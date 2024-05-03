С.В. Савельев – Произвольное мышление
Комментарий редакции
Ключевые тезисы лекции:
1. Произвольное мышление – это способность думать о вещах, не связанных напрямую с базовыми биологическими потребностями (еда, размножение, доминантность).
2. Произвольное мышление требует усилий для переключения мозга с задач биологической выгоды на отвлеченные интеллектуальные задачи.
3. Обезьяны и люди биологически не приспособлены к произвольному мышлению, нам свойственно избегать подобных энергозатратных размышлений.
4. Письменность, грамматика, математика являются производными речевых функций, но не равны произвольному мышлению.
5. Произвольное мышление – редкий дар, критерий человечности, который дает преимущество, но часто вызывает неприятие в обществе.
Вывод: Лектор подчеркивает сложность и "неестественность" произвольного мышления для человека как биологического существа. Он связывает его с подлинной интеллектуальностью и саморазвитием, но предостерегает, что обладание этой способностью часто ведет к социальной изоляции и неприятию окружающими.
А кто у нас самый произвольный? Савельев, по крайней мере, он этот вопрос понимает. Соответственно кто самый человечный и свободный от обезьяньего? Ох ты, Савельев.)) А кто это у нас тут по выше указанным критериям самый биологически выгодный и самый продвинутый (красивый и умный)? Оох, опять Савельев!))
Не . На ЯП-е есть пример “Произвольного”. Как наблюдающий доктор говорю. :-)
П.С. От слова “произвол”.