдёт небеса. Да принесена будет святыми молитвенниками за землю Русскую к Престолу Господню. Бог мира да продолжит благословения Свои на родную землю нашу и да споспешествует вождям и правителям нашим мирным оружием государственной мудрости и правды побеждать всё, что враждебно миру и благу великого Отечества нашего и совокупными трудами народов-победителей установить во всём мире такой порядок, при котором невозможно было бы повторение ужасов войны. Святую Церковь нашу в лице её архипастырей, пастырей и верных чад призываю с таким же усердием и с такою же пламенной верой молиться о мирном преуспеянии нашей страны, с какими она молилась в годину испытаний за победу над врагами нашими. И да будет эта молитва так же благоугодна пред Богом. «Благословен еси, Боже, звери укротивый и погасивый огнь…» (Канон службы Похвалы Божией Матери). Аминь".

В этом году День Победы выпал на Светлую Седмицу (как и в 1945-м), время особой радости и ликования.

Крики "Ура!" перекликаются с возгласами "Христос Воскресе!"

Победа! Победа на врагом! Победа над смертью!
Торжество жизни над смертью.

В канун 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены. После возложения венка была объявлена минута молчания. Военный оркестр исполнил Гимн России. Предстоятель, иерархи и духовенство Русской Православной Церкви возгласили "Вечную память" "вождем и воинам на поле брани за веру и Отечество жизнь свою положившим" и пропели тропарь праздника Пасхи. Затем состоялся торжественный марш роты почётного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Патриарх поздравил воинов:
"Дорогие братья, сердечно вас приветствую и поздравляю с этим замечательным днём! Всякий раз, видя ваши лица, вашу выправку, вашу замечательную российскую военную форму, чувствуешь гордость за наш народ, за то, как он представлен в доблестных Вооружённых Силах. Конечно, одно дело — маршировать, другое дело — защищать Родину, хотя эти два дела очень тесно связаны друг с другом, потому что и там, и там требуются дисциплина и некая самоотдача. Но более всего, конечно, они необходимы тогда, когда речь идёт о жизни и смерти, когда речь идёт о существовании самой нашей страны. Долгие годы мы наслаждались миром, и, наверное, слова Патриарха в то время прозвучали бы неактуально, но сегодня мы знаем, что защита Родины — это реальность, с которой сталкиваются каждый день представители наших Вооружённых Сил. И дай Бог, чтобы никакая внешняя сила, никакие внутренние противоречия не смогли ослабить наше Отечество. Сегодня Россия играет в мире уникальную цивилизационную роль, потому что мы являемся вызовом тем страшным тенденциям, которые направлены на разрушение нравственности, на разрушение самого святого и заветного, что лежало в основе создания человеческой цивилизации. Удивительным образом Россия сегодня является фактором, удерживающим весь мир, всю современную цивилизацию от страшной деградации, которая может привести к окончанию человеческой истории. Всегда на России была особая ответственность за мир, за существование людей, за существование мира. И эту ответственность наша страна так доблестно осуществила во времена Великой Отечественной войны, сыграв решающую роль в разгроме фашизма и в освобождении Европы и всего мира. Дай Бог, чтобы и сегодня Россия обладала бы тем духовным, нравственным потенциалом, а Вооружённые Силы — той военной мощью, которые позволили бы стоять как на страже нашего Отечества, так и, в каком-то смысле, на защите всех, кто не желает жить под игом тех самых псевдоценностей, направленных против самóй человеческой природы, против истории, против культуры, против идеалов рода человеческого. Сегодня у России особая роль, и, осуществляя эту роль и, я бы сказал, это служение, наша страна опирается в первую очередь на свои Вооружённые Силы, которые обеспечивают её свободу и независимость и которые являются грозным предупреждением всем, у кого может возникнуть желание расправиться силой с нашим Отечеством. Мы все глубоко уважаем наши Вооружённые Силы, любим их — говорю это от лица народа, от лица Церкви. И дай Бог, чтобы в ваших трудах, в вашем служении, в вашей верности Отечеству эта наша любовь отображалась реальными, подлинными делами, вашим мужеством, вашей отвагой и вашей беззаветной верностью присяге и служению Родины. Да помогает вам на этом очень почётном, славном и великом пути Сам Господь, и да сохранит Он вас от всякого зла и всякого супостата!"

Да, мы вновь сражаемся.
И снова (и всегда) Победа будет за нами.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Празднование Дня Победы 9 мая – великого события, победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.

2. Цитируются исторические обращения И.В. Сталина к народу и проповедь патриарха Алексия I после победы в 1945 году, прославляющие подвиг советского народа.

3. Упоминается, что в 2024 году День Победы совпал со Светлой Седмицей (как и в 1945 году), усиливая торжество победы жизни над смертью.

4. Описываются торжественные мероприятия с участием патриарха Кирилла у Могилы Неизвестного Солдата в 2024 году.

5. Патриарх Кирилл обращается к воинам с речью, подчеркивая важность защиты Родины, особую цивилизационную роль России в современном мире и необходимость сохранения духовно-нравственного потенциала страны.

6. Выражается уверенность в новой Победе России в современных сражениях.

Вывод:
Статья посвящена прославлению Великой Победы в 1945 году и подчеркиванию ее непреходящего значения для России. Она связывает торжество 79 лет назад с современными вызовами, с которыми сталкивается страна, призывая опираться на духовные и военные силы для защиты Отечества и его особой роли в мире.

Источник: https://zavtra.ru/events/s_dnyom_velikoj_pobedi_tovarishi
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