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Айкос – та самая безопасность. Перекресток судьбы

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Почему появился айкос?
Из года в год люди все больше понимают, что кто-то тупо зарабатывает на их никотиновой зависимости. И с 2013 года доходы самой крупной табачной компании в мире, Филипп Морис, стремительно падают вниз. Но уже в 2017 году их доходы начинают снова расти. Что же случилось в 2017 году? Они массово начинают продвигать устройство для нагревания табака – айкос. Причем продвигают его в обход запретов на рекламу табака, внедряя тезис, будто "электронные сигареты безопаснее, чем обычные". И уже 2022 году треть всех доходов компании – это стики для этого устройства.

Чтобы понять масштаб расходов компании на продвижение айкос, надо посмотреть на опрос Минздрава, проведенного среди лиц 18 – 24 лет. Согласно опросу, к каждому пятому человеку подходили лично и рассказывали про айкос, предлагая попробовать. Сколько надо потратить денег, чтобы к каждому пятому молодому человеку подойти и в личной беседе внедрить эту идею?

Но и раньше они делали то же самое. В 50-х годах, когда вред курения стал очевиден и люди стали отказываться от сигарет, они придумали уловку и начали продавать сигареты с фильтром, внушая, что теперь это "безопаснее".
В 80-е годы, чтобы убедить людей не отказываться от курения, табачные компании запустили рекламный трюк – так называемые «лёгкие сигареты».
А в наши дни эту же идею продают под соусом электронных сигарет.

Это был выпуск:
Короткометражный документальный фильм «Влияние алкоголя на демографию» производства Общероссийской общественной организации «Общее Дело», 2024 г.
Категория фильма 12+

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Маркетинг продает не товары или услуги, а идеи, цель маркетолога – навязать идею так, чтобы она воспринималась как собственная.

2. Использование устрашающих картинок на сигаретных пачках не останавливает курильщиков.

3. Компания Philip Morris сначала терпела убытки из-за отказа от курения, но затем резко нарастила продажи после рекламы системы нагревания табака IQOS, продавая идею о ее "безопасности".

4. Людям навязывается мысль, что электронные сигареты менее вредны, чем обычные, хотя они не проводили исследований.

5. Проводилась масштабная личная агитация в пользу IQOS среди молодежи.

6. Даже известные блогеры рекламировали IQOS, влияя на подростков.

7. Курение приводит к раку гортани, трахеи, легких и другим тяжелым заболеваниям, резко снижающим качество жизни.

8. Маркетинг нацелен на навязывание идей, выгодных для извлечения прибыли, вне зависимости от их правдивости и последствий.

Вывод: Маркетинг табачных компаний базируется на продвижении ложных идей о "безопасности" новых никотиносодержащих продуктов, игнорируя их реальный вред для здоровья, с целью извлечения прибыли любой ценой, включая целенаправленное воздействие на молодежь.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6llHm6HR7rg
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