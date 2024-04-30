Комментарий редакции

У каждого человека два сердца. Но, чтобы включилось второе, большинству людей, для начала, необходимо об этом хотя бы, как минимум, знать.0+

Основные тезисы лекции:

1. Преждевременная смерть – это смерть до достижения духовного совершенства.

2. Есть две крайности в отношении к здоровью: одни идеализируют здоровье, другие полностью пренебрегают им.

3. Главная причина смертей в России – сердечно-сосудистые заболевания (около 44%).

4. Чтобы сердце не болело, нужно мыслить возвышенно, не нервничать и заниматься физическими упражнениями.

5. Вторым "сердцем" кровеносной системы является икроножная мышца, которая при быстрой ходьбе "подбрасывает" кровь.

6. Долгожители ходили пешком десятки километров ежедневно до глубокой старости.

7. Лео Бокерия разработал программу "10 000 шагов в день" для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

8. Для хорошего кровообращения полезны подпрыгивания с поднятыми руками.

9. Вегетарианство без физической активности может нанести вред здоровью.

10. Быстрая ходьба помогает запустить лимфатическую систему и вывести токсины.

11. Для молодости тела и ума необходимо держать тело в тонусе через физические упражнения.

Вывод: Ключом к долголетию и духовному совершенству является сочетание правильного питания, физической активности (особенно быстрой ходьбы) и позитивного мышления. Игнорирование хотя бы одного из этих факторов может привести к преждевременной смерти.