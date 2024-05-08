Главная » Видео, Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика

Семен Уралов – Трансформация войны, глава 2

8 0

Семен Уралов - Трансформация войны, глава 2 (Внеклассовое чтение, С2.С17)

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Книга "Превращение войны" Мартина ван Кревельда, израильского военного историка и философа, цинично и практично объясняет природу войны с точки зрения западной философии.

2. Книга рассматривает различные типы войн: политические, религиозные, войны за выживание и объясняет их цели и оправдания.

3. Большое внимание уделяется отношению к военнопленным, гражданскому населению, использованию оружия на разных этапах истории.

4. Автор подчеркивает, что война является одной из важнейших задач западного мира и основой его философии.

5. Военная стратегия сводится к созданию и концентрации силы посредством объединения всех ресурсов для уничтожения противника физически и морально.

6. Книга предвосхищает современные "гибридные" войны, которые ведет Израиль, объявляя их войнами за выживание или священными войнами.

Вывод: Беседа разбирает провокационную книгу, которая оправдывает войну как естественный и неизбежный процесс с точки зрения западной философии милитаризма. Книга цинично анализирует различные типы войн и военные стратегии на протяжении истории, обосновывая применение насилия государствами для достижения своих интересов. Особое внимание уделяется израильской военной доктрине, которая следует принципам, изложенным в книге.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=niGY5DPwxyQ
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Семен Уралов - Когнитивные войны-3
УРАЛОВ про когнитивные войны, глобализацию, социальные сети и манипуляцию людьми
Новости Украины и Новороссии 12 мая 2015
Новости Украины и Новороссии 12 июня 2015
Новости Украины и Новороссии 28 декабря 2015

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru