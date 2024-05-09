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С Днём Победы

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Уважаемые товарищи.

В этот священный для нашего народа день мы чтим подвиг героев, отстоявших свободу и независимость нашей Родины в борьбе с нацистской Германией. Великая Победа была завоевана неимоверным трудом и огромными жертвами наших дедов и прадедов. Мы безгранично благодарны им за мужество и самоотверженность.

Однако нужно признать, что фашистская идеология, казалось бы, повергнутая в 1945 году, вновь подняла голову. На Украине, находящейся под влиянием недругов России, националистические силы взяли верх, поставив под угрозу русскоязычное население. Ревизия истории и героизация пособников нацистов стали нормой в ряде европейских стран.

Кроме того, существуют внутренние силы, ставящие под сомнение значение Великой Победы и пытающиеся насадить чуждые нашему народу ценности. Они презирают подвиг предков и следуют прозападной фашиствующей повестке.

В этих условиях борьба с нацизмом и русофобией приобретает новую актуальность. Перед нами стоит нелегкая задача – одолеть идеологических противников внутри страны и освободить братский украинский народ от нацизма. Для достижения этой цели необходимо быть достойными наследниками поколения победителей.

Поздравляю вас с Днем Великой Победы! Да здравствует память героев!

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