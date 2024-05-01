Главный редактор ИА Regnum, писатель, журналист, член СПЧ Марина Ахмедова @Marinaslovo

Спикер палаты представителей Майк Джонсон потребовал от Международного уголовного суда (МУС) прекратить свою «мерзость». Вы подумали, что это запоздалая реакция на обнаружение 160 украинских детей живыми и здоровыми в Германии со своими опекунами? Тех самых детей, в геноциде которых МУС обвинил президента России и уполномоченного по правам детей Львову-Белову? Не, зря вы так подумали.

Мерзостью Джонсон назвал возможность выдачи МУС ордера на арест Нетаньяху. Информация о том, что ордер для него практически готов, просочилась в СМИ, и американские конгрессмены закудахтали, как куры, взволнованные голодным лисом, подбирающимся к курятнику. Джонсон назвал такие действия МУС позорными и беззаконными и призвал использовать все инструменты для предотвращения такой «мерзости».

The Times сообщает, что ордера готовятся не только для Нетаньяху, но и для министра обороны, для начальника Генштаба ЦАХАЛ и для сотрудников службы безопасности. И хотя Нетаньяху говорит, что никакие действия МУС не повлияют на действия Израиля, а просто создадут опасный прецедент, в СМИ просачивается информация и о том, что он, встревоженный, уже говорил с Байденом на эту тему. Белый дом этого разговора не подтвердил, но сообщил, что МУС не обладает юрисдикцией в этой ситуации. Израиль вообще не является участником МУС. Ну так и Россия им не является. Так и почему ж ордер для России не мерзость, а для Нетаньяху — мерзость?

В чём, в принципе, можно обвинить Израиль? Как пишут те же СМИ, в препятствовании доставке гуманитарной помощи в Газу и в чрезмерно жёстком ответе на нападение ХАМАС. Когда МУС выписывал ордер России, он буквально рыскал по юридическим сусекам: что же России такого расплывчатого предъявить? Пытки военнопленных? Их было завались, но с украинской стороны. Украина начала март 2022 года с вала видео, в которых даже украинские врачи издевались над российскими пленными. А в случае с геноцидом детей сами формулировки МУС и Женевской конвенции расплывчаты, на них можно многое натянуть, в том числе вывоз детей из-под обстрелов в детские оздоровительные лагеря.

Так и почему же ордер Израилю, который убил тысячи палестинских детей — детей, которые уже не найдутся где-нибудь в окрестностях Газы и не воскреснут, — не мерзость?

Американские конгрессмены ясно объяснили почему. Они вообще в последнее время очень откровенны — предъявляют свои истинные мотивы, даже не маскируясь. Тот же Майк Джонсон сказал: «Если администрация Байдена не встретит сопротивления, МУС сможет создать и взять на себя беспрецедентные полномочия по выдаче ордеров на арест американских политических лидеров, американских дипломатов и американских военнослужащих». Как будто ордер Путину не создал этого прецедента! Но почему-то в Америке думали, что всё остановится на России и не поползёт на Израиль и Америку.

У американских деятелей рыльца сильно в пушку. Если МУС начнёт выдавать ордера за преступления, аналогичные совершённым Нетаньяху и его компанией, теоретически могут прилететь ордера за Ливию, за Ирак и Афганистан и, конечно, когда-нибудь за Украину. Кому же? Америке. Ну и за Газу, само собой. Ведь Израиль действовал там с финансовой и политической поддержкой США и лично Байдена. Вот куры и кудахчут.

Россия — непостижимая страна. Держит её какая-то такая сила, что быстро проявляется вся мерзость окружающего мира. Вот кто бы мог подумать, что тихо тлевший десятилетиями ближневосточный конфликт рванёт именно сейчас, когда Россия ведёт СВО, и Израиль покажет всему миру, как можно вести войну, снося людское жильё кварталами. Заставит умную часть мира сравнивать Россию с Израилем и задаваться вопросом: «То есть вывезти детей из-под бомб, дать им море, радость и мирное небо над головой — это мерзость, а похоронить десятки тысяч детей под бетонными блоками не мерзость?» Ну-ну.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

Специально для RT.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон назвал "мерзостью" возможность выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху за действия в секторе Газа.

2. США опасаются, что МУС может выдать ордера на арест американских политиков и военных за действия в Ираке, Афганистане, Ливии и на Украине.

3. Автор задается вопросом, почему МУС считает "мерзостью" возможный ордер на арест Нетаньяху за гибель тысяч палестинских детей, но не считает "мерзостью" ордер на арест Путина за вывоз украинских детей в безопасные места во время конфликта.

4. Россия представлена как страна, которая высвечивает "мерзость окружающего мира" в отношении двойных стандартов.

Вывод: Автор критикует двойные стандарты США и МУС, которые осуждают действия России по вывозу детей из зоны конфликта, но не считают преступлением гибель палестинских детей от действий Израиля в секторе Газа. Россия показывает лицемерие западных стран в этом вопросе.