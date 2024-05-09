В эти весенние дни по всей России звонят колокола. Цветут деревья. Убирают цветами памятники павшим в боях солдатам. Славят Победу в великой войне. Молят о победе в огненных украинских полях.

В горном дагестанском селе Ашага-Архит состоялось открытие победного монумента. Его построил народ на свои трудовые деньги. Открытие было похоже на религиозное действо. Так открывают мечети, православные храмы, еврейские синагоги и буддийские пагоды.

Огромная стела, как луч, устремилась в небо. Из неба сверкает лучистый бриллиант звезды. Пятнадцать гербов, пятнадцать советских республик славят великий народ-победитель. Пушки развернули стволы, на крыльях истребителя играет весеннее солнце, танк похож на огромный слиток брони. И на высоком постаменте — величественный бронзовый бюст Сталина, генералиссимуса победы.

Многолюдье, ликование, жаркие лезгинки, песни военных лет. Древние старики поднимаются со своих одров, и их под руки ведут к монументу. Дети скачут, смеются, машут гвоздиками. Радость, счастье, величие гор, сверкание реки, огненное победное солнце.

Победа 1945 года была мистической религиозной победой. Из чёрной преисподней вышли на землю адские силы фашизма — кромешная мощь, возжелавшая окрасить землю, её цветы, города, людские лица и души в чёрный фашистский цвет. Навстречу демонам вышли ангелы с красными звёздами на пилотках и касках — вестники рая. И в чудовищной схватке адских и райских сил сотрясались галактики, вспыхивали и гасли светила — всё мироздание было охвачено кровавым сражением. В этом сражении победили ангелы, победил рай. И ад был повержен. Чёрные демоны были сброшены в ад и там запечатаны.

Победа 1945 года из множества советских народов сотворила единый победный народ. Победа 1945 года изменила русло мировой истории, сотворила новое человечество. Победа после всех потрясений и потерь оросила новое Государство Российское, не даёт ему погибнуть, питает его своими пасхальными силами.

Я положил к подножию цветы, пил вино, вспоминал погибшего под Сталинградом отца. И все, кто ликовал в многолюдье, были мне братья.

Русская история победна. Российский народ — победитель. Россия воскресает после катастрофы 1991 года. Она сбросила с себя страшное иго Запада. У России вновь своё великое оружие, свои великие заводы, своя суверенная божественная культура. Россия стремится осознать себя как неповторимое, драгоценное явление мироздания. Обретает идеологию, вписывает себя в духовную синусоиду русской истории. Среди философов, художников, политиков идёт дискуссия. Отхлынуло иго либерализма, поместившего Россию в чулан западной цивилизации. Либерализм отступал, как отступает неприятель, оставляя за собой выжженную землю. В этой выжженной либерализмом земле рождается воскресительная идеология новой России.

Какова она? Из каких слов? Из каких философских смыслов и религиозных символов? В чём её "перст указующий"? Эта дискуссия интенсивна и драгоценна, она плодотворна и истинна. В ней рождается кристалл новой русской идеи.

Александр Дугин необъятен в своих знаниях и помыслах. Он огненный, жертвенный, ясновидящий. Он заплатил за свои взгляды не учёной степенью, не положением в обществе, он заплатил за свои взгляды страшную цену, орошённую слезами и кровью.

Газета "Завтра", правопреемница "Дня", была кафедрой, с которой звучало слово патриотических идеологов, будь они красные или белые, ревнители исчезнувшей православной монархии или огненной сталинской империи. И та, и другая канули. В истории остался их след, какой оставляет падающий метеорит.

Светило новой русской идеологии рождается под грохот танковых конвейеров "Уралвагонзавода", под позывные русских батальонов, воюющих под Харьковом и Запорожьем. Она рождается среди президентских указов и ненавидящих воплей убежавших из страны русофобов.

Газета "Завтра" воспринимает Дугина во всей его полноте, с духовными откровениями и интеллектуальными курьёзами. Газета "Завтра" воспринимает Максима Калашникова с его необоримым стремлением в грядущее. Газета "Завтра" во всей полноте воспринимает владыку Тихона Шевкунова, колокольный звон его восхитительных проповедей. Газета "Завтра" во всей полноте принимает Виталия Аверьянова, создавшего уникальный "русский канон". Во всей полноте газета "Завтра" воспринимает откровения неповторимого Сергея Кургиняна. Это мощный русский ресурс, не менее драгоценный, чем русские нефть и алмазы.

В дискуссии о русском пути дорога каждая мысль, каждый взгляд, каждый упрёк, каждое восхваление, ибо все они исходят из божественного начала, имя которому — Победа.

Александр Проханов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Празднование Победы в Великой Отечественной войне проходит по всей России как религиозное действо, символизирующее победу рая над адом, света над тьмой.

2. Победа 1945 года сплотила советские народы в единый победный народ и изменила русло мировой истории.

3. Россия возрождается после катастрофы 1991 года, сбросив иго Запада и либерализма, обретая суверенную культуру и идеологию.

4. Идет дискуссия об идеологии новой России среди философов, художников и политиков, рождается "кристалл новой русской идеи".

5. Газета "Завтра" является трибуной для патриотических идеологов – Дугина, Калашникова, Шевкунова, Аверьянова, Кургиняна и др.

6. Новая русская идеология рождается в борьбе под грохот танков и позывные русских батальонов на Украине.

Вывод: В статье прослеживается идея о возрождении России и формировании новой идеологии, основанной на победной истории, патриотизме и противостоянии Западу. Это идеология строится на синтезе разных взглядов и концепций, обсуждаемых философами и публицистами. Ее рождение связывается с современным военным конфликтом на Украине.