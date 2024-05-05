- Конституция писалась в ЦРУ и перешла к Владимиру Владимировичу. Вокруг него треть ненавидят его и готовы убить, треть безразличны, а треть - патриоты.

Когда он попытался поспорить с пенсионной реформой, как вы помните, то ему сказали (олигархи, коих сейчас 103 штуки): или будешь делать что говорим, или мы тебя убьём. И тогда начались покушения - 17, пять почти удались. Он был вынужден в бункере какое-то время сидеть.

Это из сенсационной интернет-беседы под названием «Откровения свидетеля. Возрождение службы СМЕРШ» (О.Н. Ефремов и И. Корниенко).

«Как вы помните», меня крепко насторожило. Не помню протестов Президента против повышения пенсионного возраста! А говорит генерал-полковник КГБ, академик, доктор юридических наук, профессор, председатель Совета старейшин при президенте Российской Федерации Олег Николаевич Ефремов. Он принимал непосредственное участие в исторических событиях, о которых мы не всё знаем:

- В принципе КГБ знал, что генсек Горбачев уже завербован, агент. Наша Саратовская академия права ещё в глубокий период Советской власти выпускала людей, которые занимали первые, вторые, третьи должности всех силовых структур Советского Союза. Наш выпускник Виктор Иванович Илюхин, бывший помощник Генерального прокурора СССР, возбудил уголовное дело против Горбачева за измену Родине. Получил санкцию от Рекункова Александра Михайловича, Генерального прокурора на его арест. Но оказалось, что можно было по такой схеме арестовать любого человека в Советском Союзе, кроме члена Политбюро. Нужно было единогласное голосование, чтобы арестовать. Да плюс еще его должен подписать Генсек. А Генсек на себя вряд ли захочет подписать. Арестовать не удалось».

Очень интересно – о появлении на исторической арене В.В. Путина:

- Мой шеф однажды сказал, что Путин – оптимальная фигура для президента.

Тут поясним, что «шеф» - Филипп Денисович Бобков - генерал армии,

начальник 5-го управления КГБ СССР. С 1985 по 1991 год первый заместитель председателя КГБ СССР.

По словам Олега Николаевича, его шефу пришлось сделать вид, будто «КГБ-шник скурвился». Бобков сделал своему агенту Гусинскому банк «Мост» и так далее. (Тут без генерала напомню, что «комсомольцев-буржуев», в том числе Ходорковского, выпестовал КГБ). Но слушаем про Путина: «Надо было, чтобы оккупанты согласились. И надо было сделать так, чтобы он, как и Филипп Денисович, «скурвился». В результате Ельцин с его окружением согласились назначить его директором ФСБ, потом пред. правительства, а потом уже президентом».

Олег Николаевич возглавляет уже не «подпольный» а Стратегический консультационный центр, легальный Центр аналитики и прогнозирования при Президенте! Но слушаю и волосы дыбом встают: «Путин поручил вопрос результатов референдума Евгению Федорову, который НОД возглавляет. Достаточно успешно всё это продвигается». Якобы, ветераны не забыли, как советский народ голосовал за сохранение СССР, идёт работа по выполнению воли народа. Да я на своей шкуре испытал, что такое на словах верно, а на деле – издевательство! Несколько лет искренне, на общественных началах, в поте лица своего трудился на укрепление Национально-освободительного движения. Числился координатором по Костромской области. Возил на митинги в Москву целые колонны автобусов с народом в поддержку НОД. Написал десятки статей «за». Даже на обложке книг у меня фотографии с митингов в Костроме, где атрибутика НОД. Теперь стыдно. Читайте не мои статьи: «Фёдоров и его НОД. Невероятная история одурачивания россиян», «НОД - ловушка для патриотов», «Повреждение психики или НОД Евгения Фёдорова». Подтверждаю про ловушку! Но с психикой у Евгения Федоровича порядок. Бывал я и в штабе у него, и в кабинете Госдумы. Одним из первых с надписью автора получил его книгу "Госпереворот. Технология предательства". Читайте, как нас предали и оккупировали. С фамилиями предателей, точными датами событий. И что? Никто не арестован, и предатели, и обличитель в шоколаде! Мутное тут что-то, завязано не на Родину… Ладно, что Федоров из «питерских». В 1989 году избирался народным депутатом Ленинградского областного Совета. Тогда - член Российского движения демократических реформ (РДДР). Член Российской Христианско-Демократической партии (РХДП). Ведущим идеологом этой партии всегда был Ватикан. И как-то параллельно Федоров двигался по карьере с… Чубайсом. Дотошные аналитики докопались даже до тайных «траншей» в НОД от «РОСНАНО». Это и другой негатив я «вычитал», а из личных контактов убедился, что Евгений Федорович – человек умнейший, грамотный, но «холодный», НЕ НАШ. Такой и нужен, чтобы НОД долгие годы успешно выпускал патриотический пар народа в «гудок». Вот и вся борьба за суверенитет.

Среди полезных людей Ефремовым была названа и некто Рожкова, которая считает, что надо восстановить монархию. Ну да, внутри оккупационной команды не сегодня началась работа по замутнению идеологического пространства. Это видно по памятникам белогвардейцам, по сверху насаждаемому Ильину.

Почему ветеран КГБ, один из тех, кто привел к власти Путина, хотя того и пришлось «скурвить», ни разу не упомянул Андропова? Ответы дают честные историки. Нынешние беды начались на рубеже 60-70 годов прошлого века. Разрядка напряженности! Это втягивание элиты Союза в мировые процессы. Троцкий в своем завещании предрекал перерождение номенклатуры. Сталин это знал без Бронштейна и опасался. «Без Теории нам Смерть, Смерть, Смерть!» – об этом. Иосиф Виссарионович вел работу по передаче всей полноты власти от партии Советам. Но без Сталина «процесс пошёл» в другую сторону. Партийная номенклатура приняла повестку Запада. Представьте, на международном уровне в той же торговле решают вопросы управленцы СССР и капиталисты. Деньги огромные! Но у первых – только чин и ответственность перед народом, а у вторых – всё в кармане, собственное! Детям и внукам останется!

Разложение у нас началось изнутри, а не с Даллеса. Под руководством Ю. В. Андропова в должности председателя КГБ в период с 1967 по 1982 г. органы госбезопасности укрепили и расширили свой контроль над всеми сферами жизни государства и общества. 5 июля 1978 года КГБ, ранее бывший при Совете Министров СССР, преобразован в центральный орган государственного управления СССР с правами государственного комитета. Наоборот, в пику Сталину! Кадровой политикой ведали партийные органы, но ни одно назначение не могло состояться без заключения КГБ. Историк спецслужб Александр Колпакиди считает, что именно Андропов подготовил приход Горбачева, перестройку и все последующие события, которые привели к исчезновению с карты мира первого государства рабочих и крестьян. Даже Громыко Андропов обложил своими людьми: в 1975 году в МИДе впервые был создан отдел КГБ. До середины 70-х годов влияние СССР в мире росло бешеными темпами, но антисталинист Андропов сливает левое движение во все мире.

К моменту полного захвата СССР «буржуинами» средняя численность сотрудников КГБ (1991 год) составляла 480 000 человек. Так пишут, хотя мы этого не знаем. Но видели, как вдруг министр МВД Щелоков оказался «мздоимцем», разоблачен КГБ и «застрелился». Шок был в милиции и в народе! Как потом выяснилось, суть противостояния Андропов-Щелоков не в «еврействе» первого и не в борьбе за близость к Брежневу. Борьбой с экономическими преступлениями в стране занимался «Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности» − подразделение МВД. Так вот, Андропов напрямую причастен к сокрытию экономических преступлений граждан СССР в сфере международного сотрудничества и внешнеэкономических связей. Пока служба ОБХСС вела в нашей стране борьбу с расхитителями социалистической собственности, в сфере внешних связей «под крылом» КГБ выращивали будущих могильщиков социализма. И не только на этой арене. Известно, что съезды теневиков проходили под руководством воров в законе и… под «патронажем» КГБ. Называлось это «разработка». Не эти ли «агрономы», взрастившие буржуазию, объединились в Совет старейшин и подсказывают стратегию развития страны Президенту? Тревожно становится…

Что они уже сделали? Цитирую Ефремова: «Написали обоснование необходимости, срочного введения СМЕРШа и передали из рук в руки Владимиру Владимировичу. Вопрос решается. Но мы там, чтобы не очень пугать население, предложили СМРШ-ВЧК-НК. Народного контроля. Быстро выявим внутренних врагов и дело пойдёт».

Где гарантия того, что эти «смершевцы» не арестуют завтра Леонида Григорьевича Ивашова, генерал-полковника, доктора исторических наук? Именно он показал, что развал армии, перерождение высшего состава МО началось с приходом на пост «гражданского» министра обороны Сергея Иванова. Из спецслужб! В отличие от «старейшин» Ивашов, ветеран Министерства Обороны, ни разу не «скурвился». Ивашов — это целая эпоха российской военной истории. Олицетворение Чести, Достоинства, верности Родине! НАШ Генерал!

…Личность Игоря Корниенко, президента какой-то «Силы Кремля», напомнила мне оплачиваемых активистов НОД. Но у Федорова ребята грамотные. Они такого в эфир не ляпнут: «Давайте, русские, друг друга не мочить, в конце-концов. Наша страна была на краю и только такими силами, как Олег Николаевич, удержана. …Когда красных и белых стравливали, это было не в интересах России». Приглашает в свой офис, «попить чайку», утверждая, что Лубянка – это не только кнут, но и пряник. На истинно народный «Перехват управления» именно Корниенко привёл Ефремова… Ну, думаю, «скурвили» пряником и Викторию Ахметову, хозяйку сайта. «Идеологи», которым дали помещение на Лубянке, просто так не появляются. Но буквально через день - внеплановая передача «Задумка, провокация или предательство»? Русский генерал, историк, предельно мягко «уточняет» Ефремова. Не буду повторять всё, но Леонид Григорьевич просто и ясно говорит, что когда Россия - нормальное государство, никто никуда не бежит. «Лучшего государства у человечества не было». Вот так: не только у России! И если брать опыт СССР творчески, за основу, мы в силах показать пример всему миру. «Слушал с непониманием. …Это значит расколоть и убить нашу надежду». По мнению Ивашова, власти не хватает обыкновенной человеческой совести, не хватает воли, не хватает честного общения, доверительного отношения к простому человеку. Человек выбрасывается из жизни.

Игорь Алексеевич Гундаров, доктор медицинских наук, профессор, кандидат философских наук тоже без раздражения, по-человечески сделал «медицинское заключение»: «С гордостью констатирую, что 90-95 процентов подписчиков среагировали на эту передачу так же как я. Канал воспитывает строителей и борцов. И ЭТО нужно выставлять, чтобы вы тренировали свои бойцовские качества, могли отличать, где мякина, а где хлеб». Игорь Алексеевич многое уточняет из личного опыта. Был помощником Илюхина по демографии. И цитирует «гостя с Лубянки»: «Наша задача – создать политическую силовую структуру, которая поможет Путину очистить нашу Родину от неприятельских «жучков», которых всё это время вынужденно терпели». А по факту за время Ельцина-Путина Родина очищена примерно от 40 миллионов русских! Факт медицинский, с учетом многих факторов, которые не на виду, о которых не говорят. Говорят нам о «демографических ямах», считают с приезжими, будут и вместе с баранами считать. Игорь Алексеевич про объединение «белых и красных» сказал: «Это либо предательство, либо перевоспитание. Циничная манипуляция»! Да, нас, наследников Великой Державы, Великой Победы уже более тридцати лет цинично переформатируют, «зачищают».

Кто победит? Ответ есть у раскритикованного мной Олега Ефремова. Он рассказал эпизод: «Ребята, которые захватили власть, пригласили меня, известного художника и священника. И начали допрашивать: как же так? Всё вроде сделано для того, чтобы скурвить молодое поколение. И вдруг, когда они оказываются в горячих точках, становятся героями. Это же невозможно! А мы сказали, что России десятки тысяч лет, а может быть и больше. Генетика у нас такая! Ваши наркотики, алкоголь и прочее – это не перебьёт. Когда наши люди оказываются в сложном положении, они становятся героями».

Вот она, «военная тайна» Русской цивилизации! Сегодня вся Российская Федерация – «горячая точка». Героями становятся не только на СВО. «Главред Борисенко» (ник такой) только что взял интервью у студента РГГУ Фёдора Гудкова, одного из героев «боя» в ВПШ имени Ильина. Молодой человек сказал, что понимает членов Изборского клуба, которые говорят будто «бунтари» ВПШ не читали всех работ Ильина. «Но ведь не читали и все работы Ленина»! Фёдор подчеркнул, что напрасно «дяденьки» приписывают организацию протеста «внешним силам». «Исключительно инициатива студентов. Раскол организовали те, кто предложил назвать школу именем Ильина. Мы не являемся смутьянами. Нас поддержали настоящие патриоты, в том числе участники СВО».

Студент ВПШ сказал, что Российская федерация – правопреемница Советского Союза. В области права, экономики, в области исторических взглядов и так далее. А Ильин – убеждённый антисоветчик. И моментально, навскидку, назвал до десятка великих русских философов, фамилий которых можно не стесняться. На вопрос будут ли студенты стоять до победного конца, ответил чётко и ясно: «Да, с фашизмом воевали и наши предки. Справедливость наших требований очевидна, мы требуем справедливости и действуем по закону».

Вот он, НАШ, настоящий идеологический спецназ будущей России!

И закончу чекистом Ефремовым. Олег Николаевич мимоходом напомнил фразу Папы Римского (не нынешнего): «Если русские узнают, кто они, им придётся отдать весь мир».

Под ЭТО и на Лубянке можно чайку попить, даже без пряника.

С наступающим праздником НАШЕЙ ПОБЕДЫ, дорогие товарищи!

Эдуард Наипов,

Кострома