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Магнетизм – сила души. Парамханса Йогананда

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Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Магнетизм – это скрытая сила души, способность души притягивать или создавать что-то для всеобщего счастья и благополучия.

2. Большинство людей не развивают свой магнетизм, он находится в скрытом состоянии из-за неправильного образа жизни.

3. Переедание и неправильное питание, особенно мясная пища, ослабляют магнетизм.

4. Умеренное питание, с чувством лёгкого голода после еды, повышает магнетизм.

5. Регулярное голодание от 1 до 3 дней развивает внутреннюю жизненную силу тела (прану) и повышает магнетизм.

6. Во время голодания тело питается не физической пищей, а космической энергией (пра-наваю), входящей через "уста Господа" в мозжечке.

7. Голодание очищает кровь, даёт отдых органам и позволяет телу усваивать больше исцеляющей энергии для помощи другим.

Вывод: Развитие магнетизма души, способности притягивать благо, достигается через правильное питание, умеренность в еде и регулярное голодание, которое помогает осознать питание телом не физической пищей, а космической энергией, повышая внутреннюю жизненную силу тела.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LDaQWPJ2s8Q
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