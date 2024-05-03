Главная » Видео, Мировоззрение, Наука

С.В. Савельев – Произвольное мышление

37 2

Комментарий редакции

Ключевые тезисы лекции:

1. Произвольное мышление – это способность думать о вещах, не связанных напрямую с базовыми биологическими потребностями (еда, размножение, доминантность).

2. Произвольное мышление требует усилий для переключения мозга с задач биологической выгоды на отвлеченные интеллектуальные задачи.

3. Обезьяны и люди биологически не приспособлены к произвольному мышлению, нам свойственно избегать подобных энергозатратных размышлений.

4. Письменность, грамматика, математика являются производными речевых функций, но не равны произвольному мышлению.

5. Произвольное мышление – редкий дар, критерий человечности, который дает преимущество, но часто вызывает неприятие в обществе.

Вывод: Лектор подчеркивает сложность и "неестественность" произвольного мышления для человека как биологического существа. Он связывает его с подлинной интеллектуальностью и саморазвитием, но предостерегает, что обладание этой способностью часто ведет к социальной изоляции и неприятию окружающими.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R9bvsp8hm7c
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 4837 4189
    Андрей Попов 48 мин. назад

      А кто у нас самый произвольный? Савельев, по крайней мере, он этот вопрос понимает. Соответственно кто самый человечный и свободный от обезьяньего? Ох ты, Савельев.)) А кто это у нас тут по выше указанным критериям самый биологически выгодный и самый продвинутый (красивый и умный)? Оох, опять Савельев!))

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru